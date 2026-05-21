Şerê li dijî Îranê bandor li ser pîşesaziya hewavaniyê ya Rejîma Siyonîst kiriye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA —Encamên darayî yên Balafirgehên Al-Aal nîşan didin ku pîşesaziya hewavaniyê ya Îsraîlê ji destpêka şerê li dijî Îranê ve di bin zextek giran de ye.
Li gorî raporek ji Al-Cezîreyê, Al-Aal di çaryeka yekem a 2026an de ji ber bandora zêdebûna lêçûnên sotemeniyê, astengiyên di operasyonên firînê de û kêmbûna dahatan ket nav herêma windahiyê. Ev mijar ji hêla rojnameya aborî Calcalist ve jî hate nîqaş kirin.
Al-Aal di vê heyamê de windahiyek netîce ya 67 mîlyon dolarî tomar kir, di heman demê de di heman heyamê de sala borî 96 mîlyon dolar qezenc bi dest xistibû. Dahatên pargîdaniyê jî %27 kêm bûn û gihîştin 562 mîlyon dolarî.
Pargîdaniyê texmîn kir ku windahiyên rasterast ên ji ber şerê Amerîka-Îsraîlê li dijî Îranê bi qasî 145 mîlyon dolar bûn, ku 90 mîlyon dolar tenê di çaryeka yekem a 2026an de hatine tomar kirin. Li gorî Calcalist, zêdebûna buhayê sotemeniya balafiran û bihêzbûna şeklê li hember dolar zexteke darayî ya zêdetir li ser El Aal zêde kiriye.
Di veqetandinê de çêtirbûnek şikestî
Tevî ragihandina başbûneke nisbî ya daxwazê piştî agirbesta Amerîkayê ya bi Îranê re, ev dane nîşan didin ku bazara geştiyariyê ya Siyonîstan hîna jî girêdayî pêlên kirêkirinê yên demkurt û bêîstiqrar e.
rezervên komkirî yên kompanya El-Al di dawiya meha Nîsanê de gihişt 1.2 milyar dolaran; Ev reqem di heman heyama par de 1,02 milyar dolar bû. Her wiha Şirketa El-Aal di meha nîsanê de 560 milyon dolar rekora firotina mehane tomar kir.
Şîrketê da zanîn ku piştî agirbesta Amerîka û Îranê nirxa rojane ya navincî giheştiye 21,3 milyon dolaran, ku li gorî sala borî %31 zêde bûye. Lê belê kompaniyên enerjî û firokevaniyê yên Rejîma Siyonîst hîn jî li ber metirsiya ji nû ve destpêkirina şerê dijî Îranê û astengkirina veguhestina esmanî û enerjiyê ne.
Windakirina berjewendîyên bernameya gerokê ya pir caran
Di beşa ku bi bernameya dilsoziya rêwiyan ya pir caran ve girêdayî ye, qazanca netî ya Şîrketa Al Al ji sedî 14,4 kêm bû û gihîşt 11,9 mîlyon dolarî. Qezencê xebatê yê vê sektorê ji bo vê şirketê ji sedî 22,5 kêm bû û bû 16,5 milyon dolar.
Calcalist ragihand ku di meha Adarê de Al-Al operasyona vê bernameyê - ku tê texmînkirin bi qasî 2.7 mîlyar şêkil e (bi qasî 920 mîlyon dolar) - ji Cal veguhezt Esrakartê. Armanca vê çalakiyê xurtkirina dahatên pêşerojê û kêmkirina zextên darayî ye.
Al-Aal çaverê dike ku peymana nû salane 100 heta 130 mîlyon şêkel (nêzîkî 34 mîlyon dolar heta 44 mîlyon dolar) li qazanca komê ya berî bacê zêde bike. Pargîdanî her weha plan dike ku heya sala 2030-an hejmara endamên pir caran bifirin bigihîne 4,2 mîlyonî, li gorî nuha 3,06 mîlyon e.
