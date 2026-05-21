Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA —Ji Farsê:Hucetul-Îslam wel-Muslimîn Îbrahim Kelenterî vê sibê di sedû-duyê de û heftemîn civîna ji rêzeya mijarên “Cîhadê Tebyîn” bi mijara “Lêkolîna Aliyên Cûda yên Şerê Remezanê” ku li Harama Pîroz a Şahçirax(s.x) hat lidarxistin, di axiftina xwe de derbarê Şerê Remezan de wiha got: “Şerê Remezan piştî serkeftina Înqilabê, herwiha jî beriya wê bi van taybetmendiyan bêhempa ye. Me şerekî bi vî rengî nedîtiye ku hêzeke mezin rasterast şerekî fermî ragihîne û bikeve şerê Komara Îslamî. Herwiha me nedîtiye ku welatekî li hemberî vê hêza mezin bi îradeyeke pola raweste.”
Wi bi teqezî got ku “bi vê lezê aliyên Şerê Remezanê wê neyên diyarkirin. Divê demeke dirêj derbas bibe da ku xayîntiya hin welatên cîran ku di vê şerê de beşdar bûne û em bi kê re şer dikin bê diyarkirin. Naha jî em di nava şer de ne ji ber ku ev şer şerekî tevlihev e. Ango ne tenê top, moşek û balafir e; ev yek aliyekî wî ye. Aliyê din jî şerê aborî, şerê çandî, şerê ewlehî û şerê medyayî ye. Ev mijarên ku di warê siyasî yên welêt de têne nîqaş kirin, dizanin ku niha hemû eniya çalak in.”
Lêkolînerê Zanîngeha Tehranê wiha anî ziman: “Medya, twîtên serokkomarê ‘lîstikvanê’ Amerîkayê, zextên bihayên bilind û komên terorîst ku her roj bi hejmareke mezin alavên wan têne desteserkirin, beşek ji şer tên hesibandin. Miletê ku heştê şev e bi îsrar û bi hêz li qadan sloganên xwe yên bey’etê bi Rêber re didin, ev hêza Şerê Remezanê ye. Li aliyê din jî şerê dîplomasiyê heye ku beşek ji şer e. Hemû ev yek diqewimin, ji ber vê yekê em di nava şer de ne.”
Wi destnîşan kir: “Hêzên leşkerî, berpirsiyar û saziyên ewlehiyê divê bi baldarî û bi cidî tevbigerin. Di vê rewşê de, serkeftina rastîn wê bi pergala pîroz a Îslamî re be.”
Serokê Komeleya Mamosteyên Dersa Şoreşa Îslamî li Zanîngeha Neteweyî: Ji bo zelalkirina pîvanên xiyaneta welatên cîran dem lazim e
“Serperesta Harema pîroz a Şahçirax (silav lê bin) got: Divê demeke dirêj derbas bibe da ku xayîntiya hin welatên cîran ku di vê şerî de beşdar bûne û em bi kê re şer dikin, bê diyarkirin. Naha em di nav şer de ne ji ber ku ev şer şerekî tevlihev e.”
