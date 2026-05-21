Derbasbûna Emced Huseyn Penahî û Arman Henîmen li ser pêşmerge jinên Komelaya Zehmetkêşan a Kurdistanê / Jina Rêbwar Kerîmiyan jî, pêşmergeyê Komelê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA —Akam News / Taybet: Li gorî raporên gihîştî, hat zanîn ku Emced Huseyn Penahî, endamê rêveberî û heyeta rêveber a Komelaya Zehmetkêşan a Kurdistanê, bi hev re bi Arman Henîmen, endamê komîteya navendî, li dijî çend jinên pêşmerge yên Komelê destdirêjî kirine.
Li gorî vê raporê, Sarîna, jina Rêbwar Kerîmiyan, endamê rêbertiyê yê vê rêxistinê ku hatiye îdamkirin, jî ji îdiayên destdirêjiyê yên Emced Huseyn Penahî bêpar nema.
Tê gotin ku Emced di nav Komelê de bi vê yekê navdar e ku heta bi “mişkên mê” yên kampê re jî bê rehmet e.
Herwiha hat gotin ku yek ji sedemên êrişa Emced li ser jina xwe Rojîn Salihî, nerazîbûna wê li hember têkiliyên bêexlaqî yên navborî bi jinên Komelê bûye.
……………..
Dawiya Peyam/
Your Comment