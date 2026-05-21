"Fransa li dijî peywira deryayî ya NATOyê li Tengava Hurmuzê / Parîs: NATO ji bo pirsgirêka Rojhilata Navîn ne guncav e"

21 May 2026 - 18:40
Wezareta Derve ya Fransayê nerazîbûna xwe ya li hember destnîşankirina mîsyoneke deryayî ji bo hevpeymaniya leşkerî ya NATOyê li Tengava Hurmuzê ragihand. Wî got, "Rewşa li Parîsê zelal û aram e," û her wiha got ku Peymana Atlantîka Bakur bi herêma Atlantîka Bakur ve girêdayî ye û NATO hevpeymaniyeke guncaw e ku li ser mijara Rojhilata Navîn bisekine. Hurmuz ne hejmareke çopan e.

Li gor nûçeya ajansa navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Wezareta Karên Derve ya Fransayê roja pêncşemê redkirina xwe li hemû damezrandina peywireke deryayî ji bo hevbendiya leşkerî ya NATOyê li Tengava Hurmuzê ragihand.

Helwesta zelal û domdar a Parîsê

Berdevkê Wezareta Karên Derve ya Fransayê di vê derbarê de got: "Helwesta me zelal û domdar e. Peymana Atlantîk a Bakur bi herêma Atlantîka Bakur ve girêdayî ye. Ne armanca NATOyê ew e, û ne jî di pratîkê de NATO hevbendiyeke guncav e ku balê bikişîne ser pirsgirêkek li Rojhilata Navîn û Tengava Hirmizê."

Balkêş e ku li ber girtina Tengava Hurmuzê ji ber êrişa leşkerî ya Amerîka û rejîmê siyonîst li dijî Îranê, Donald Trump, serokkomarê Amerîkayê, pêşî ji hevalbendên Ewropî li ser Tengavê alîkariyê xwest.

Piştî ku hevalbendên Waşingtonê vê ramanê red kirin, hin welatan ji piştî bidawîhatina pevçûnan behsa peywireke deryayî ji bo Tengava Hurmuzê kirin. Berê, Bloomberg ragihandibû ku endamên NATOyê di lêkolîna damezrandina peywireke deryayî de ne li Tengava Hirmizê, lê di nav hevbendiyê de li ser vê yekê hin dijberî hene.

