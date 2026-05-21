"Endamên Parlamentoya Ewropayê: Ben-Gvir bê cezakirin û peyman bi Îsraîlê re bê rawestandin"

21 May 2026 - 19:24
Belavbûna vîdyoyeke tinazker a Îtamar Ben-Gwir, Wezîrê Ewlekariya Navxweyî yê rejîma Îsraîlê, li ser çalakvanên alîgirê Filistînê yên ku di avên navneteweyî de hatibûn girtin, pêleke nû ya qehrê li seranserê Ewropayê afirandiye. Hejmarek ji endamên Parlamentoya Ewropayê daxwaza cezakirina Ben-Gwir, rawestandina lihevkirina Yekîtiya Ewropayê bi Îsraîlê re, û çalakiya lezgîn a Brukselê li hemberî "komkujî û tawanên şer ên bêşerm" kirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Zêdebûna qehrê li seranserê Ewropayê li hember şêwaza tevgera rejîma Îsraîlê li gel çalakvanên hatine girtin ên di nav keştîgeha cîhanî ya "El-Sumûd" a ber bi Xezayê de, pêleke nû ya daxwazan di nav qanûndanerên Ewropî de ji bo sepandina cezayên aborî û rawestandina lihevkirina Yekîtiya Ewropayê û rejîma Îsraîlê afirandiye.

Îtamar Ben-Guwir, Wezîrê Ewlekariya Navxweyî yê rejîma Îsraîlê, roja Çarşemê (20ê Gulane) vîdyoyek li ser torên civakî weşand ku tê de bi çalakvanên alîgirê Filistînê yên destgirtî û neçar kirî ku çokan bidin erdê, piştî girtina wan ji aliyê hêzên Îsraîlê ve di avên navneteweyî de, tevgereke tinazker nîşan dida. Belavbûna vê vîdyoya yek-deqeyî bertekên berbelav û hirsa navxweyî û navneteweyî derxist.

Daxwaza qanûndanerên Ewropî ji bo cezakirinê

Hejmarek ji endamên Parlamentoya Ewropayê di axaftinekê de bi ajansa nûçeyan a Anatoliyê re ragihandin ku ev bûyer ne tenê nîşana destdirêjiya bi çalakvanên mirovî û welatiyên Yekîtiya Ewropayê dike, lê di heman demê de nimûneyek berfirehtir a bêsaziya rejîma Îsraîlê nîşan dide ku niha hewceyê bertekeke siyasî ji aliyê Brukselê ve ye.

Billy Kelleher: Îsraîl dewleteke tundrew û rengperest e

Billy Kelleher, endamê Parlamentoya Ewropayê ji Îrlandayê, got: "Bi eşkere bêjim. Dewleta Îsraîlê di bin rêberiya Netanyahu û Ben-Guwir de, dewleteke tundrew û rengperest e. Ew li dijî gelê Filistînê kiryarên hovane pêk tînin ku li dijî qanûnên navneteweyî yên mirovî ne."

Wî wiha pê de çû: "Ya ku li ser welatiyên Îrlandî, Ewropî û welatên din tê, tirsnak e. Ma Îsraîlê dinê çi bike heta ku rêveberiya Yekîtiya Ewropayê bi cezayan bertek nîşan bide û ji qanûnên navneteweyî biparêze?"

Matjaz Nemek: Em hewceyê berteka xurttir a Ewropayê ne

Matjaz Nemek, qanûndanerê Slovenyayê jî daxwazên wiha kir. Wî vîdyoya weşandî ya Ben-Gwir wekî nîşana polîtîkayeke sîstematîk binav kir ku bi gotina wî hewceyê berteka xurttir a Ewropayê ye.

Barry Andrews, endamê Parlamentoya Ewropayê ji Îrlandayê, jî daxwaza çalakiya rasterast li dijî Ben-Gwir kir û pirsî: "Çima hin paytextên Ewropî hîn jî bi çalakiyên cezakerî re dijberî dikin?"

Wî got: "Yekîtiya Ewropayê divê niha Wezîr Ben-Guwir ceza bike û lihevkirina hevkariya Yekîtiya Ewropayê û Îsraîlê rawestîne. Kengî Berlîn û Roma dikarin astengiya çalakiya Yekîtiya Ewropayê bikin? Diyar e ku komkujî diqewime û tawanên şer ên bêdawî û bêşerm berdewam dikin."

Detayên girtina çalakvanên keştîgeha El-Sumûd

Hêzên Îsraîlê roja Duşemê (28ê Avrêlê) misyona alîkariyê ya keştîgeha cîhanî ya "El-Sumûd" di avên navneteweyî de rawestand û hemû çalakvanên ku tê de bûn girtin.

Ewropa, Filistîn, Îsraîl, Xeze, Keştîgeha Sumûd

