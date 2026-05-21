"Endamên Parlamentoya Ewropayê: Ben-Gvir bê cezakirin û peyman bi Îsraîlê re bê rawestandin"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Zêdebûna qehrê li seranserê Ewropayê li hember şêwaza tevgera rejîma Îsraîlê li gel çalakvanên hatine girtin ên di nav keştîgeha cîhanî ya "El-Sumûd" a ber bi Xezayê de, pêleke nû ya daxwazan di nav qanûndanerên Ewropî de ji bo sepandina cezayên aborî û rawestandina lihevkirina Yekîtiya Ewropayê û rejîma Îsraîlê afirandiye.
Îtamar Ben-Guwir, Wezîrê Ewlekariya Navxweyî yê rejîma Îsraîlê, roja Çarşemê (20ê Gulane) vîdyoyek li ser torên civakî weşand ku tê de bi çalakvanên alîgirê Filistînê yên destgirtî û neçar kirî ku çokan bidin erdê, piştî girtina wan ji aliyê hêzên Îsraîlê ve di avên navneteweyî de, tevgereke tinazker nîşan dida. Belavbûna vê vîdyoya yek-deqeyî bertekên berbelav û hirsa navxweyî û navneteweyî derxist.
Daxwaza qanûndanerên Ewropî ji bo cezakirinê
Hejmarek ji endamên Parlamentoya Ewropayê di axaftinekê de bi ajansa nûçeyan a Anatoliyê re ragihandin ku ev bûyer ne tenê nîşana destdirêjiya bi çalakvanên mirovî û welatiyên Yekîtiya Ewropayê dike, lê di heman demê de nimûneyek berfirehtir a bêsaziya rejîma Îsraîlê nîşan dide ku niha hewceyê bertekeke siyasî ji aliyê Brukselê ve ye.
Billy Kelleher: Îsraîl dewleteke tundrew û rengperest e
Billy Kelleher, endamê Parlamentoya Ewropayê ji Îrlandayê, got: "Bi eşkere bêjim. Dewleta Îsraîlê di bin rêberiya Netanyahu û Ben-Guwir de, dewleteke tundrew û rengperest e. Ew li dijî gelê Filistînê kiryarên hovane pêk tînin ku li dijî qanûnên navneteweyî yên mirovî ne."
Wî wiha pê de çû: "Ya ku li ser welatiyên Îrlandî, Ewropî û welatên din tê, tirsnak e. Ma Îsraîlê dinê çi bike heta ku rêveberiya Yekîtiya Ewropayê bi cezayan bertek nîşan bide û ji qanûnên navneteweyî biparêze?"
Matjaz Nemek: Em hewceyê berteka xurttir a Ewropayê ne
Matjaz Nemek, qanûndanerê Slovenyayê jî daxwazên wiha kir. Wî vîdyoya weşandî ya Ben-Gwir wekî nîşana polîtîkayeke sîstematîk binav kir ku bi gotina wî hewceyê berteka xurttir a Ewropayê ye.
Barry Andrews, endamê Parlamentoya Ewropayê ji Îrlandayê, jî daxwaza çalakiya rasterast li dijî Ben-Gwir kir û pirsî: "Çima hin paytextên Ewropî hîn jî bi çalakiyên cezakerî re dijberî dikin?"
Wî got: "Yekîtiya Ewropayê divê niha Wezîr Ben-Guwir ceza bike û lihevkirina hevkariya Yekîtiya Ewropayê û Îsraîlê rawestîne. Kengî Berlîn û Roma dikarin astengiya çalakiya Yekîtiya Ewropayê bikin? Diyar e ku komkujî diqewime û tawanên şer ên bêdawî û bêşerm berdewam dikin."
Detayên girtina çalakvanên keştîgeha El-Sumûd
Hêzên Îsraîlê roja Duşemê (28ê Avrêlê) misyona alîkariyê ya keştîgeha cîhanî ya "El-Sumûd" di avên navneteweyî de rawestand û hemû çalakvanên ku tê de bûn girtin.
