Zanyarekî Pakistanî: Îran bûye sembola rûmet û hêza misilmanên cîhanê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hucet-ul-Îslam wel muslimîn Şêx Muhammed Hesen Caferî, îmamê înî yê bajarê Skardu li Baltistanê Pakistanê, di axaftinekê de Komara Îslamî ya Îranê wekî pêşengê berxwedanê nas kir û got: hevsenga hêzê li cîhanê di nav guherînê de ye û Îran li pêşengê rawestandina li hember dijminiyekê peymanşkên e ku di gotinê de qala danûstendinê dike lê di kirinê de şerxwaziyê pêk tîne.
Îqtîdara Îranê hevsenga hêza cîhanê bi suda ummeta Îslamê guherand
Wî di berdewamiyê de Komara Îslamî ya Îranê wekî pêşengê berxwedanê li hember hêzên peymanşkên binav kir û got: îro cîhan şahidê guherîna hevsenga hêzê ye. Îran li pêşengê rawestandina li hember dijminiyekê ye ku, di heman demê de bi xwînixwariyê tê naskirin, bi zimanekî fêrîber qala danûstendinê dike, lê di rastiyê de li davêjna şer û şikandina peymanan dida.
Ev zanyarekî Pakistanî yê payebilind bi tekez kirina li ser kêmbûna hêzên klasîk û derketina qutbên nû yên li ser îmanê ava bûyî, zêde kir: Îran bi bersivên xwe yên qet’î û hişmendane li hember zêdehîxwaziyên Amerîkayê, îsbat kir ku ummeta Îslamê êdî ew laşê qels û bêçalak ê berê nebûye. Îro demê serdestiyên bêpere bi dawî bûye û Komara Îslamî bûye sembola rûmet û îqtîdara hemû misilmanên cîhanê.
Wateya qurbanê tenê serjêkirina heywanê nîne
îmamê înî yê Skardu li Baltistanê, bi destnîşankirina ayeta kerîmê «Ne goşt û ne xwînê van qurbanîyan digihîje Xwedê, lê takwaya we digihîje wî» (Sûreya Hec, ayeta 37), got: armanca rastîn a qurbanê tenê di serjêkirina heywan de nîne; belkî wateya rastîn a vê sunetê di qurbankirina nefsê, daxwazên nefsanî û girêdayîbûnên dinyayî de ye li ber razîbûna Xwedê. Xwedê ne li laşê qurbanê, lê li paqijiya dil, îxlas di nîyetê de û takwaya bende xwe dinêre.
Wî zêde kir ku mirov bi kiryara qurbanê di rastiyê de îlan dike: «Perwerdigarê min! Hemû van tiştan rizqeke ji alî te hatiye dayîn ne, û ez xwedîtiya ji xwe nînim; em ji wan tiştan ku te xwe li me daye, di rêya te de pêşkêş dikin»، û ev jî ruhê bendetiya rastîn û wateya qurbanê ye.
Hucet-ul-Îslam wel muslimîn Şêx Muhammed Hesen Caferî di berdewamiyê de, bi binavkirina gotineke Emîrulmûminîn Îmam Elî (s.x) li ser mezinahiya Cejna Qurbanê, got: ev roj e ku Xwedê wê ji bo we wekî cejne avakiriye û we jî ji bo wê layiq dîtiye؛ ji ber vê yekê Xwedê gelek bibînin, da ku ew jî we bibînin, û wî bang bikin da ku dua we qebûl bike. Wî tekez kir ku rêzgirtina rastîn a cejnê di zikirê gelekî yê Xwedê de, poşmanî ji gunehan, tewbekirina rastîn û nifirkirina xwe ya xwarbûnî ber bi dergaha Heqê Te’ala ve ye.
Di dawiya axaftina xwe de, Şêx Muhammed Hesen Caferî, bi danalîzkirina şêwaza jiyana Îslamî û bi xwendina ayeta 51-an a Sûreya Mu’minûn, li ser girêdana neçinî ya di navbera «paqijiya jiyanê» û «rastiya kirinê» de tekez kir û bingeha sereke ya dîn di exlaq, emanetdarî û xizmeta ji mirovan re dît û got: lûqmeya helal giyan radike û zemîna bendetiya rastîn peyda dike؛ lê malê heram wijdan diavêje ser qurbanê û rêya gihîştina kamilbûna mirovî digire. Dînê Îslamê ji merasîmên ferdî wêdetir e؛ ew rêbazek jiyana paqij û exlaqî ye.
