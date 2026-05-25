Axavtina Serokê Lijneya Îdarî û Îdareya Pîroz a Rewṣen a Îmam Rizayê (S) li ser Pirbûna Nifûsê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ayatollah Ehmed Marvi, Serokê Lijneya Îdarî û Îdareya Pîroz a Rewṣen a Îmam Rizayê (S), di kongreya “Ciwanbûna Nifûsê” ya ji bernameyên Weqfa Keramet de, piştî pêşwaziya zewacên ciwan û hevalên wan, her weha çalakvanên qada zarokînankirin û ciwanbûna nifûsê, û pîrozbahîkirina salvegera zewaca Fatimeya Zehra (S) û Îmam Elî (S), hadîsa pêxemberî «تَنَاکَحُوا تَنَاسَلُوا تَکْثُرُوا فَإِنِّی أُبَاهِی بِکُمُ اَلْأُمَمَ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ» (Bi hev re bizewcin, nesla xwe zêde bikin, ji ber ku ez bi hebûna we li beramberî ummetên din di roja qiyametê de fêr dibim) xwend û got: “Pêxemberê mezin dibêje: bizewcin, nesla xwe zêde bikin, ez ê di roja qiyametê de bi hejmara we serbilind bim.”
Wî zêde kir: “Zewaca misilmanan berî her tiştî dilê nazik ê Pêxember (SAW) şad dike. Yek ji wan pêşniyarên Rêberê mezin ê şehîd ku ew israr li ser dikir û dubarekirina wê mijarê ji bernameyên xwe didît, mijara ciwanbûna nifûsê bû.”
Serokê Lijneya Îdarî û Îdareya Pîroz a Rewṣen a Îmam Rizayê diyar kir: “Emamê şehîd di sala 91’ê de di serdana xwe ya bakurê Xorasanê de mijara nifûsê anî ziman û got: ‘Di salên borî de, bi saya analîzeke çewt, gihîştin wê encamê ku em pêşî li mezinbûna nifûsê bigirin. Ev biryarek xelet bû.’”
Wî zêde kir: “Dibe ku ev yek ji wan hindik bûyeran e ku Rêberê mezin bi hemû cesaret û hemî nermî got: ‘Me xeletî kir’, û ev mijara ciwanbûna nifûsê bû.”
Berhem û Fêdeyên Ciwanbûna Nifûsê
Ayatollah Marvi diyar kir: "Nifûs yek ji bingeheke sereke ya hêza hişk û nerm a her welatekî ye. Siyaseta kevin a rojavayiyan a sînorkirina nifşan îro ew jî girtine. "
Wî zêde kir: “Hin welat ji bo zarokînanînan xelatan danîne, hêsankariyên ji bo zewacan amade kirine da ku ew bêne teşwîq kirin. Naha ku ew bi vê windahiyeke mezin re rûbirû mane, fêm dikin ku nifûs di qadên cûr be cûr de çi rola dilîze.”
Mamostayê asta bilind ê zanîngeha olî diyar kir: “Di serdema desthilata zalim de, dîwar tijî dirûşmeyên kolonyalîst û rojavayî yên ‘zarok kêmtir’ bûn, ku niha jî dibin sedema poşmaniya wan û mixabin ev di jiyana Îslamî ya me de jî derbas bûye.”
Wî, bi behsa kêmbûna nifûsa ciwan a welêt di salên pêş de wekî nifûsa hilberîner di stûna pêşketinê de, metirsî li ser rewşê nîşan da û got: “Neteweyek û welatek ku xwedî ciwan nîne, hêza hilberîner nîne. Heger ev hêz nebe, pêşketin jî nîne. Ji ber vê yekê, reheîtî û desthilatî ne mimkun e.”
Endamê Encûmena Bilind a Zanîngeha Olî ya Xorasanê diyar kir ku kargeheke mezin û pêşketî ku xwedî hêza mirovî nebe bêkêr e, û got: “Nifûs ber bi pîrbûnê ve diçe. Kî dê welêt bi rêve bibe? Kesên pîr ku xwedî afirînerî, nûjenî û hêza xebatê nînin.”
Wî hişyarî da li ser rewşa niha ya civakê ku li ser riya pîrbûnê ye û nebûna hêza pêwîst ji bo pêşketina di pêşerojek nêzîk de, û got: “Yek ji bingeheke hêzê, hêza ciwan e. Heger di destpêka şoreşê de ciwanên me nebûna, kî dê eniyan tijî bikira?! Cihên leşkeran bi ciwanan tije bûn da ku welêt biparêzin.”
Wî, bi behsa serbilindiya hin welatên xwedî nifûsa mezin, got: “Zêdebûna nifûsê hêjayê serbilindî û îftîxarê ye, û bingeha sereke ya hêz û desthilatdariyê jî ciwanbûna nifûsê ye.”
Berfirehkirina Jiyana Bawermendî ya Îslamê
Ayatollah Marvi diyar kir: “Mijara nifûsê ne tenê mijarek e ku zewac bi tenê lê bifikirin. Berpirsiyar û rêvebirên dewletê jî erkdar in ku şert û mercan hêsantir bikin û derfet amade bikin da ku ciwan bi zarokînanînê re eleqedar bibin.”
Wî zarokînanînê wekî berdewamiya jiyana bawermendî di Îslamê de bi nav kir û got: “Xwedê hestên me ji bo vê yekê afirandine da ku zewac çêbibe û ne ji bo kêfên demkurt e. Ev pêşgotinek e ji bo karûbarekî girîng wekî berdewamiya afirînê û domandina neslê. Heger zewac nebe, nesla mirov biqede, ku Xwedê vê naxwaze.”
Wî diyar kir ku Xwedê dixwaze heta ku hebûna mirov di vê dinyayê de hebe, nesla wî bidome. Ji ber vê yekê, ev kêf û hest pêşgotinek ji bo zewacê ne, û kesê ku dizewice, Sûnnetê Xwedê bicih tîne û îradeya Xwedê ji bo domandina afirînê pêk tîne.
Zarokînanîn Ew Amadekarî ye Ji Bo Pêkanîna Îradeya Xwedê
Serokê Lijneya Îdarî û Îdareya Pîroz a Rewṣen a Îmam Rizayê diyar kir ku divê dîtina li ser zarokînanînê wekî amadekirina esbabên îradeya Xwedê ji bo domandina neslê be, û rexne li wan kesên ku vê mijarê wekî zehmetî dibînin kir û got: “Hin kes nizanin ku zarokînanîn çiqas feyde û girîngî heye. Heger armanc rast be, mirov tevî zehmetiyan jî ji bo paşerojeke geş hewl dide. Heger mirov bizanibe ku ew yek ji esbabên Xwedê û rêya pêkanîna îradeya Xwedê ye, bê guman zehmetiyan qebûl dike.”
