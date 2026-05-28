“Haaretz: Xwepêşandan û nerazîbûna Îsrailiyan li hemberî Cejna Qurbanê, rastiya dewleta aparthaydê eşkere kir.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Gideyon Levy: “We dewleteke cihû xwest, lê we dewleteke aparthaydê bi dest xist”
Rojnamevanê Îsrailiyî Gideyon Levy, di gotareke xwe ya ku îro (Pêncşem) di rojnameya Haaretz de hatiye weşandin, balê dikişîne ser reaksiyonên tund ên cihûyên Îsrailiyî li hemberî Cejna Qurbanê ya misilmanan û vê yekê wekî “nîşaneya rastîn a xweza û avahiya aparthaydê ya rejîma Siyonîst” dinirxîne.
Hêrsa cihûyan li hemberî rawestandina xizmetguzariyan
Levy amaje dike bi nerazîbûnên li ser rawestandin an jî kêmkirina xizmetguzariyan (wek dermanxane û otobusan) ji ber cejna misilmanan. Ew mînaka ajokarekî otobusê yê cihû tîne ziman ku bi hêrs pirsîbû, “Em çawa gihîştin vê rewşê?” û diyar dike ku ev hêrs nîşaneya kûrahiya pirsgirêkê ye.
Nebûna wekheviya di navbera cejnan de
Nivîskarê Îsrailiyî destnîşan dike ku dema ku cejn ne wekhev bin — ango hin cejn werin pîrozkirin û yên din werin paşguhkirin an jî hebûna wan were nifirîn — rastiya tazî ya dewleta aparthaydê derdikeve holê. Li gorî Levy, paradoksa sereke ev e ku piraniya cihûyan heya roja cejnê pê nizanin, ji ber ku di çapemenî û rojevê de qet behsa wê nayê kirin.
Nepejirandina wekheviya Cejna Qurbanê bi “Yom Kippur” re
Levy şirove dike ku ji bo gelek cihûyan, têgihîştina vê yekê ku Cejna Qurbanê ji bo misilmanan wekî “Yom Kippur” (rojê pîroz ê cihûyan) e, nepejirandî ye. Sedema vê jî ew e ku wekhevkirina van her du cejnan, divê mirov ereban wekî mirov bibîne û wan li heman asta cihûyan bipejirîne; tiştek ku ji aliyê vê hişmendiyê ve nayê qebûlkirin.
Dînêbûna ji ber girêdayîbûna aborî ya bi ereban re
Levy balê dikişîne ser wê yekê ku “girêdayîbûna aboriya Îsraîlê bi keda ereban re” — bi taybetî di sektora tenduristiyê de, ne tenê di warê paqijî û avahîsaziyê de — cihûyan dîn dike. Ev rewş dibe sedema pirsên tije kîn ên li ser siberojê û metirsiya çalakiyên girseyî di cejnên pêş de.
Inkarkirina mafên wekhev
Levy radigihîne ku ev diyarde, inkarkirina wekheviya demografîk û mafên yeksan ên ji bo hemû welatiyan e. Bi dîtina wî, her behskirina mafên wekhev wekî “xeyal” an jî “windakirina hişê” tê dîtin.
Xewna dewleteke paqij a nijadî
Di encamê de, Levy dinivîse ku li pişt gotinên tawanbarî û şaşmayîna li hemberî hebûna cejneke ne-cihû, xwesteka dewleteke “paqij a nijadî” heye. Levy gotara xwe bi vê hevoka tûj bi dawî dike:
“We dewleteke cihû xwest? We dewleteke aparthaydê bi dest xist.”
“Haaretz: Xwepêşandan û nerazîbûna Îsrailiyan li hemberî Cejna Qurbanê, rastiya dewleta aparthaydê eşkere kir.”
Rojnamevanê Îsrailiyî Gideyon Levy di gotarekê de li rojnameya Haaretz nivîsand: Kîn û hêrsa tund a cihûyên Îsrailiyî li hemberî şahî û pîrozbahiyên misilmanan di Cejna Qurbanê de, rûyê gemar û şermok ê “dewleta aparthaydê” li Îsraîlê radixe ber çavan. Levy bi amajekirina bi nerazîbûnên li ser girtina hin xizmetguzariyan ji ber cejna misilmanan, tekez kir: “Dema ku mafê cejnan jî ne wekhev bin, rastiya tazî ya dewleta aparthaydê eşkere dibe.” Di dawiya nivîsa xwe de, Levy vê peyama hişk dide: “We dewleteke cihû xwest, lê we dewleteke aparthaydê bi dest xist.”
