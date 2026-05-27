“Cejna Qurbanê li Kurdistanê; ji dengê tekbîran li mizgeftan heta belavkirina qurbanan li kulanan.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Beşê Parêzgehan: Beyana cejna Qurbanê li Kurdistanê xwedî hewayeke cuda ye; ji saetên ewil ên berbangê, dengê tekbîr û zikr li kuçe û taxan belav dibe û gel bi cil û bergên xwe yên resen û xemilandî ber bi mescid û mela herêman ve diçin.”
“Mirovên pîr ên bi destekên xwe hêdî dimeşin, zarokên ku cilên nû li xwe kirine, û jinên Kurd ku ji bo pêşwazîkirina mêvanan û amade kirina goştê qurbanê ji ber bangê ve hişyar bûne, beşek ji dîmenên vê cejna mezin a Îslamî li welatê çand û rûhanî ne.”
“Cejna Qurbanê li Kurdistanê ne tenê bi cîhanîna erkeke olî sînordar e, lê belê komek ji rêûresmên civakî û çandî dihewîne ku ji nifşekî bo nifşekî hatine veguhastin.”
“Ji qurbanîkirina ajalan û belavkirina goşt di nava xizan û hewcedaran de heta serdanên malbatî, danîna girêdanên xizmên xwe û alîkariya ji bo bêparên civakê, hemû nîşanên ruhê hevgirtina gelê vî welatî ne.”
“Cejna ku bi dengê tekbîran dest pê dike”
“Li piraniya bajar û gundên Kurdistanê, xelk ji şeva Cejna Qurbanê xwe ji bo vê rojê amade dikin. Mizgeft û tekye ji qelebalixiya wan kesan tije dibin ku ji bo nimêja cejnê kom bûne. Dengê ‘Allahu Ekber’ û ‘La Îlahe Îllallah’ li esmanê bajaran belav dibe û rewşeke manewî ya taybet çêdike.”
“Li Sine, Seqiz, Bane, Merîwan û Qorwe û heta li hemû cihên din ên vê parêzgehê, nimêja Cejna Qurbanê bi gelemperî bi beşdariya berfireh a xelkê li musela û mizgeftên mezin tê kirin.”
“Gelek malbat jî beriya derketina rojê, qurbaniyên xwe amade dikin da ku piştî nimêjê, rêûresma qurbanê pêk bînin.”
“Mamosta û zanyarên sunnî yên Kurdistanê di xutbeyên vê rojê de, xelkê vedixwînin yekîtiyê, hevgirtinê û alîkariya ji bo hewcedaran. Her wiha ew felsefeya Cejna Qurbanê weke sembola bendetî û teslîmbûna li ber fermana Xwedê şîrove dikin.”
“Qurbanî; kevneşopiyek ji bo parvekirina dilovaniyê”
“Qurbanîkirina ajalan li Kurdistanê ne tenê karekî îbadetê ye, belkî fersendek e ji bo parvekirina şadî û dilovaniyê di nava xelkê de. Gelek malbat beşek ji goştê qurbanê li ser xizm, cîran û hewcedaran belav dikin.”
“Li hinek gundan hîn jî kevneşopiya kevn a ‘parê cîran’ heye; bi wê wateyê ku malbatên kêmderfet jî hewl didin parê, çiqas kêm be jî, ji bo cîran an malbateke hewcedar veqetînin. Ev kevneşopî bûne sedem ku Cejna Qurbanê li Kurdistanê xwedî reng û bîhnek a hevgirtina civakî be.”
“Li bajarên sînorî yên parêzgehê jî, komên xwebexş û rêxistinên xêrxwazî her sal bi komkirina xêratan, goştê qurbanê di nava malbatên kêmderfet de belav dikin. Hinek ciwanên xwebexş jî ji ber bangê li navendên xêrxwaziyê amade dibin da ku di pakêtkirin û belavkirina goşt de beşdar bin.”
“Cil û bergên resen û şahiya serdanan”
“Yek ji dîmenên bedew ên Cejna Qurbanê li Kurdistanê, li xwe kirina cil û bergên Kurdî ye. Mêr bi kincên xwe yên resen (çoxe û ranik) û jin jî bi kincên xwe yên rengîn ên Kurdî di merasîmên cejnê de amade dibin û ev yek dîmeneke taybet dide jîngeha bajar û gundan.”
“Serdanên malbatî jî beşeke neqetandî ya vê cejnê ye. Malbat piştî nimêjê û cîbicîkirina rêûresma qurbanê, diçin serdana mezinên malbatê. Li piraniya malan sifrên nanê resen, şîrîniyên kevneşopî, çay û xwarinên herêmî ji bo pêşwazîkirina mêvanan tên amadekirin.”
“Li hinek deverên Kurdistanê kevneşopiyeke ku ciwan destên mezinên malbatê maç dikin û daxwaza duaya xêrê jê dikin. Ev kevneşopiya kevn hîn jî di nava gelek malbatan de hatiye parastin û alîkariya bihêzkirina girêdanên malbatî dike.”
“Rola jinan di rêûresmên Cejna Qurbanê de”
“Jinên Kurd di pêkanîna rêûresmên Cejna Qurbanê de roleke berçav dileyizin. Ji amadekirina xwarin û şîrîniyên herêmî bigire heta rêkxistina serdanan û beşdarbûna di belavkirina xêratan de, beşeke giring a hewaya cejnê li ser milên jinên malbatê ye.”
“Di hinek herêmên gundewar de, jin ji roja berê نانên herêmî yên wek bersaq û kolane amade dikin û xwarinên kevneşopî ji bo pêşwazîkirina mêvanan çêdikin. Her wiha, gelek jin li gel mêran di belavkirina goştê qurbanê di nava malbatên hewcedar de beşdar dibin.”
“Hinek dayikên Kurdistanî jî hewl didin zarokên xwe ji temenên biçûk ve bi felsefeya Cejna Qurbanê û girîngiya alîkariya kesên din nas bikin, da ku ev kevneşopiyên însanî û olî di nifşên pêşerojê de jî bidomînin.”
Cejna Qurbanê û geşbûna بازara herêmî
“Bi nêzîkbûna Cejna Qurbanê, بازarên Kurdistanê jî hewayeke cuda distînin. Bazara firotina ajalan, cil û bergên herêmî, şîrînî û madeyên xwarinê geş dibe û gelek kes ji bo kirîna hewcedariyên cejnê diçin bazaran.”
“Li bajarên wek Bane û Seqiz, bazara ajalan di rojên berî Cejna Qurbanê de yek ji rojên herî geş e. Firoşkarên ajalan ji herêmên cuda yên parêzgehê û heta parêzgehên cîran jî têne vê bazarê da ku ajal pêşkêş bikin.”
“Her wiha, şîrînîsaz û nanpêjên kevneşopî jî ev roj ji her demê zêdetir qelebalix in û xelk ji bo amadekirina şîrînî û nanê herêmî diçin cem wan.”
Cejna Qurbanê; sembola yekîtîyê li Kurdistanê
“Kurdistan her gav wek welatê hevjîyanî û yekîtîyê hatiye nasîn, û Cejna Qurbanê jî yek ji wan bûyeran e ku ev yekîtî nîşan dide. Li gelek bajarên parêzgehê, gel bi her etnîkî û her meylê re li gel hev ev cejne dikin.”
“Zanyarên sunnî û şîa jî di peyam û axaftinên xwe de li ser pêwîstiya parastina yekîtîya Îslamî û hevgirtina navbera misilmanan tekez dikin. Gelek kes bawer dikin ku Cejna Qurbanê fersendeke ji bo alîkêşkirina nakokiyan û hêzkirina ruhê biratî û hevgirtinê ye.”
“Di salên paşîn de jî, komelên gelêrî û rêxistinên xêrxwazê bi pêkanîna pêşengiyên alîkariya bi îman, hewl dane ku felsefeya rast a Cejna Qurbanê, ango baldan li ser hewcedaran, zêdetir di nav civakê de belav bikin.”
Qurbanî; rêûresmeke mayînde di çanda gelê Kurdistanê de
“Her çend jiyanê nûjen beşek ji şêwaza jiyana kevneşopî ya gel guhertiye, lê rêûresmên Cejna Qurbanê hîn jî di nava malbatên Kurdistanî de cîhek taybet digirin. Gelek malbat bawer dikin ku parastina van kevneşopiyan wateya parastina nasnameya çandî û olî ya civakê ye.”
“Pîrmêranê gundan hîn jî ji qurbanên kevn dibêjin; rojên ku xelk bi amûrên kêmtir lê bi dilên nêziktir cejn digirtin û tu malbatek li gund bê beşê qurbanê nemînist.”
“Îro jî, bi tevî guhertina şêwaza jiyanê, ruhê dilovaniyê, xêrxwazî û hevgirtinê di Cejna Qurbanê ya Kurdistanê de zindî ye; cejneke ku tê de dengê tekbîr, bîhna nanê nû, sifrên sade û destên dilgiran wateya rast a bendegiyê û însaniyetê dide vegotin.”
Your Comment