“Em danûstandinên rasterast ligel Tel Avîvê bi rewa (meşrû) nabînin”

“Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlulbeytê (s.x) - ABNA-Şêx Elî El-Xetîb, Cîgirê Serokê Meclisa Bilind a Şîeyên Libnanê, bi bîranîna bîst û şeşemîn salvegera rizgarkirina başûrê Libnanê ragihand ku ev roj di şert û mercên dijwar ên ku welat di encama êrîşên berdewam ên rejîma siyonîst de pê re rû bi rû maye, tê.”
Bîranîna şehîdan û Seyîd Hesen Nesrullah
El-Xetîb, bi bîranîna nav û bîranînên şehîdên mucahîd û qehreman û Seyid Hesen Nesrullah, Sekreterê Giştî yê şehîd ê Hizbullah a Libnanê, diyar kir: “Em di vê roja pîroz de, li ser prensîbên neteweyî yên li hemberî êrîşên hovane yên Îsraîlê û dagirkeriya siyonîst a li ser axa me tekez dikin; ji ber ku tu kes li Libnanê nikare li hemberî vê astê ji wêranî û xeteriyan bêdeng bimîne.”
Wî her wiha zêde kir: “Em daxwaza hemahengiya lezgîn û temam di navbera dewleta Libnanê, bi nûnertiya artêşê, û berxwedanê de dikin; da ku her biryareke şer û aştiyê bibe biryareke serwerî ya yekgirtî, ne ku dewlet bibe aliyek ku rojevên derve li dijî berxwedanê bi cih bîne.”
Dijberiya bi danûstandinên rasterast ligel rejîma siyonîst
El-Xetîb tekez kir: “Em di bin tu navî de tu rewayî (meşrûiyet) ji bo danûstandinên rasterast ligel rejîma siyonîst nas nakin. Tişta ku dikare were pejirandin, tenê danûstandinên nerasterast bi navbeynkariya navneteweyî ya bêalî ye; bi şertê ku armanca sereke, agirbesta temam û bê şert û merc, vekişîna temam a rejîma siyonîst ji axên dagirkirî yên Libnanê, vegera xelkê, azadkirina girtiyan û destpêkirina pêvajoya avakirinê be.”
Wî wiha domand: “Çareserkirina mijara çekên berxwedanê bi rêya diyalogeke navxweyî pêk tê, ku tê de libnanî di bin banê destûr û qanûnên navxweyî de, stratejiyeke parastinê ya neteweyî pesend bikin ku Libnanê biparêze û mafê berxwedanê yê ji bo bersivdayîna êrîşan biparêze.”
Cîgirê Serokê Meclisa Bilind a Şîeyên Libnanê bal kişand ser wê yekê ku çekên berxwedanê ne hinceta êrîşan e, belkî bersivek e li hemberî dagirkerî û gefên berdewam. Helwesta Libnanê divê dijberiya li hemberî êrîşkarî, asayîkirina têkiliyan û serweriya Amerîkayê be.
..................
Dawiya peyamê/
Etîket
Rejîma Siyonîst
Lubnan
Seyyed Hesen Nesrallah
Berxwedan
Hizbullah
Îsraîl
Your Comment