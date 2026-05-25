Yekîtiya Îslamî ji ihtîmala civîna Partiya Demokrata Kurdistanê û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê nûçe da

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Selahaddîn Babekir, berdevkê Yekîtiya Îslamî ya Kurdistanê, di hevpeyvînekê de bi medyayên girêdayî Partiya Demokrata Kurdistanê re ragihand ku helwesta Mesûd Barzanî li ser rewşa niha ya Herêma Kurdistanê "gelek erênî" ye û wî li ser şert û mercên heyî, bi taybetî rewşa Parlamentoyê û Hikûmetê, eşkere kiraye.
Li gorî Selahaddîn Babekir, Mesûd Barzanî dixwaze ku Parlamentoya Herêma Kurdistanê di demekî herî zû de dîsa bibe aktîv û kabîneya nû ya Hikûmeta Herêmê were avakirin.
Wî herwiha got ku Neçîrvan Barzanî jî piştgiriyeke berfireh ji destpêşeberiya Yekîtiya Îslamî ji bo nêzîkkirina helwestan re kiriye û ji Selahaddîn Behaeddin xwestiye ku hewldanên xwe bidomîne.
Berdevkê Yekîtiya Îslamî ya Kurdistanê lê zêde kir ku ev partî hest kiriye ku hem Partiya Demokrata Kurdistanê û hem jî Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê niyeta erênî ji bo çareserkirina pirsgirêkan heye; ji ber vê yekê tê pêşbînîkirin ku piştî Cejna Qurbanê, civînên li ser asta ofîsên siyasî yên her du partiyan pêk werin da ku nakokî, rexne û daxwazên her du aliyan bi rengekî rasterast bêne lêkolîn kirin.
Wî destnîşan kir ku armanca sereke ya van civînan, vekirina girêkên têkildarî aktîvkirina Parlamentoyê û avakirina kabîneya dehemîn a Hikûmeta Herêma Kurdistanê ye.
Selahaddîn Babekir di dawiyê de ragihand ku her çiqas civînên pêşerojê bi ihtîmaleke mezin bi rengekî dûalî di navbera her du partiyan de pêk werin, lê di rewşa daxwaza her du aliyan de, Yekîtiya Îslamî ya Kurdistanê amade ye ku wekî navbeynkar beşdarî van gotûbêjan bibe.
