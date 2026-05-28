“Hekîm: Berdewamkirina şerê li dijî Îranê, krîza navçeyê aloztir dike”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Seyîd Emmar Hekîm, serokê Cihata Hikmeta Neteweyî ya Iraqê, di hevdîtina xwe ya bi Mihemed Kazim Al-Sadiq, balyozê Komara Îslamî ya Îranê li Bexdayê re, li ser kûrahiya peywendiyên navbera her du welatan û her du gelên cîran tekez kir û berxwedana gelê Îranê li hemberî astengiyên niha pesend kir.
Di vê hevdîtinê de, her du aliyan li ser peywendiyên dualî û pêşhatên siyasî û herêmî gotûbêj û şêwirîn kirin. Seyd Emmar Hekîm bi tekezkirina li ser xurtbûna peywendiyên Bexda û Tehranê, berxwedana gelê Îranê ya di rûbirûbûna wan astengiyên ku pê re rû bi rû ne, bilind nirxand.
Serokê Cihata Hikmeta Neteweyî ya Iraqê di dewama axaftinên xwe de, li ser pêwîstiya rawestandina şerê li dijî Komara Îslamî ya Îranê tekez kir û hişyarî da ku zêdekirina aloziyên leşkerî ne tenê alîkariya çareserkirina krîzan nake, belkî dibe sedem ku rewş aloztir bibe û aramiya navçeyê bixe metirsiyê.
Hekîm her wiha bi amajekirin bi pêşhatên navxweyî yên Iraqê û perspektîfên siyasî yên niha yên vî welatî, diyar kir ku Iraqê serkeftiye ku ji qeyrana siyasî derbas bibe û bi avakirina hikûmetê, di riya pêkanîna erkên destûra bingehîn de gavan biavêje.
Navborî bi behskirina astengiyên aborî yên li ber Iraqê, tekez kir ku di şert û mercên niha de û li gorî kêmkirina dahatên neftî, astengiya herî sereke ya welêt xwedî naverokeke aborî û darayî ye.
Serokê Cihata Hikmeta Neteweyî ya Iraqê di dawiyê de xwest ku ji şert û mercên niha ji bo pirrengkirina çavkaniyên dahata neteweyî sûd bê wergirtin û li ser pêwîstiya ber bi aliyê sektorên hilberînê ve çûna ber bi asoyên berfirehtir û domdartir tekez kir, da ku aboriya Iraqê ji girêdayîbûna tenê ya bi dahatên neftî dûr bibe.
