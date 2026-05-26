“Rêberê Şoreşê Îslamî: Amerîka di herêmê de ti cih û pêgehek nîne / Dawiya rejîma siyonîst nêzîk bûye”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Seyîd Mûçteba Husênî Xaminêyî, Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî, di peyama xwe ya bi boneya hatina demsala Heccê de, kiryar û zikrên tijî hikmet ên Heccê, wekî nîşaneyên herheyî ji bo mirovahiyê ji bo koçkirina ber bi Xwedayê mezin, rizgariya ji qeydên Şeytan û hevalbendên wî, hewldana bênavber ji bo pêkanîna erkên îlahî, rizgariya ji hewesên nefsî û gihîştina bi bextewariya dinyayî û axretê binav kir.
Wî bi îşarekirina bi pişta xwe girêdana neteweya mezin a Îranê bi van nîşaneyan, bi taybetî çekê “Allahuekber” (Xwedê Mezin e), ji dema şoreşê, serkeftina şoreşê, dema Berevaniya Pîroz heya Şerê Têkilkirî yê Duyem û Sêyem, û têkbirina dijminan di armanca wan a teslîmkirina Îranê û bûyera ecêb a bihurîna îlahî ya gel de, tekez kir: “Îsal mijara beraeta ji müşrîkan (pirçedayînan) xwedî girîngiyeke zêde ye û kûrahî û berfirehiya beraeta ji Amerîka û rejîma siyonîst ji ayîna beraetê ya di demsala Heccê de derbas dibe; ji niha û pê ve, “Mirin ji bo Amerîkayê” û “Mirin ji bo Îsraîlê” dê bibe dirûşma gelemperî ya ummeta îslamî û bindestên cîhanê, bi taybetî ya ciwanan.”
Metna peyama Rêberê Şoreşa Îslamî ji bo ummeta îslamî ya ku sibêdeha îro ji aliyê Hucetul-îslam wel-muslimîn Newab, nûnerê Weliye-Feqîh û serperiştiyê haciyên îranî li deşta Erefatê hate xwendin, wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
لبَّیک اللّهمّ لبَّیک، لبَّیک لا شریک لک لبَّیک، إنّ الحمد و النّعمة لک و المُلک
Lebbeyk Ellahumme Lebbeyk, Lebbeyk la şerîke leke lebeyk, înnel hemde wen-ni’mete leke wel-mulk.
(Xwedayo, ez bersiva te didim, tu şirîkê te nîne, hemû pesn û hemû kêm û hemû milk û hêz ji te ne û girêdayî te ne.)
Demsala Heccê ya îsal jî gihîşt û haciyên ummeta îslamî îhrama bindestiyê (obûdiyeta) li xwe kirin û telbîye gotin da ku ji jiyana madî û asayî ber bi jiyaneke îlahî û bextewar ve koç bikin; jiyaneke towhîdî li ser tewereya bindestiya Xwedayê mezin, û dûrxistin, redkirin û beraetkirin ji yên ku hevalbendên Xwedê tên danîn. Lê derfeta vê koçê ne tenê ya haciyên îsal e, belkî hemû bira û xwişkên misilman ên Îranê û seranserê cîhanê – ji wan ên ku salên borî bûne hacî heya yên ku hêj nekariye emelên Hecê pêk bînin – di nav xwe de digire.
Şertê vê koçê, girêdana îhrama herheyî li dora zikrê Xwedê ye; tewafa herheyî li dora tewereya heqîqetê ye; hewldana herheyî di navbera lûtkeyên xeternak ên erkên îlahî de ye; avêtina herheyî ya kevirên dijî Şeytanê rezîl bi hemû taybetmendiyên wî yên xapînok û hevalbendên wî re ye; rawestana bi baldarî û girî ye; xwarindana xizanên bêçare ye; qurbankirina hewes û meylên xwar û paqijkirina pîsîtiyên hundirîn e; û di hemû rewşan de, amadebûna ji bo xizmetê û bilindkirina ala parastina heqîqetê ye.
Û bi vî awayî bû ku neteweya Îranê di mîqata Şoreşa Îslamî de gav avêt ser riya vê koçê, banga îbrahîmî ya Xumeynîyê mezin bersivand, kincê bindestiyê ji xwe kir, îhrama bextewariya dinyayî û axretê li xwe kir û bi gotina lebbeyk û herwele (bezîn), hewl da ku li ser tewereya zanînên Îslama pak a Muhemmedî (s.x.a) tewaf bike û xwe nêzî ronahiya hetawî ya edaleta cîhanî û welayeta mezin bike.
الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر علی ما هدانا. Allahuekber, Allahuekber, la îlahe îllallah, wallahuekber, Allahuekber welîllahil hemde, Allahuekber elê ma hedanâ.
Erê, Allahuekber; û bi heman çekê Allahuekber bû ku neteweya misilman a Îranê 47 sal berê rabû, rejîma taẍût (zordar), dîktator û girêdayî ya Pehlewî hilweşand, dest û lingên Amerîkaya çavbirçî û istikbar (serkêş) ji welatê xwe qut kir û nifûza siyonîzmê bi tevahî birî.
Bi heman çekê Allahuekber bû ku piştî êrişa rejîma Behs a Sedam bo ser axa Îranê, mucahîdên çalak û ciwanên xwînşêrîn destanên 8 salên Berevaniya Pîroz afirandin û tevî piştgiriya hemû hêzên Rojhilat û Rojava ji rejîma Behs re, ew li şûna xwe rûniştandin û ev rawestan heya salên piştî wê jî li hemberî dorpêçên aborî, derbeyan, ambargoyên zordar, êrişên bêhejmar ên siyasî, ragihandinî û aborî yên dijminan li dijî Komara Îslamî, bi xurtî û stûrî dewam kirin.
Allahuekber; heman çekê Allahuekber bû ku têlên girêdana ummeta îslamî û ciwanên mucahîd ên eniya berxwedanê ji Îranê heya Libnan, Filistîn, Iraq, Sûriye, ji Efrîqayê û Yemenê heya Efxanistan, Pakistan û hemû neteweyên azadîxwaz ên cîhanê xurt kir, da ku ev bend (habel metîn) ji bo parastina hebûna ummeta îslamî li hemberî dagîrkerên siyonîst rabe, dosyaya DAIŞê bipêçe, Tofana(Bahuza) Eqsayê bide destpêkirin û nefesa rejîma siyonîst a hejandî bîne tengasiyê.
Allahuekber; erê Xwedayê mezin û bilind ji wê mezintir e ku bi wesf (pênase) were gotin. Ev çekê Allahuekber bû ku Komara Îslamî ya Îranê bi pişta xwe girêdana bi wê re, karî di Şerê Têkilkirî yê Duyem de di Xezîrana 1404an de rejîma siyonîst di bin derbeyên giran ên xwe de bêçare bike, silleke giran li Amerîkaya dagîrker bixe û dijmin di armanca xwe ya teslîmkirina Îranê de têk bibe.
Û çekê Allahuekber, ew qas hêz û qewet da neteweya Îranê ku piştî bûyera dilsoj a şehadeta rêberê mezin, lawê xelef ê Pêxemberê Xwedê (s.x.a), Hezretê Ayetullah Uzma Seyîd Elî Husênî Xaminêyî – ku Xwedê meqamê wî bilind bike – bi destê neyarên cîhana îro, bihurîna îlahî (beseta îlahî) dît û bi amadebûna hemûalî di her qada ku pêwîst bû, çavên cîhanê li afirandina rûmetên xwe matmayî hişt.
Bi rastî Xwedayê mezin û bilind ji wê mezintir e ku bi wesf were gotin. Bi heman çekê Allahuekber bû ku şervanên çalak û hêzên çekdar ên canfeda li Îrana Îslamî, bi hevalbendiya mucahîdên eniya berxwedanê bi taybetî Libnana ezîz, di Şerê Têkilkirî yê Sêyem de li hemberî du artêşên terorîst û tijî çek ên Amerîkî-Siyonîst gihîştin serkeftinên berbiçav; bi baweriya bi Xwedayê Rebbî û bi rêya mûşek û firokeyên xwe yên bêpîlot (drone) li ser rûyê erdê, hewayê û deryayê, Şeytanê Mezin yanî Amerîka û heywana wî ya perwerdekirî, rejîma siyonîst, kevir barandin û soza rast a îlahî ya serketina mucahîdan li ser riya Xwedê, bi çavên xwe dîtin.
Û dîsa Allahuekber; bêguman Xwedayê mezin û bilind ji wê mezintir e ku bi wesf were gotin û leşkerên wî li ser her hêzekê serdest in. Û bi heman çekê Allahuekber e ku li pey bihurîna neteweya Îranê û eniya berxwedanê, bihurîna ummeta îslamî dê pêk were û beraeta ji müşrîkan ji avêtina kevirên Hecê (remyê cemarat) dê ber bi qadên jiyana takekesî, civakî û siyasî ya misilmanan li seranserê cîhanê belav bibe. Ummeta îslamî û neteweyên herêmê xwedî potansiyel û berjewendiyên hevbeş ên zêde ne ku dê nîzama nû û geometriya pêşerojê ya herêm û cîhanê ava bikin.
Ez bi rastî û paqijî hemû welat û dewletên îslamî vedixwînim dostanî û hevkariyê li ser xêr û qenciyê, da ku bi hevkariya hevdu di riya pêşketina ummeta îslamî û çareserkirina pirsgirêkên cîhana îslamê de gav bavêjin.
Tiştê ku di vê mijarê de teqez e, ev e ku tîra demê naçe paş û netewe û axên herêmê êdî nabin mertalê bingehên Amerîkayê. Amerîka ji bilî wê ku êdî xalekî ewle ji bo xerabiyê û bicihkirina bingehên leşkerî li herêmê nabe, roj bi roj ji rewşa xwe ya berê dûr dikeve. Rejîma hejandî û girêya pençeşêrê ya siyonîst jî nêzî qonaxên dawiyê yên emrê xwe yê qirêj bûye û bi kerema îlahî û li gorî gotina qasî û pêşbîniya 10 sal berê ya Rêberê Mezin ê Şehîd – ku Xwedê giyanê wî yê pîroz pîroz bike – 25 sal piştî wê tarîxê dê nebîne, Înşalla.
Ji ber vê yekê îsal mijara beraeta ji müşrîkan xwedî girîngiyeke zêde ye û kûrahî û berfirehiya beraeta ji Amerîka û rejîma siyonîst, ji ayîna beraetê ya di demsal û mîqata Heccê de derbas dibe û li xalên cuda yên Îran û cîhanê piştî van rojên pîroz, “Mirin ji bo Amerîkayê” û “Mirin ji bo Îsraîlê” dê bibe dirûşma gelemperî ya ummeta îslamî û bindestên cîhanê, bi taybetî ciwanan.
Pêşeroj girêdayî ummeta îslamî û şaristaniya nû ya îslamî ye û her yek ji me dikare bi qasî hewldan, kapasîte û berpirsiyariya xwe di pêkanîna vê pêşerojê de û nêzîkbûna bi wê re rola xwe bilîze. Hacî û serdanvanên îranî di Hecê ya îsal de roleke bibandor û berbiçav di vegotina serkeftina Şerê Têkilkirî yê Sêyem ji bo bira û xwişkên xwe yên din ên misilman û hêvîdarkirina wan bi pêşerojeke ronî hene.
Ez ji hemû haciyên ezîz dixwazim ku bi dilekî şewat ji bo zûhatina derketina Rizgarkerê mirovahiyê (Xwedê zûhatina wî hêsan bike) hewl bidin û ji bo yekîtiya ummeta îslamî, azadiya Filistînê û Mizgefta Eqsayê, çareserkirina pirsgirêkên mezin ên misilmanan û gihîştina bi serkeftina dawî li hemberî istikbara cîhanî dua bikin û min jî di nav duayên xwe yên xêrê de bihesibînin.
Xwedayo, li ser Muhemmed û malbata Muhemmed silav û rehmetê bişîne û nêrîna xwe ya lûtfe û dilovanî ya xwe li ser haciyan û hemû ummeta îslamê de bîne. Serkeftina Heca meqbûl (qebûlkirî) bike nesîbê wan, dilên wan bi ronahiya zanîn û hişmendiyê ronî bike û azm û îradeya wan ji bo tevgerîna li ser riya sererastkirina rewşa ummetê û serkeftina dawî li ser dijminên Îslamê xurtir bike.
Xwedayo, lûtfe û rehmeta xwe ya berfireh li ser giyanên pîroz ên şehîdên riya Xwedê, bi taybetî şehîdên eniya berxwedanê û di serê wan de Rêberê Mezin ê Şehîd – ku Xwedê meqamê wî bilind bike – bibarîne û ji Heca haciyan û îbadeta îbadetgeran û hewldana hewlderan ku di bin hîdayet û rêberiya Rêberê ummetê de bûne, nesîbeke zêde bi giyanê wî yê pîroz bighîne û neteweya Îranê û ummeta îslamî di berdewamiya riya û armanca wî de alîkarî bike.
Xwedayo, bilindtirîn silav û rehmetên xwe li ser serok û mezinê me Hezretê Mehdî yê li bendê (silavên Xwedê li ser wî û bavên wî yên pîroz bin) bibarîne û em hemû û ummeta îslamî di nav duayên wî yên paqij û qebûlkirî de bihesibîne û cîhanê bi hatina wî ya pîroz ronî û xemilandî bike, wekî ku te soz dayî; dilên me tijî bawerî bi wê soza teqez in.
« وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَیٰ لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا »
(Xwedê soz daye kesên ji we yên ku bawerî anîne û karên qenc kirine ku ewê wan li ser rûyê erdê bike cihgir (xelîfe), çawa ku kesên berî wan kiribûn cihgir, û baweriya ku ji bo wan hilbijartiye, ewê ji bo wan bicîh bike û tirsên wan bi ewlehiyê biguherîne.)
والسلام علی جمیع اخوانُنا المسلمین و رحمه الله و برکاتُه.
Wessalamu ale cemî’i exwanina el-muslimîn ve rehmetullah ve berekatuh.
Zîl-Hicce 1447 –26-Gulanê Seyîd Mûçteba Husênî Xaminêyî
