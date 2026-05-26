“Amerîkayê berpirsyariya êrîşên şevê yên li ser başûrê Îranê girt ser xwe.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Fermandariya Navendî ya Artêşa Amerîkayê (CENTCOM) ragihand ku roja duşemê wan li dijî hin hedefên li başûrê Îranê êrîş pêk anîne. Di heman demê de, medyayên Îranê ragihandin ku balafirên şer ên Amerîkayê li başûrê Girava Larkê ya li Tengava Hurmuzê, êrîşî keştiyên Îranê kirine û di encamê de çend kes şehîd bûne.
Li gorî rapora kanala El-Cezîreyê, berdevkê Fermandariya Navendî ya Amerîkayê di axavtina xwe ya bi vê kanalê re ragihand ku hêzên Amerîkayê roja duşemê li başûrê Îranê operasyonek pêk anîne ku bi îdiaya wan, ev operasyon di çarçoveya “parastina xwe” de hatiye kirin.
Wî da zanîn ku ev êrîş bi armanca parastina hêzên Amerîkayê li hemberî metirsiyên muhtemel ên ji aliyê hêzên Îranê ve hatine kirin. Li gorî gotina wî, hedefên hatine lêdan, platformên mûşekan û keştiyên Îranê bûne ku hewl didan mayinên deryayî bicîh bikin.
Vê rayedarê Amerîkî her wiha tekez kir ku Fermandariya Navendî ya Amerîkayê tevî ku pabendî nermbûnê ya di dema agirbestê de ye, lê ew ê parastina hêzên xwe berdewam bike.
Ji aliyekî din ve, rayedarekî Amerîkî di daxuyaniyekê de ji bo kanala El-Cezîreyê îdia kir ku Îranê di 24 saetên dawî de gelek caran hewl daye ku hêzên Amerîkayê bike hedef, lê ev êrîş ti ziyanek li ser hêzên Amerîkayê çê nekirine.
Hûrgiliyên êrîşan
Kanala Amerîkî "Fox News"ê bi pişta xwe bi rayedarekî payebilind ê Amerîkayê ve girê dide û radigihîne ku hêzên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA), pergaleke mûşekî ya erdo-asmanî (SAM) li Bender Ebbasê hedef girtine; çimkî vê pergalê berê balafirên şer ên Amerîkayê kiribû hedef.
Li hemberî vê, medyayên Îranê ragihandin ku balafirên şer ên Amerîkayê sibeha duşemê êrîşî qeyikên Îranê yên li başûrê Girava Larkê ya li Tengava Hurmuzê kirine.
Ev rapor her wiha dide zanîn ku di encama vê êrîşê de herî kêm çar kes şehîd bûne û hejmara dawî ya qurbaniyan hîn ne diyar e.
Girîngiya Girava Larkê
Girava Larkê xwedî girîngiyeke stratejîk a taybet e; ji ber ku di dilê Tengava Hurmuzê de ye û nêzîkî wê rêya deryayî ye ku ji aliyê Sipahê Pasdarên Şoreşa Îslamî ve ji bo derbasbûna keştiyên destûrdar hatiye diyarkirin.
Tengava Hurmuz wekî yek ji girîngtirîn dergehên enerjiyê yên cîhanê tê hesibandin û beşeke girîng a hinardekirina petrol û gaza cîhanê ji vê rêyê re derbas dibe. Ji ber vê yekê, her cure aloziyeke leşkerî li vê herêmê, bandoreke berfireh li ser asta navneteweyî bi xwe re tîne.
Waşîngton: Êrîş nayê wateya bidawîbûna agirbestê
Kanala "Fox News"ê her wiha bi pişta xwe bi çavkaniyên agahdar ve girê dide û îdia dike ku êrîşên dawî yên Amerîkayê yên li ser xaka Îranê, xwedî naverokeke parastinê ne û bi ti awayî nayên wateya bidawîbûna peymana agirbesta di navbera her du aliyan de.
Van çavkaniyan îdia kirin ku armanca vê operasyonê tenê rûbirûbûna metirsiyên lezgîn ên li dijî hêzên Amerîkayê bûye û divê neyê wateya destpêkirina qonaxeke nû ya pevçûnên berfireh.
