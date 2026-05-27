“Hûşyar Zêbarî li Washingtonê: Mijara me ya sereke berdewamiya hebûna hêzên Amerîkî ye; ji ber ku li derveyî Kurdistanê cihê mayînê ji bo wan nemaye.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Di hevpeyvînekê de li gel toranews “Rudaw” li Washingtonê, Hûşyar Zêbarî, endamê nivîsgeha siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) û wezîrê berê yê derve yê Iraqê, li ser encamên hevdîtinên xwe yên bi berpirsên payebilind ên rêveberiya Donald Trump li Qesra Spî, Encumena Ewlekariya Neteweyî, wezaretên karên derve û xezîneyê, Kongreyê û navendên lêkolînê yên Amerîkayê rawestiya.
Zêbarî di vê hevpeyvînê de, asta û qonaxa peywendiyên di navbera Amerîka û Herêma Kurdistanê de, di şert û mercên hesas û tevlihev ên Rojhilata Navîn de, nirxand. Herwiha li ser rewşa siyasî ya navxweyî ya Iraqê, mijara pêkanîna hikûmeta nû ya Iraqê bi serokatiya Elî Zeydî, û astengiyên li pêşiya lihevkirina di navbera PDK û Yekîtiya Neteweyî (YNK) ji bo pêkanîna hikûmeta Herêma Kurdistanê, piştî derbasbûna 18 mehan ji hilbijartinan, rawestiya.
Metna hevpeyvînê
Rudaw: Silav û rojbaş. Rojhilata Navîn û herêm di nav şert û mercên pir hesas de derbas dibin; şert û mercên tevlihev digel gelek pirsên ku hewcedarî bersivan in. Bi xwezayî ev rewş bandorê li Iraqê, li Kurdistanê Iraqê, li Kurdistanê Îranê û li beşên din ên Kurdistanê dike. Ez Dîyar Kurd im ji studyoya Rudaw li Washingtonê. Ji bo wergirtina beşek ji bersivên van pirsan, mêvanê me çavdêr Hûşyar Zêbarî ye, endamê nivîsgeha siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê û wezîrê berê yê derve yê Iraqê. Bi xêr hatî kaak Hûşyar.
Hûşyar Zêbarî: Silav û rêz kaak Dîyar, gelek kêfxweş im ku we li Washingtonê dibînim.
Rudaw: Gelek sipas. Ez dixwazim bi vê mijarê dest pê bikim ku demek e li Washingtonê ne û gelek civînên we bi berpirsên niha, yên berê û navendên lêkolînê re hebûn. Li gorî we, peywendiyên di navbera Amerîka û Kurdistanê Iraqê de, yan jî rasttir bibêjim, hikûmeta Herêma Kurdistanê, çawa ye û di kîjan qonaxê de ye?
Hûşyar Zêbarî: Gelek sipas. Erê, rast e, em nêzî du hefte ne li Washingtonê ne. Me gelek civîn bi berpirsên vê hikûmetê (hikûmeta Trump) re kirin. Me berpirsên wezareta derve, Qesra Spî, Encumena Ewlekariya Neteweyî, wezareta xezîneyê, Kongre û nêzî heft an heşt navendên lêkolînê yên girîng dîtin, herwiha hevalên me yên kevin û nû li Amerîkayê. Armanca hemûyan ew bû ku rewşa Kurdistanê rasterast ji wan re ronî bikin, ne bi navgîniya medyayê û peyamên din. Heta niha, rastî ev e ku me hest kiriye ku ev hikûmet pabendiyên xwe yên li hember Herêma Kurdistanê û peywendiyên wê bi wê re rave dike. Ew dixwazin Herêma Kurdistanê wek herêmeke bihêz di çarçoveya Iraqeke bihêz de bibînin. Ew bihêzbûna Herêma Kurdistanê wek berjewendiya xwe dibînin. Herwiha herêm, wekî ku we got, di rewşeke neasayî de ye; ji ber vî şerê Amerîka û Îsraîl li dijî Komara Îslamî ya Îranê ku heta niha nayê zanîn dê li ku biqede. Ji nêrîna me, zû an dereng dê eşkere bibe gelo şer dê dubare bibe yan em ê şahidê aştiyeke demkî bin.
Rudaw: Ez ê derbarê şerê Îran û Amerîka bipirsim, lê niha em mijarê li ser Kurdistanê Iraqê bihêlin. Amerîka dostê Kurdan e, lê gelek fikar jî hene, bi taybetî di van demên dawî de. Amerîka demeke dirêj li benda yekkirina hêzên Pêşmerge ji aliyê Herêma Kurdistanê ve ma, li benda çalakbûna parlamentoyê ma, û li benda hikûmeteke bibandor û yekgirtî ma. Ger ji min bipirsî, di van hevdîtinan de ma fikar ji we re hatine vegotin? Ew fikar çi ne?
Hûşyar Zêbarî: Erê, wek dost, bê guman fikar jî diyar dikin û rexne jî dikin. Dibe ku em jî wisa bin. Ew bi rastî ji ber nebûna pêkanîna hikûmeta Herêma Kurdistanê piştî 18 mehan ji hilbijartinan fikar dikin. Bi xwezayî, ji wan re ne girîng e kî berpirs e an kî asteng dike; ew bi vî awayî difikirin. Her çend me rastî ji wan re eşkere kir ku em wekî Partiya Demokrat her hewl dan û nermbûn nîşan dan da ku hikûmet bê avakirin û saziyên herêmê mafdar bibin û bên çalak kirin, lê heta niha serkeftî nebûne. Ev rastî ye, lê em jî bêhêvî nabin. Niha jî Partî û YNK di hin warên hevbeş de bi hev re dixebitin, lê me nekariye wê biqedîne. Derbarê hêza Pêşmerge û reformên wê de, rast e ku pêşketin hene, lê negihîştiye wê astê ku bibe artêşeke yekgirtî. Me li vir di Kongreyê de dest bi kampanyayeke mezin kir da ku mafên darayî yên ku berê Amerîka dida Pêşmerge û vê carê bi awayekî fermî nehatibû pêş, cardin bên damezrandin û bi rastî jî gelek xebitî ku ev alîkarî bidomin.
Rudaw: Derbarê Pêşmerge de Memorandûmeke Têgihiştinê di navbera Hikûmeta Herêmê û Wezareta Parastinê ya Amerîkayê (Pentagon) de heye. Demjimêra vê memorandûmê di meha 9-an (Îlon) de bi dawî tê. Li gorî agahiyên min, heta niha Amerîka razî nebûye wê nû bike. Ma ev nerazîbûn wek zext e ku dixwazin Herêma Kurdistanê Pêşmerge yek bike? Li gorî we çima Amerîka alîkariyên Pêşmerge di budceya sala bê de diyar nekiriye, lê alîkariya ji bo Iraqê diyar kiriye?
Hûşyar Zêbarî: Me gelek şopandin kir û gelek têkilî li ser vê pirsgirêkê hebûn. Hêvî dikin ku em dikarin careke din ew mafên Pêşmerge di budceyê de bi cih bikin. Beşa din a pirsa we derbarê memorandûmê rast e, demjimêra wê bi dawî tê. Tiştê ku me ji rayedarên Amerîkî bihîstiye ev e ku ew rêz û hurmeteke mezin ji hêza Pêşmerge re wekî hevpeymanekî ku li meydanê xwe îspat kiriye û hevpeymanekî bêhempa ye, digirin. Hê du sê roj berê li Kongreyê, cîgirê wezîrê berevaniyê yê Amerîkayê axaftinên baş li ser Pêşmerge kir. Ev beşek ji lobiya me û karê tîmê me li Washingtonê bû ku ev pirs ji wan kirin. Hêvî heye; em dizanin tevahiya herêmê ber bi rewşeke nediyar ve diçe û her tişt bi hev re girêdayî ye. Ji bîr nekin hebûna hêzên Amerîkî ku dê di dawiya meha 9-an de operasyona “Cizîra Asayîşê” ji bo tunekirina DAIŞê bi dawî bibe, girîng e. Ev xala sereke ya danûstandinên me bû ku hebûn û berdewamiya wan di vê demê de pir girîng e, ji ber ku êdî cihekî din nemaye ji bo cihgirtina hêzên Amerîkî ji bilî Kurdistanê. Daxwaza Îranê jî ev e ku hêz û baregehên Amerîkî li tevahiya herêmê, li rojavayê Asyayê nemînin. Ev yek ji wan xalan e ku ez difikirim me li ser rawestiyaye û xebitiye.
Rudaw: Kaak Hûşyar, derbarê Amerîka û herêmê; peywendiyên Amerîka û hikûmeta nû ya Iraqê. Donald Trump di destpêkê de ji kîjan kesî dê bibe namzed pir nerazî bû, lê paşê got ev kes min hilbijartiye û kesekî bihêz e û dixwaze wî vexwendin Qesra Spî. Gelo Amerîka bi vî awayî ji hikûmeta Iraqê razî ye ku Trump bi vî awayî li ser serokwezîrê nû yê Iraqê diaxive?
Hûşyar Zêbarî: Serokwezîrê nû yê Iraqê, Elî Zeydî, hat cem me li Kurdistanê, hat cem Birêz Serok Barzanî û danûstandinên vekirî, erênî û dostane bi wî re hatin kirin. Wî hemû tiştên baş got. Xwest ku Birêz, bibe hakem di navbera Bexda û Hewlêrê de. Pirsgirêkên Herêma Kurdistanê maf û beşa wê ya darayî ye ku ew bi siyasî re tevlihev nake. Pirsgirêkên teknîkî çareser dike. Ew dixwaze peywendî normal bibin.
Rudaw: Hûn Elî Zeydî ji nêz ve nas dikin?
Hûşyar Zêbarî: Ez di wê civînê de bûm, carekê min ew dîtîye lê ne ji nêz ve. Ew karsaz e û ji derveyî pergala siyasî hatiye.
Rudaw: Gelo ev ji bo Kurdan baş e ku kesek ne-siyasî be?
Hûşyar Zêbarî: Li vir ez ezmûna Serok Trump jî dibînim, ew heman ezmûn e.
Rudaw: Lê Serok Trump xwedî hêz e.
Hûşyar Zêbarî: Ez dizanim.
Rudaw: Gelo Elî Zeydî ew hêz heye?
Hûşyar Zêbarî: Min behsa wekî fenomenek dikir; ew jî karsaz e û ji derveyî pergala siyasî ya fermî hatiye. Ji wê alî ve dibêjim, lê belê hêza wî em nas dikin.
Rudaw: Hûn pê re neyênî (optimîst) in?
Hûşyar Zêbarî: Destûr bidin ez axaftina xwe biqedînim, ne lez be. Ew tiştên baş dibêje kaak Dîyar, alîgiriyeke wî baş e, niyeta wî baş e, lê me kesên din jî dîtine ku soz dane û niyeta wan baş bûye, lê nekarîne pêbend bin. Em ji wî re niyeta baş digirin û piştgiriya wî jî kirine. Herêma Kurdistanê û Birêz Serokwezîrê (Herêmê) li Bexdayê ne da ku ev peywendî bidomin. Li vir Amerîka piştgiriyê dike. Wekî ku Trump got: “Em piştgiriyê dikin.” Du roj berê wî gazî kir û ew vexwend da ku were vir. Lê Amerîka ji çend pirsgirêkan di Iraqê de fikarên mezin hene, bi taybetî pirsgirêka çekdarên nefermî; çi ewên girêdayî Heşda Şebî bin çi jî yên serbixwe. Ev çekdar ne tenê gefek li Amerîka, lê li tevahiya herêmê, li dijî welatên Kendavê û Urdunê, bi mûşek û dronan bûne. Hê ew kesê ku li Tirkiyê hat girtin, ji bo Amerîka wekî hişyariyek bû ku kesên li axa wan mijûlî çalakiyên terorîstî ne. Ew ji van pirsgirêkan gelek fikar dikin. Ez difikirim piştgiriya ku Amerîka ji hikûmeta Iraqê re dike, dikare gelek alîkar be, bi taybetî ji aliyê aborî û darayî ve, lê ev piştgirî dê ne mutleq be.
Rudaw: Ango şert û sînorî ye?
Hûşyar Zêbarî: Dixuye ku divê wisa be, lê ew derfet didin wî. Bê guman em jî di van hevdîtinan de tevahiya rewşa Iraqê û hikûmeta nû ji dostên Amerîkî û rayedarên wan re eşkere kirin. Me got ku em jî piştgiriyê dikin da ku ew biserkeve û valahiya qanûnî li Iraqê çênebe. Rewşa Iraqê lawaz e û cihekî wê yê diyarkirî nîne û bi rastî jî kesî hesabekî mezin li ser venake.
Rudaw: Serokwezîrê Herêma Kurdistanê li Bexdayê hevdîtin kir. Berê jî Serokê Herêmê li Bexdayê bû. Partiya Demokrat li Bexdayê nîne; sedema vê yekê çi ye?
Hûşyar Zêbarî: Di heyama borî de, serokatiya Partiyê, Serok Barzanî û nivîsgeha siyasî hîs kir ku bûyerên vê salê li Bexdayê nîşanên erênî ji bo Partiyê nedane. Ji ber vê yekê, me venêrînek hundirîn kir û gihîştin encaman. Erê, Partî divê hebûna xwe li Bexdayê xurtir bike.
Rudaw: Ango dibêjin hebûna we nîne?
Hûşyar Zêbarî: Erê, erê… ev nêrîna gelê me bû. Kesên ku li Bexdayê xebitîne, çi niha çi berê, ev kêmasî nas kirine. Hê li vir li Amerîkayê jî…
Rudaw: Li Washingtonê jî nînin?
Hûşyar Zêbarî: Na na… tu pir lez dikî… Li vir jî ji me gilî dikirin ku hebûna me li Bexdayê ne li wê astê ye û bi wê hêzê nîne. Ev mijarekî pêwîst e û dê bê çareserkirin. Wekî ku te jî destnîşan kir, demeke berê kaak Neçîrvan li wir bû û îro jî Birêz kaak Mesrûr çûye da ku danûstandinan bi Elî Zeydî û rayedarên nû yên Iraqê re bike. Piştî Cejnê jî tê plankirin ku hikûmeta xwe temam bike û dest bi kar bike.
Rudaw: Bi wezîrên Partiyê jî?
Hûşyar Zêbarî: Inşallah… erê.
Rudaw: Çima we wezîrê Partiyê hilnebijart? An hûn ji kîjan kesî gilî dikin?
Hûşyar Zêbarî: Koalîsyonek li dijî Partiyê hebû, ne tenê li dijî Partiyê, lê li dijî Malekî û li dijî Mûstenir El-Semerayî jî bû. Tê plankirin ku tevahiya kabîneya Elî Zeydî, ango hemû 19 wezîran dê deng wergirtana, lê ew koalîsyon bi rastî li hember nûnerên rêgezên din bê edalet bû.
Rudaw: Baş e. Pirsgirêka Hewlêr û Bexdayê, berê mijara madeya 140 û komek ji mijarên pir mezintir bû, lê niha bûye mijara meaşan. Kengî ev ê biqede? Siyaseta zelal a Herêma Kurdistanê çi ye?
Hûşyar Zêbarî: Na, pirsgirêkên Herêma Kurdistanê li cihê xwe mane. Di çarçoveya wê venêrîna me de, me hemû pirsgirêkên Herêmê û Bexdayê yek bi yek nas kirin û wan ji wan re pêşkêş kirin. Hemû pirsgirêkên Pêşmerge, madeya 140, qanûna neft û gazê, qanûna hilbijartinê, dadgeha federal, reformên dadwerî; hemû pirsgirêk hatine nasîn. Lê rastî ev e ku sedema bingehîn ku Kurd rewşa berê nabînin û ne bihêz in, dabeşkirina navxweyî û neyekîtiya Kurdan e. Ger em bikarin vê yekê çareser bikin, ez difikirim ku hemû pirsgirêkên din dê bên çareserkirin.
Rudaw: Niha ku li ser van pirsgirêkan diaxivin, em vegerin Kurdistanê. Gelo bi Yekîtiya Neteweyî (YNK) re hê jî derfet maye? Çima Kurd bi hev re neaxivin?
Hûşyar Zêbarî: Me salek û pênc û şeş mehan axivîn. Çima me neaxivî?
Rudaw: Lê çima niha bi hev re naaxivin û rûnanîn?
Hûşyar Zêbarî: Ez nizanim, piştî bûyerên ku li Bexdayê qewimîn, lê me salek û çend mehan danûstandin bi birayên YNK re kir ku em bigihîjin çareseriyekê ji pirsgirêkan re. Di van demên dawî de dibe ku civîn û tiştên wiha nebin, lê têkilî hebûye.
Rudaw: Îniyatîvek ji aliyê Yekgirtû ve heye, li gel cîgirê serokê YNKê civiyan, paşê hatin li gel cîgirên serokê PDKê rûniştin. Hûn vê îniyatiyê çawa dibînin? Yekgirtû dixwaze çi bike?
Hûşyar Zêbarî: Çi îniyatîvek be, baş e, ji kîjan alî ve be, me pêşwazî kir. Piştî hilbijartinên Herêma Kurdistanê, encam hatin ragihandin û piştrast kirin, me di wê demê de jî hewl da ku bi hemû hêzan re biaxivin; bi rastî jî me tu hêzek paşguh nekir. Me digel Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê, digel Tevgera Nifşê Nû, digel her kesê ku yek kursî an çend kursî hebû, bê cudahî bi hemûyan re hevdîtin kir da ku werin hikûmeta xwe ava bikin û saziyên xwe çalak bikin û dest bi kar bikin. Wan di wê demê de nehat. Ew bi rastî dikarîn di navbera PDK û YNK de rola diyarker bibînin; alîgirê rast bin, alîgirê piraniya mezin bin, alîgirê her duyan bin.
Rudaw: Alîgirê rastbûn tenê bi wateya alîgirê piraniya mezinbûnê ye?
Hûşyar Zêbarî: Na, dikare aliyekî din jî hebe, lê demokrasî ji bo çi ye? Hilbijartin ji bo çi ye? Yek qezenc dike û dibe ku yê din jî qezenc bike, lê ne bi rêza yekemîn.
Rudaw: Gelo bi Yekîtiya Neteweyî ya Kurdistanê re derfet ma ye?
Hûşyar Zêbarî: Maye û her tim dê bimîne, lê bi rastî tiştek nemaye ku di dirêjahiya vê sal û çend mehên danûstandinan de digel YNKê me li ser neaxiviye, lê bê guman derfet maye.
Rudaw: Çima hûn îtifaka YNK û Nifşê Nû qebûl nakin?
Hûşyar Zêbarî: Ew azad in, pêkanîna îtifaqê ne pirsgirêk e.
Rudaw: Ew dibêjin em îtifakek ji bo pêkanîna hikûmetê ne, yan jî divê bi awayekî cuda bi me re danûstandinê bikin.
Hûşyar Zêbarî: Me berê got ku her kes bi qasî giraniya xwe. Îtifaq tê avakirin bê guman, lê encama hilbijartinan desthilatdar e.
Rudaw: Gelo Partî dixwaze parlamentoyê çalak bike? Bi kî re dê vê yekê bike?
Hûşyar Zêbarî: Gelek vebijark hene. Mînak, hûn wekî Partî, heke YNK neyê, ne amade be, yan jî daxwazên zêde hebin, yan jî nexwaze bilîze (bi îdiaya siyasî), wê demê bi xwezayî li alternatîfên din difikirin. Li ser vê difikirin ku rêz ji encama hilbijartinê re bê girtin û hikûmeteke piraniya mezin bê avakirin, an jî ber bi hilbijartinên berwext ve biçin. Li ser hin vebijarkan difikirin, divê nasnameya vê gelê û vê herêmê û îfadeya daxwaza vê gelê winda nebe.
Rudaw: Heger hilbijartin werin kirin, gelo dê tiştek di encamê de biguhere?
Hûşyar Zêbarî: Em nizanim. Dibe ku hin guhertin di hevsengiya hêzan de çêbibin. Dibe ku kesên nû werin û xwe namzed bikin.
Rudaw: Çima Partî razî nabin ku Wezareta Navxweyî bidin YNKê? Pirsgirêk ewlekarî ye?
Hûşyar Zêbarî: Pirsgirêk bi rastî Wezareta Navxweyî nîne. Me YNK wekî hevpar dît.
Rudaw: Lê ew dibêjin em ne hevpar in.
Hûşyar Zêbarî: Ez di van danûstandinan de bûm, ez ji we baştir dizanim.
Rudaw: Gelo ew baweriya we tînin?
Hûşyar Zêbarî: Me hemû bêhaneyên wan rakirin. Wezareta Navxweyî li hember Wezareta Pêşmerge.
Rudaw: Çima we pêk neanî?
Hûşyar Zêbarî: Ji bo ku YNK razî bikin, me got ku rêveberiya giştî ya ewlehiya Herêma Kurdistanê ji bo we be.
Rudaw: Çima qebûl nekirin?
Hûşyar Zêbarî: Qebûl nekirin.
Rudaw: Hûn difikirin ew bêhaneyan tînin?
Hûşyar Zêbarî: Ew bi wî cidiyetî nêzîk nedibûn. Mirow her tim ji hevpareyê xwe nêrîna baş heye, lê me dikarîbû bi hev re hikûmetekê ava bikira û bihêztir jî bibûya, çi li Bexdayê çi jî li Washingtonê.
Rudaw: Gelo niha jî derfet heye?
Hûşyar Zêbarî: Niha jî derfet heye.
Rudaw: Em nêzî dawiya hevpeyvînê dibin. Ez dixwazim vê pirsê bikim; wekî Partî û wekî YNK, gelo hûn fêm dikin ku neyekîtiya we çiqas zirarê dide?
Hûşyar Zêbarî: Erê, bê guman… Li vir jî heman peyam dan me. Kaak Bafel û Qubad jî li Washingtonê ne û heman peyam ji wan re jî hatiye dayîn.
Rudaw: Çima hûn guh nadin dostên xwe?
Hûşyar Zêbarî: Em guh didin, em rêzê ji wan re digirin, lê biryar li cem me ye, serokatiya me ye.
Rudaw: Gelo ev hevdîtina we li vir û hevdîtina kaak Bafel û kaak Qubad li Washingtonê, dê tiştekî biafirîne ku gava hûn vegeriyan, bi hev re rûnên û hikûmetekê ava bikin?
Hûşyar Zêbarî: Bê guman ew peyamek ji serokatiya her du aliyan re heye ku dostane ye; em dixwazin hevkar û dostên me bihêz û yekgirtî bin da ku em jî bikaribin bêtir alîkariya we bikin.
Rudaw: Gelek gelek sipas dikim.
Hûşyar Zêbarî: Bi xêrê kak Dîyar.
