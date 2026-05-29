“Şîîyên Mebûs ên (Hinatîyen)Lubnan û peywirên gelê Mebûs ê Îranê”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Muhammed Sabir Sadiq di nivîseke xwe de, bi vekolîna rewşa başûrê Lubnanê piştî derbasbûna zêdetir ji 40 rojan li ser agirbestê û erkên «Gelê Meb'ûs ê Îranê» anî ziman:
«Min di destpêka agirbestê de behsa pêşwazîkirina Hizbullahê li wê (tevî ku di destpêkê de tenê li Beyrût û Dahiye bû) kiribû, lê îro zêdetirî 40 roj li ser destpêkirina agirbestê derbas dibin û rejîm, şerê ferkî û wêranker li başûrê Lubnanê (bin çemê Lîtaniyê) didomîne. Gundên li ser Nebtîye dikevin di ber ketinê re ne û bajarê Sûrê di bin bombebaranê de ye. Beyrût û Dahiye jî, ku beşek jê vala ye, cardin rastî êrîşan tên. Lê mijara herî girîng, tecrubeyên borî yên bi rejîma siyonîst re ne.
Hizbullah di çarçoveya agirbesta Îranê de, hin pêngavan navêje da ku Beyrût û hemû deverên niştecihbûnê rastî lêdanên berdewam neyên, lê rejîm di pêvajoyeke «Gazzekirinê» de, bi rengekî dixwaze paqijkirina civakî pêk bîne û jiyanê li başûrê Lubnanê nemumkin bike.
Ger – Xwedê neke – Nebtîye û Sûr jî bikevin û bikevin destê rejîmê, derketina wan ji herêma dagirkirî pir dûr e! Rejîm nabe ku di bin navê têgihîştinek an agirbestekê de, parêzgeha başûr dagir bike û vegere rewşa beriya sala 2000an. Ev bûyer, ji bo Hizbullahê di hundirê civata Lubnanî de, nayê wateya tiştekî ji bilî têkçûnê; û ev yek, tevî destkeftiyên wê jî, Hizbullahê di nav çengên zorê de dihêle.
Îro civaka Şîeyên Lubnanê ji Hizbullahê daxwazeke wan heye û ew jî serkeftin e, bi her buhayî. Lê tiştê ku di dema agirbestê de qewimî, tevî ku bi hewldana Hizbullahê re bû jî, dirêjkirina wê niha encameke berevajî dide.
Heke tedbîrên taybet, girîng û bi hêz neyên wergirtin, vegerandina rejîmê ji gund û bajarên başûr bo Filistîna dagirkirî hema bêje nemumkin e û ew ê ti carî wisa îmtiyazekê nedin!
Hizbullah û Şîe, bersivdêrên Welayetê Feqîh û canfîdayên Komara Îslamî ya Îranê ne, wekî herem û konê Îmam Huseyn (silavên Xwedê lê bin), lê ev hemû tê wateya ku divê mirov ji her carê pirtir ji bo artêşa Aşûra ya Hizbullahê û civaka wê ya berxwedanê bifikire û hewl bide.
Şehîd, birîndar, aware, kêmbûna çavkaniyên alîkarîyê bo kirêya malan, xwarin û derman; beşek ji wan pirsgirêkan in ku Şîeyên Lubnanê pê re rû bi rû ne. Werin em vî barî, em «kolan» – heman gelê ku bi xwîna Xamineyî hatî mebûsandin – hilgirin.
Muhammed Sabir Sadiq di nivîsekê de, bi îşaretkirina li derbasbûna zêdetir ji 40 rojan ji agirbestê li Lubnanê, nivîsî: Rejîma siyonîst şerê ferkî û wêranker di başûrê Lubnanê de dimeşîne û, di pêvajoyeke ku bi navê «Gazzekirin» tê zanîn, li ser paqijkirina civakî û bêniştecih kirina başûra Lubnanê dixebite. Wî hişyarî da û got: Heke Nebatiye û Sur bikevin, derketina rejîmê ji herêma dagirkirî ne xelas e; û ev yek jî wateyek din nîne ji bilî têkçûna Hizbullah di hundirê civata Lubnanî de.
