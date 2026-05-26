Analîza Teknîkî: Îsraîl Êrîşa Drone li Dijî Emîratan Têda Tê Tesdîqkirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —"Çavkaniyeke leşkerî ji ajansa nûçeyan a ‘Teshnim’ re got: Lêkolînên teknîkî yên hêzên çekdar nîşan didin ku di nav çend hefteyên borî de, Îsraîlê çend êrîşên bi dronan weke operasyonên ‘ala derewîn’ li dijî Emîratên Erebî yên Yekbûyî (EAE) pêk anîne.
Wî da zanîn: Ev kiryara Israîliyan ji bo ‘tehrîkkirin’ (provokekirin) ya Erebîyan hatiye kirin.
Çavkaniya leşkerî diyar kir: Desthilata Siyonîst nîşan daye ku tenê berjewendiyên xwe dibîne, bi vî awayî ku hem welatên Kendavê yên wekî EAE’ê (di nav de têkiliyên wan de) ber bi rewşeke metirsîdar dibe û hem jî di heman demê de operasyonan li dijî wan pêk tîne.
Dawiya peyamê."
