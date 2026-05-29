“Li dû şerê li dijî Îranê, rêjeya enflasyonê li Amerîkayê gihîşt asta xwe ya herî bilind a ji sala 2023yan ve.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA —Rêjeya enflasyonê li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di meha Nîsanê ya borî de bi lezûbez herî zêde di nav sê salên dawî de bilind bû. Ev zêdebûn ji bandora bilindbûna bihayê enerjiya ku ji şerê Amerîka û rejîma siyonîst li dijî Îranê peyda bûye, çêbûye. Ev di heman demê de ye ku daneyên bazara karê Amerîkayê hîn jî nîşan dide ku, tevî zêdebûna zextên aborî, aramîyek nisbî di bazara kar de berdewam e.
Li gorî rapora Aljazeera, Ofîsa Şirovekirina Aborî ya girêdayî Wezareta Bazirganî ya Amerîkayê ragihand ku nîşana lêçûnên xerîdarî ya takekesî ـ ku ji aliyê Federala Rezervê (Banka Navendî ya Amerîkayê) ve wekî pîvana herî girîng a enflasyonê tê bikaranîn ـ di meha Nîsanê de, li gorî heman meha sala borî, 3.8% zêde bûye; di demekê de ku ev rêjeyê di meha Adarê de 3.5% bû. Ev jî mezintir zêdebûna enflasyonê li Amerîkayê ji Meha Gulanê 2023 ve hatiye hesibandin.
Ev ammar li gorî pêşbîniya aborîzanan ku Reuters bi wan re axivîbû, li hev tê. Her weha, ev nîşan di bingeha mehane de jî di meha Nîsanê de 0.4% bilind bûye, di demekê de ku di meha Adarê de zêdebûna 0.7% tomar kiribû.
Zêdebûna nû ya enflasyonê ya Amerîkayê, hêza berdewamî ya siyasetê ya sabitkirina rêjeya faîzê li vî welatî ji aliyê Federala Rezervê ve heta sala pêş de xurtir kirye. Çimkî tirsên li ser domandina zextên enflasyonê yên ku ji bilindbûna bihayê petrol û enerjiyê çêdibin, hîn jî heye.
Zextên derdikevin ji şerê li dijî Îranê
Şerê Amerîka û rejîma siyonîst li dijî Îranê bazarên cîhanî yên enerjiyê bi awayekî berfireh tevlihev kirine, bi taybetî piştî girtina tengava Hurmûzê, ku hema hema yek ji pêncîhê tijareta cîhanî ya petrol û gazê ya şil li ser wê derbas dibe.
Ev rewş bûye sedem ku bihayê petrol, tîyên kimyewî û madeyên bingehîn bilind bibin û zextên enflasyonê yên zêdetir li ser aboriya Amerîkayê û malbatên xerîdar peyda bibin.
Analîst bawer in ku berdewamî ya meylê bilindbûna bihayê enerjiya dikare Federala Rezervê neçar bike ku ji bo demek dirêjtir siyaseteke pereyî ya hişk li ser xwe bihêle, tevî ku hin nîşanên çalakiyên aborî hêdî dibin.
Bazara kar
Di heman demê de, daneyên Wezareta Karê Amerîkayê nîşan didin ku daxwazên heftane yên bistîna kardaniyê yên bêkarî bi şeklêkî piçûk zêde bûne. Li gorî vê, hejmara daxwazên nû bi zêdebûna 5 hezar şertî gihîşt 215 hezar daxwaz di hefteya ku bi 23ê Gulana qediya.
Tevî vê zêdebûnê di daxwazên bêkarî de, rêjeya qutkirina kar li Amerîkayê hîn jî di asteke nisbeten nizm de ye, ji xeynî beşa teknolojiyê ya bi têkildariya îstîxdam bi îstîxbarata çêkirî (AI), ku di mehanê dawiyê de bi şokên paş-paş ên avêtina karmendan re rû bi rû bûye. Ev jî piştgirî dide biryara muhtemel a Federala Rezervê ji bo domandina rêjeyên faîzê yên bilind ji bo demeke dirêjtir, da ku enflasyon kontrol bike.
Wezareta Karê Amerîkayê got ku bazara karê vê welatî hîn jî li hemberî nezelaliyên aborî yên ku ji şerê li dijî Îranê û bilindbûna bihayan derdikevin, berxwedan nîşan didin.
pêşbînîkirin ku rêjeya bêkarî li Amerîkayê di vê mehê de li asta 4.3% sabit bimîne, di demekê de ku hejmara kesên ku bi domdarî ji alîkariya bêkarî sûd dibin, ji astên bilind ên tomarkirî di sala borî de kêm bûye.
