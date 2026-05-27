Hilbijartinên parlamenterî yên li bakurê rojhilatê Sûriyeyê; nakokiya li ser mafên kurdan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA —Hilbijartinên parlamenterî yên dawî li herêmên kurdnişîn ên bakurê rojhilatê Sûriyeyê, careke din şaxên siyasî, etnîkî û nifûsî yên vî welatî eşkere kirin û pirsên girîng der barê cihê kurdan di avahiya siyasî ya Sûriyeya piştî şer de anîn rojevê.
Komîsyona Bilind a Hilbijartinan a Meclîsa Sûriyeyê, piştî çend mehan derengketinê, di 24ê gulanê de hilbijartinên parlamenterî li parêzgeha Hesekê û herêma Kobaniyê (li derdora Helebê) lidar xist; herêmên ku di hilbijartinên giştî yên cotmeha 2025an de hîn di bin kontrola Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) de bûn û dengdan lê nehatibû kirin.
Ev hilbijartin di şert û mercên ku paşeroja siyasî ya kurdên Sûriyeyê hîn bi gumanên ciddî re rûbirû ye, hatin lidarxistin. Her çend pêvajoya danûstandinên di navbera dewleta Şamê û Rêveberiya Xweser a kurdî de li bakurê rojhilatê Sûriyeyê berdewam dike, lê nakokiyên bingehîn hîn çareser nebûne; di nav wan de pirsa mafên zimanî û çandî yên kurdan, asta desthilatên rastîn di sîstema kêmkirina navendîbûnê de, çarenûsa hêzên çekdar ên girêdayî HSDyê û para kurdan di saziyên fermî yên hikûmeta navendî de.
Hilbijartineke sînordar û kontrolkirî
Hejmara beşdarbûnê û mekanîzmaya dengdanê, beriya her tiştî siruşta sînordar û ne-rikaber a hilbijartinan nîşan da. Li navçeya Hesekê, 13 berbijêran ji bo sê kursiyan rikaberî kirin, lê tenê 150 kes endamên heyeta dengdêran bûn. Li Qamişloyê, heft berbijêran ji bo çar kursiyan bi dengên 198 kesan rikaberî kirin û li Kobaniyê jî 12 berbijêran ji bo du kursiyan, tenê ji aliyê 100 kesan ve hatin hilbijartin.
Bi vî awayî, hilbijartin ne wekî pêvajoyeke giştî û gelêrî, belkî zêdetir wekî mekanîzmayeke bijartî û kontrolkirî ji aliyê dewletê ve hat dîtin.
Balansa etnîkî; ereb ji kurdan zêdetir in
Encamên hilbijartinê jî hestiyariyên etnîkî û nifûsî yên herêmê ronî kirin. Li Hesekê, du berbijêrên ereb û yek berbijêrê kurd ê girêdayî «Encûmena Niştimanî ya Kurdên Sûriyeyê» (ENKS) bi ser ketin. Li Qamişloyê jî du ereb, kesayetekî serbixwe yê kurd û berbijêrekî nêzîkî ENKSê bi ser ketin. Li herêmên din jî heman şêwaz hat dîtin.
Bi giştî, ji parêzgeha Hesekê tenê çar nûnerên kurd ketin parlamentoyê, di demekê de ku hejmara nûnerên ereb gihîşt pênc kesan. Li gorî vê, li sê parêzgehên bakur (Hesekê, Reqqa û Helebê), tenê derdora 8 heta 9 nûnerên kurd di nav 140 nûnerên hilbijartî de dê amade bin.
Ev rêje, bi awayekî zêhnevî nîşana texmîna dewleta Sûriyeyê ya der barê nifûsa kurdan de ye ku nêzî 6% ji tevahiya nifûsa welat e; hejmarek ku bi tundî tê nîqaşkirin. Gelek texmînên serbixwe, nifûsa kurdên Sûriyeyê di navbera 10 heta 12% ji nifûsa nêzî 26 milyonî ya welat texmîn dikin.
Nebûna hejmartina fermî ya ji sala 2004an ve, pêla berfireh a koçberiyê ya ji ber şerê navxweyî û herwiha dehsalên bêparî yên beşek ji kurdên bê nasname yên ji tomarkirina fermî, bûne sedem ku amara rastîn a nifûsê li Sûriyeyê hîn cihê nakokiyê be.
Çavkaniyeke kurd a agahdar ji (Eye on Kurdistan) re gotiye ku Ehmed El-Şer‘, serokkomarê Sûriyeyê, dibe ku ji desthilata xwe ji bo destnîşankirina sêyeka nûnerên parlamentoyê sûd werbigire û para kurdan bigihîne derdora 10 heta 15%; her çend heta niha helwesteke fermî der barê vê de nehatiye ragihandin.
Nebûna mesîhî û êzidiyan
Yek ji xalên din ên bala mirov dikişîne di hilbijartinê de, nebûna nûnertiyê ji bo kêmneteweyên olî yên bakurê rojhilatê Sûriyeyê, bi taybetî mesîhî û êzidiyan bû. Ev mijar bi berçavgirtina piralîbûna etnîkî û olî ya dîrokî ya herêmê, hestiyariyeke taybet heye.
Rewşa êzidiyan ji vê aliyê ve aloztir e ku dewleta Sûriyeyê hîn wan di belgeyên fermî yên nasnameyê de wekî «misilman» tomar dike.
Şaxê kûr di navbera HSD û ENKSê de
Hilbijartinê herwiha şaxê siyasî yê di navbera aliyên sereke yên kurdên Sûriyeyê de eşkeretir kir. Aliyê nêzî HSDyê û Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) hilbijartin boykot kir û di encamê de, piraniya kursiyên kurdî gihîştin berbijêrên girêdayî an nêzî ENKSê.
Kêmzêde sê nûnerên kurd ên hilbijartî, rasterast endamên ENKSê bûn û nûnerê din jî wekî nêzîkî vî alî hat binavkirin.
Berpirsên PYDyê boykotkirina hilbijartinê wekî nerazîbûnek li hember «nebûna dadmendiyê di nûnertiyê de» û veguherandina parlamentoyê bo saziyeke bê-karîgerî dîtin. Aldar Xelîl, ji serkirdeyên PYDyê, ragihand ku ev boykot ne wateya dijberiya bi prensîba beşdariya siyasî an hilbijartinê re ye, belkî nerazîbûnek li hember avahiyekê ye ku li gorî wan bêdadmendî û bê-şefafî ye.
Di hember de, kesayetên nêzîkî ENKSê pêşwazî li pêvajoya hilbijartinê kirin. Ebdulhekîm Beşar, serokê berê yê vê encûmenê, hilbijartin wekî nîşana ketina tevgera kurdî ya Sûriyeyê bo qonaxeke nû û girîng li ser riya amadebûna di nava rêzên siyasî yên paşeroja Sûriyeyê de wesif kir.
«Hilbijartin» an mekanîzmaya destnîşankirî?
Beşeke girîng a rexneyan li ser siruşta giştî ya pêvajoya dengdanê ye. Rexnegir bawer dikin ku ew tişta li Sûriyeyê hat lidarxistin, zêdetir ji wê ku hilbijartineke azad û rikaber be, cureyeke pêvajoya bijartî ya di bin kontrola hikûmetê de bû.
Di vî modelî de, ne tenê berbijêr, belkî tewra koka dengdêran jî bi awayekî sînordar û bijartî hatin diyarkirin; mijarek ku ji nihêrîna gelek kesan ve, hilbijartinê ji têgîna modern a beşdariya giştî û serweriya gel dûr dixe.
Hin çavdêr, ev model li avahiyên kevneşopî yên «şûra» di dîroka siyasî ya îslamê de teşbîh kirine; mekanîzmayek ku tê de komeke sînordar ji rewşenbîran, mezinên eşîran û kesayetên bibandor, bi nûnertiya civakê biryarê didin.
Her çend parlamentoya nû ya Sûriyeyê di xuyayê de biryar e rola meclîsa damezrîner bilîze û di amadekirina destûrê û çavdêriya hikûmetê de beşdar bibe, lê kombûna berfireh a hêzê di destê Ehmed El-Şer‘ û avahiya siyasî ya niha ya Sûriyeyê de, gumanên gelek mezin der barê asta serxwebûn û bandorkeriya rastîn a vê sazûmanê de çêkirine.
Çavkanî: Eye on Kurdistan
Xizmeta cîhanê – Li darxistina hilbijartinên parlamenterî li herêmên kurdnişîn ên bakurê rojhilatê Sûriyeyê, di heman demê de ku danûstandinên di navbera Şamê û Rêveberiya Xweser a kurdan de berdewam dikin, careke din nakokiyên kûr ên li ser mafên siyasî, giraniya nifûsê û asta nûnertiya kurdan di avahiya pêşeroja Sûriyeyê de eşkere kirin.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA —Hilbijartinên parlamenterî yên dawî li herêmên kurdnişîn ên bakurê rojhilatê Sûriyeyê, careke din şaxên siyasî, etnîkî û nifûsî yên vî welatî eşkere kirin û pirsên girîng der barê cihê kurdan di avahiya siyasî ya Sûriyeya piştî şer de anîn rojevê.
Your Comment