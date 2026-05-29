Helwesta fermî ya Komara Îslamî ya Îranê derbarê danûstandinên bi Amerîkayê re: Çarçove û pîvan

29 May 2026 - 18:23
Serokê Tîma Danûstandinên Îranê: Em Destkeftiyan Ne bi Gotûbêjan, Belê bi Moşekan Bi Dest Tînin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Serokê Meclisa Şêwra Îslamî ya Îranê û serokê tîma danûstandinên vî welatî, Mihemed Baqir Qalîbaf, bi riya peyameke sê-bendî helwesta fermî ya Tehranê ya derbarê danûstandinên bi Amerîkayê re ragihand.

Di peyama Qalîbaf de ev xalên jêrîn hatine destnîşankirin:

  1. Stratejiya Destkeftiyan: Em destkeftiyan ne bi rêya gotûbêjan, belê bi rêya moşekan bi dest tînin; di danûstandinan de em tenê helwesta xwe ji wan re şîrove dikin.
  2. Pêbawerî û Pîvan: Em ji bo soz û garantiyan ti pêbaweriyê nabînin; tenê reftar û kiryarên pratîkî ji bo me pîvan in. Berî ku aliyê din gaveke pratîkî neavêje, em ê ti pêngavekê neavêjin.
  3. Felsefeya Peymanan: Di her peymanekê de, serketî ew kes e ku ji bo şerê li dû wê peymanê, çêtir amade bûbe.

