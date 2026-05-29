Helwesta fermî ya Komara Îslamî ya Îranê derbarê danûstandinên bi Amerîkayê re: Çarçove û pîvan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Serokê Meclisa Şêwra Îslamî ya Îranê û serokê tîma danûstandinên vî welatî, Mihemed Baqir Qalîbaf, bi riya peyameke sê-bendî helwesta fermî ya Tehranê ya derbarê danûstandinên bi Amerîkayê re ragihand.
Di peyama Qalîbaf de ev xalên jêrîn hatine destnîşankirin:
- Stratejiya Destkeftiyan: Em destkeftiyan ne bi rêya gotûbêjan, belê bi rêya moşekan bi dest tînin; di danûstandinan de em tenê helwesta xwe ji wan re şîrove dikin.
- Pêbawerî û Pîvan: Em ji bo soz û garantiyan ti pêbaweriyê nabînin; tenê reftar û kiryarên pratîkî ji bo me pîvan in. Berî ku aliyê din gaveke pratîkî neavêje, em ê ti pêngavekê neavêjin.
- Felsefeya Peymanan: Di her peymanekê de, serketî ew kes e ku ji bo şerê li dû wê peymanê, çêtir amade bûbe.
