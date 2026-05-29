“Qurana Kerîm”, “Mefatîh el-Cînan” û “Ala Komara Îslamî ya Îranê”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —"Qurana Pîroz, Mefatîhul Cinan, Ala Komara Îslamî ya Îranê"
Beşa yekem: "Quran di Malan de"
Ji berê de heta îro, di mala her misilmanî de yek an çend cild Quran hene. Ji ber ku misilman ji Quranê hez dikin û eyb dibînin ku di mala xwe de kopiyek ji Kelamê Ellahê Mezin nebin. Ev mijar ewqas girîng e ku heta di mehrê jinan de dayîna yek cild Quranê wek diyetî (bexşîşek) bûye edet û ev edetê baş hê jî didome.
Mirov di mala xwe de Quranê ji bo van sedeman digire:
- Ji bo ronahî û pîrozîya malê;
- Ji bo xwendina rojane (tilawat) her sibe û êvarê;
- Ji bo parastinê ji bela û tengasiyan;
- Ji bo rêwîtiya misafiran (bi Quranê tewaf kirin);
- Ji bo bikaranînê di civînên malî yên xwendina Quranê de.
Beşa duyem: "Pirtûka Dua (Lavij) di Malan de"
Piştre bi belavbûn û reklama duayan (ku ji malbata pîroz a Ehlê Beyt – aleyhimus selam – hatiye) û nivîsandina pirtûkên duayan re, edetekî din ê xweşik dest pê kir. Ew jî hebûna pirtûka duayê li kêleka Qurana Pîroz bû. Girîngtirîn wan pirtûkan Mefatîhul Cinan e ku ji aliyê muhedîsê mezin Hacî Şêx Ebbas Qumî (Xwedê rehma xwe lê bike) ve hatiye amadekirin.
Îro her kes dibîne ku kêm male ye ku bi kêmî ve yek cild Mefatîhul Cinan hebe.
Beşa sêyem: "Ala Komara Îslamî ya Îranê di Malan de"
Di dîroka axa Îranê de – hem berî Îslamê hem jî piştî wê, heta di serdema ronakbîr û bi şewat ya Şoreşa Îslamî de – qet hebûna ala welêt ji bo gel ewqas girîng û bi qîmet nebûye.
Di berê de em ala welêt tenê li dibistanan, leşkergehan, navendên fermî û dewletî didîtin. Lê îro ku em di şer de ne bi Şeytanê Ekber (Dijminê Mezin), Amerîkaya tawanbar û rejîma zarokkuşê Îsraîl re, em ala Îranê yê hêja di destê gelê bi mereq, wêrek, bi rûmet û bi xîret de dibînin.
Her malbatek ala pîroz a welatê xwe yê hêja peyda kiriye û di kombûnên şevê de li kolan û taxan beşdar dibin.
Niha 90 şev e ku gelê şervan, destanaafirîn û wezîfedarkirî yê Îrana Îslamî, bi hev re bi xwişk û birayên xwe yên ji welatên din re, ji bo xwînxwaziya Îmamê Şehîd û Şehîdên Şerê Remezan (Xwedê rehma xwe li wan bike) û bi libersekkirina Îmam Seyid Mucteba Huseynî Xameneî (Xwedê wî biparêze), bi destgirtina alan û gerandina alan, ji Îslam, Şoreş û welatê xwe yê hêja diparêzin.
Bi rastî jî dikare were gotin:
Niha her ala bûye çekek ji bo şerê bi dijmin re.
Mûşek û îha (drone) çekên şervanên meydanê ne û ala jî çekên şervanên kolanan e. Bi rastî jî çiqas temaşekar û coşdar bûye cîhad û têkoşîna şervan û cîhadvanên çeperên meydan û kolanê bi çeka "Ellahû Ekber" (Xwedê Mezin e).
Em bi vê yekê bawer in: Bîr û dirûşa "Ellahû Ekber" çeka herî bihêz ê leşkerên Xwedê ye.
Serkeftina cepheya rastiyê li dijî cepheya derewiyê (batil) bêguman e û ev soza rast a Xwedê ye.
Hamîd Riza Ridayî Ûrganî
Quma Pîroz (Qum)
8’ê Xurdad (Hazîran), sala 1405’ê29 Gulanê (2026’a Zayînî)
