  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Rapora Neteweyên Yekbûyî: : Îsraîl di “lîsteya reş” a şîdeta cinsî ya di dema şer de cih girt

30 May 2026 - 00:28
News ID: 1820116
Source: kmr.abna24.com
Rapora Neteweyên Yekbûyî: : Îsraîl di “lîsteya reş” a şîdeta cinsî ya di dema şer de cih girt

“Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî António Guterres ragihand ku NY di sala 2025an de, li ser bingeha lêkolînên xwe, şêwazên berdewam ên şîdeta cinsî ya li dijî girtiyên Filistînî yên di destê Îsraîlê de li axên dagirkirî, tomar û piştrast kiriye. Li gorî raporên NY, ev kiryar di dema girtin û lêpirsîna girtiyan de hatine encamdan.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî (NY) António Guterres, rapora salane ya li ser “şîdeta cinsî ya têkildarî pevçûnan” pêşkêşî Encûmena Ewlekariyê ya NY kir. Di raporê de hat destnîşankirin ku rewşên “berfireh û tirsnak” ên binpêkirina mafên mirovan ji aliyê Îsraîlê ve hatine belgekirin.

Guterres ragihand ku di sala 2025an de, NY’yê di dema girtin û lêpirsîna girtiyên Filistînî yên li Îsraîl û axên dagirkirî de, algorîtmayên berdewam ên şîdeta cinsî tomar û piştrast kirine.

Di “lîsteya reş” de hatin tomarkirin

Li gorî naveroka raporê, hêzên Îsraîlî ji ber van kiryaran di “lîsteya reş” a NY’yê ya li ser şîdeta cinsî ya têkildarî şer de hatine bicihkirin. Sekreterê Giştî da xuyakirin ku hêz û saziyên ewlekariyê yên Îsraîlê, li hemberî girtiyên Filistînî (jin, mêr û zarokên ji Xezze û Kenara Rojava) kiryarên wekî tecawiz, tecawiza komî û şîdeta plankirî ya li ser endamên zayendî pêk anîne.

“Kêmasiya lêpirsînê, çanda bêcezatiyê xurt dike”

Guterres rexne li rayedarên Îsraîlî girt ku derbarê van bûyeran de lêpirsîneke bi bandor nakin û berpirsan ceza nakin. Sekreterê Giştî bal kişand ser ku betalkirina dozên li dijî leşkerên di girtîgeha “Sede Teiman” de, dibe sedem ku çanda bêcezatiyê li hemberî şîdeta cinsî xurt bibe.

Îsraîlê têkiliyên xwe bi ofîsa Guterres re qut kir

Piştî ku navê saziyên Îsraîlî di pêvekê de di vê raporê de derbas bû, Wezareta Karên Derve ya Îsraîlê ragihand ku wan têkiliyên xwe yên fermî bi ofîsa Sekreterê Giştî yê NY’yê re qut kirine.

……

Dawiya Peyam/

Etîket: Îsraîl, Artêşa Îsraîlê, Şîdeta Cinsî, Neteweyên Yekbûyî, António Guterres, Mafên Mirovan.

Your Comment

You are replying to: .
captcha