Rapora Neteweyên Yekbûyî: : Îsraîl di “lîsteya reş” a şîdeta cinsî ya di dema şer de cih girt

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî (NY) António Guterres, rapora salane ya li ser “şîdeta cinsî ya têkildarî pevçûnan” pêşkêşî Encûmena Ewlekariyê ya NY kir. Di raporê de hat destnîşankirin ku rewşên “berfireh û tirsnak” ên binpêkirina mafên mirovan ji aliyê Îsraîlê ve hatine belgekirin.
Guterres ragihand ku di sala 2025an de, NY’yê di dema girtin û lêpirsîna girtiyên Filistînî yên li Îsraîl û axên dagirkirî de, algorîtmayên berdewam ên şîdeta cinsî tomar û piştrast kirine.
Di “lîsteya reş” de hatin tomarkirin
Li gorî naveroka raporê, hêzên Îsraîlî ji ber van kiryaran di “lîsteya reş” a NY’yê ya li ser şîdeta cinsî ya têkildarî şer de hatine bicihkirin. Sekreterê Giştî da xuyakirin ku hêz û saziyên ewlekariyê yên Îsraîlê, li hemberî girtiyên Filistînî (jin, mêr û zarokên ji Xezze û Kenara Rojava) kiryarên wekî tecawiz, tecawiza komî û şîdeta plankirî ya li ser endamên zayendî pêk anîne.
“Kêmasiya lêpirsînê, çanda bêcezatiyê xurt dike”
Guterres rexne li rayedarên Îsraîlî girt ku derbarê van bûyeran de lêpirsîneke bi bandor nakin û berpirsan ceza nakin. Sekreterê Giştî bal kişand ser ku betalkirina dozên li dijî leşkerên di girtîgeha “Sede Teiman” de, dibe sedem ku çanda bêcezatiyê li hemberî şîdeta cinsî xurt bibe.
Îsraîlê têkiliyên xwe bi ofîsa Guterres re qut kir
Piştî ku navê saziyên Îsraîlî di pêvekê de di vê raporê de derbas bû, Wezareta Karên Derve ya Îsraîlê ragihand ku wan têkiliyên xwe yên fermî bi ofîsa Sekreterê Giştî yê NY’yê re qut kirine.
