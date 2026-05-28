“Mezlum Ebdî û serokên Herêma Kurdistanê li ser aramiya Sûriyê û yekîtiya Kurdan israr kirin”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —“Mizlum Ebdî” fermandarê giştî yê Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (SDF) di serdana xwe ya Hewlêrê de ligel “Neçîrvan Barzanî” serokê Herêma Kurdistanê û “Mesrûr Barzanî” serokwezîrê Herêma Kurdistanê ya Iraqê civiya û li ser nûbûnên siyasî û ewlekariyî yên Sûriyê danûstandin kir.
Li gorî daxuyaniyên ku ji aliyê Hikûmet û Serokatiya Herêma Kurdistanê ve hatine belavkirin, her du alî di van civînan de girîngî dan parastina ewlehî û aramiya Sûriyê, têkoşîna li dijî gefên terorîstî, û parastina mafên Kurdan û neteweyên û olên din ên vê welatê.
Di hevdîtina Mesrûr Barzanî û Mizlum Ebdî de, rewşa giştî ya Sûriyê û kêşeyên siyasî û ewlekariyî yên li ber qada bakur û rojhilata wê welatê hatin nirxandin. Her du alî her weha li ser pêdiviya berdewamiya aramiyê û piştgirîkirina hevjiyana di navbera hemû komên etnîkî û olî yên Sûriyê de tekez kirin.
Li şert û mercên ku dijwarîyên siyasî û tirsên ewlekariyê hîn jî li ser herêmên bin kontrola Hêzên Demokratîk ên Sûriyê li bakur û rojhilata Sûriyê re têne avêtin, ev hevdîtin pêk hatin.
Di civîna Neçîrvan Barzanî û Mizlum Ebdî de jî mijarên ewlekariyî, xetereyên ku ji çalakiyên bermayî yên komên tundrew derdikevin, û rêyên xurtkirina hevkariya herêmî hatin gotûbêjkirin. Her du alî tekez kirin ku parastina aramiya li bakur û rojhilata Sûriyê ji bo pêşîgirtina li krîzên zêdetir ên mirovî û ewlekariyî pêdivî ye.
Yek ji navendî mijarên danûstandinan, mijara gotûbêja navxweyî di navbera herikên siyasî yên Kurd ên Sûriyê de bû. Neçîrvan Barzanî û Mizlum Ebdî li ser pêdiviya xurtkirina yekîtiyê û hemahengiyê di navbera partî û hêzên Kurd ên Sûriyê de tekez kirin û wê wek şertê bingehîn ji bo serkeftina her pêvajoya siyasî ya bêhatir nas kirin.
Di vê hevdîtinê de her weha li ser girîngiya gihîştina çareseriyeke siyasî ya giştî ji bo qeyrana Sûriyê û berdewamiya gotûbêjê bi Dimaşqê re jî tekez hat kirin. Her du alî bawer bûn ku afirandina helwesta hevpar di navbera herikên Kurd de dikare cîh û role wan di danûstandinên pêşerojê de bi hukûmeta navendî ya Sûriyê xurt bike.
Mizlum Ebdî di vê serdanê de ji piştgiriyên siyasî û mirovî yên Herêma Kurdistanê ya Iraqê ji bo Kurd û restên din ên li bakur û rojhilata Sûriyê spasdarî kir û rolek Hewlêrê di kêmkirina zextan û alîkariya aramiya herêmê de girîng nîşan da.
Divê were gotin ku Herêma Kurdistanê ya Iraqê di salên borî de têkiliyên nêzîk bi lîstikvanên siyasî û leşkerî yên Kurd ên Sûriyê re parastiye û her gav li ser gotûbêj, hevjiyana aştiyane û çareseriya siyasî ya qeyrana Sûriyê tekez kiriye.
