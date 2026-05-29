Barzanî: Piştî Cejnê, partiyên Herêma Kurdistanê ji bo bidawîkirina binkeftina siyasî li hev werin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —HEWLÊR – Serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) Mesûd Barzanî, di peyama xwe ya bi boneya Cejna Qurbanê de, tevî pîrozkirina cejnê li misilmanên Kurdistanê, Iraqê û cîhanê, bang li hêz û aliyên siyasî yên Herêma Kurdistanê kir ku piştî cejnê bi ruhekî neteweyî û berpirsyarane ji bo çareserkirina krîz û binkeftina siyasî ya heyî, li hev kom bibin.
Barzanî di peyama xwe de pîrozbahiyeke taybet pêşkêşî malbatên şehîdan, pêşmergeyan û gelê Herêma Kurdistanê kir û hêvî xwest ku ev cejn bibe destpêka başbûna rewşa Herêmê û derbaskirina krîzên siyasî.
Serokê PDK’ê bi amajekirina bi şert û mercên “hesas û çarenûssaz” ên niha, hişyarî da aliyên siyasî ku berjewendiyên gelê Herêma Kurdistanê û berjewendiyên bilind ên kurdan, li ser berjewendiyên partîtî û teng tercîh bikin û dawî li wan nakokiyên bêencam bînin ku zirarê didin pêvajoya siyasî ya Herêmê.
Wî her wiha tekez kir ku dewamkirina rewşa heyî, berpirsyariyeke wijdanî, neteweyî û niştimanî dixe ser milê hemû aliyan û daxwaz ji partiyan kir ku bi hesteke berpirsyarî, vegerin ser “rêya rast”.
Barzanî di dawiya peyama xwe de hêvî xwest ku Cejna Qurbanê bibe zemîneyek ji bo aramî, asûdehî û çareserkirina pirsgirêkên siyasî yên li Herêma Kurdistanê û navçeyê.
