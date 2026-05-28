“Ma rejîma Siyonîst di pey dorpêçkirina bajarê Nabatiyeh ê Lubnanê de ye?”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di demekê de ku êrîşên esmanî yên rejîma Siyonîst li dor bajarê Nabatiyehê tundtir dibin, raporan behsa hewldana artêşa vî welatî ji bo pêşdebirin ber bi bakurê çemê Lîtaniya û kontrolkirina girên stratejîk ên herêmê dikin. Ev girên ku derfetê didin kontrola agir bi ser bajarê Nabatiyehê de û li gorî îdiaya rejîma Siyonîst, çavkaniyên berxwedanê li girên “Elî Taher” ji holê radikin.
Li gorî rojnameya “El-Ekbar” a Lubnanî, ev livînên han, êrîşên esmanî yên giran ên rojên dawî li ser gundên derdora Nabatiyehê, di nav de Mifdun, El-Dwêr, Hebbûş, Sîr El-Xerbîye û Herûf, rave dikin.
Li hemberî vê yekê, babetnameyên Hizbuڵڵayê nîşan didin ku artêşa Îsraîlê di vê herêmê de bi şerekî dijwar re rûbirû maye. Piştî ku rejîma Siyonîst wêneke esmanî ya cihgirtina tank û wesayîtên leşkerî yên xwe li gundê Zewter li bakurê çemê Lîtaniya belav kir, berxwedanê di 9 babetnameyên leşkerî de ragihand ku ev wesayît li Zewterê hatine lêdan. Ev yek, an tê wateya tunekirina hêzên pêşdebir an jî bi kêmanî neçalakbûna alavên wan.
Pêşveçûna Hêdî û Armancdar
Ji aliyê meydanî ve, artêşa rejîma Siyonîst rojane bi kîlometreyan pêşde naçe, lê hewl dide ku herêmên jeografîkî yên stratejîk hêdî hêdî bi dest bixe û pirekê li bakurê çemê Lîtaniya ji bo hêzên xwe ava bike da ku paşê ji wê ji bo bidestxistina neteweyên siyasî di danûstandinên bi hikûmeta Lubnanê re, an jî heke biryar bide ku operasyonên leşkerî bidomîne, berfirehkirina dagirkirina bejahî bikar bîne.
Di heman demê de, kontrolkirina gundê Zewter tê wateya serweriya li ser hemî gundên piştî wê nîne. Ev gund nêzîktirîn xala di navbera sînorê Filistîna dagirkirî û herêma bakurê çemê Lîtaniya de ye û wekî ku nexşe nîşan dide, hewldanên artêşa rejîma Siyonîst di vê aksê de bi awayê tîra çûyînê û ne bi awayê berfirehî pêk tên. Armanca vê pêşdeçûnê, vekirina rê li ber bajarê Nabatiyehê û deverên derdora wê û gihîştina beravên bakurê çemê Lîtaniyan e
Zexta Lojîstîkî li ser Artêşa Îsraîlê
Li hemberî vê yekê, tê payîn ku ev pêşdeçûn zexta lojîstîkî û mirovî ya zêdetir li ser artêşa rejîma Siyonîst ferz bike. Bi taybetî bi hebûna çekên wekî dronên întîharî yên ku ji bo operasyonên xwe hewcedarî têkiliya rasterast an jî dîtina zelal a hêzên Îsraîlî nabin.
Berxwedanê bal kişand ser êrîşên xwe bêtir li ser wesayîtên piştgiriya lojîstîkî yên wekî sîstemên ragihandinê, wesayîtên sotemeniyê û hilgirên mirovan, ji tankên bihêztir. Lê belê, buldozerên giran ên modela “D9” ku di vekirina rêyên alternatîf ji bo tevgera tankan de roleke bingehîn dilîzin jî hatine armanckirin. Her weha berxwedanê cihên topavêj ên artêşa rejîma Siyonîst jî kirine armanc û ziyanên derûnî yên giran gihandine eskerên Siyonîst.
Veguhertina Serweriya Teknolojîkî bo Xala Qels
Berhevkirina meydanî nîşan dide ku berxwedanê hêdî hêdî serweriya teknolojîkî ya artêşa rejîma Siyonîst bi serketî veguherandiye xalekî qels. Bi taybetî ku hêzên Siyonîst ên li başûrê Lubnanê hîna nikarîne cihên bihêz û sabît ava bikin.
Ji ber vê yekê, hêzên Siyonîst neçar in ku an li meydanê pêşde biçin an jî paşde vekişin. Çimkî eger na, ew ê bibin armancên sabît ji bo berxwedanê, rewşek ku di hefteyên dawî de jî qewimiye.
Li ser vê bingehê, berxwedanê êrîşên xwe li ser xetên peydakirina rejîma Siyonîst zêde kirine. Xetên ku bi pêşdeçûna hêzan dirêjtir dibin. Berxwedanê sîstemên ragihandinê, radarên Kebeha Hesinî û alavên astengker ên dronên întîharî kirine armanc û ev yek bûye sedema çêkirina xalên kor di pergala fermandariyê û parastina artêşa rejîma Siyonîst de.
Di encama operasyonên van êrîşan de, hêzên Siyonîst ên li meydanê beşek ji bergirtina parastina xwe winda dikin û carinan jî têkiliya wan bi odeyên operasyonên piştgiriyê qut dibe, rewşek ku hevrêziyê, leza bersivdanê û rêveberiya agir ji bo wan dijwar dike.
Hewldana Sabitkirina Destkeftiya Leşkerî
Di dawiyê de, artêşa rejîma Siyonîst hewl dide ku destkefiteke leşkerî ya meydanî sabît bike. Çimkî rojên şer nîşan dane ku serweriya esmanî û çêkirina tiştekî mîna kemera ewlehiyê ne karîne hêzên artêşa rejîma Siyonîst biparêzin û ne jî ewlehiya niştecihên Siyonîst li bakurê Filistîna dagirkirî misoger kiriye.
Ev destkeftiya tê xwestin, pêşdeçûna ber bi bakurê çemê Lîtaniya ji aksa gundê Zewter ji bo dorpêçkirina bajarê Nabatiyehê û serweriya li ser girên derdora wê ye. Ji aliyê din ve, artêşa rejîma Siyonîst hewl dide ku ji deverên di bin kontrola xwe de li bajarê Bint Cbêl ber bi gundê Hadataşê ve pêşde biçin da ku bajarê Tebînê jî dorpêç bikin.
Di vê navberê de tê bibîrxistin ku rejîma Siyonîst berê jî di pêşdeçûna ber bi bajarê Surê ji aksa El-Biyaze û En-Naqûre de têk çûbû. Heman rewşek ku niha hewl dide careke din biguhere.
Dawiya peyamê/
Nîşan
- Lubnan
- Rejîma Siyonîst
- Artêşa Rejîma Siyonîst
- Bajarê Nabatiyehê
- Başûrê Lubnanê
Your Comment