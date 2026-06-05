“Rostemî: Pêwîste berpirsiyar bi şopandina rêgeza Îmam (Xomeynî), ji bo çareserkirina pirsgirêkên xelkê hewl bidin”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —SINE – Îmamê Înî yê Sineyê, Mamosta Fayiq Rustemî di xutbeyên vê hefteyê de bi bîranîna salvegera koça dawî ya damezrînerê Komara Îslamî ya Îranê Îmam Xomeynî (re), tekezî li ser pêwîstiya xizmetkirina çêtir a bo xelkê û hewldana berpirsiyaran ji bo çareserkirina kêşeyên civakê kir.
“Îmam Xomeynî(r.a) kesayetekî dûrbîn û dilsoz bû”
Mamosta Rustemî di axaftina xwe de anî ziman ku Îmam Xomeynî(ra) kesayetekî dilsoz, bîrmend û dûrbîn bû ku her tim xema gel dixwar û di dema jiyana xwe de, ji bo parastina aramî û xweşguzeraniya civakê têkoşînek mezin kir.
Wî her wiha da zanîn ku di serdema heşt salên şerê berevaniyê (Şerê Îran û Iraqê) de, Îmam Xomeynî bi rêveberî û zîrekbûna xwe rê neda ku barê giran ê aborî û bihabûnê zextên zêde li ser milên xelkê çêbike.
Pêwîstiya xizmetkirina şayeste bo gel
Îmamê Înî yê Sineyê, di beşekî din ê axaftina xwe de, bi boneya şehîdbûna hejmarek ji fermandarên leşkerî û xwendekarên Minabê, sersaxî xwest. Wî bal kişand ser amadebûna xelkê di mehên dawî de li ser armancên şoreşê û got: “Ev gelê hêja, hêjayî her cure xizmetê ye û divê berpirsiyar di pêşkêşkirina xizmetan de herî baş bikin.”
Qeyrana aborî û astengên li ber zewaca ciwanan
Mamosta Rustemî li ser kêşeyên aborî yên niha yên civakê rawestiya û got: “Bilindbûna bihayê xaniyan û kirêya xaniyan bûye yek ji astengên sereke yên li ber zewaca ciwanan. Pêwîst e saziyên peywendîdar ji bo çareserkirina vê kêşeyê xwedî bernameyeke cidî bin.”
Wî ji hikûmetê û hemû saziyên peywendîdar xwest ku bi karanîna hemû kapasîteyên xwe, ji bo baştirkirina rewşa aborî ya xelkê, nemaze çînên kêm-dahat, gavên pratîkî bavêjin û kêmkirina kêşeyên aborî bikin pêşîneya karê xwe.
Evîna xelkê Kurdistanê ya bo malbata Pêxember (s.x.a)
Di dawiya xutbeya xwe de, Mamosta Fayiq Rustemî amaje bi evîn û hezkirina kûr a xelkê Kurdistanê ya bo malbata Pêxemberê Îslamê (s.x.a) kir û tekezî li ser wê yekê kir ku pêwîst e kesayetiyên mezin ên cîhana Îslamê ji aliyê hemû misilmanan ve werin rêzgirtin.
………….
Dawiya Peyam/
Your Comment