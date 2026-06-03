Tel Avîvê rê li ber ketina şêwirmend Zohran Mamdani bo Îsraîlê girt.

Li gorî Nûçeyan a Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Sazmana Koçberî û Penaberiyê ya Îsraîlê ketina Lînda Sarsûr — çalakvaneke Filistînî-Amerîkî û şêwirmendê şaredarê New Yorkê Zohra Mamedanî — bo Îsraîlê qedexe kir.
Ev qedexebûn li ser bingeha pêşniyaza Wezareta Karên Têkoşîna Dijî Cudperestiyê ya Israelsrayê hat sepandin.
Amykhay Şeklî, wezîrê karên têkoşîna dijî cudperestiyê ya Îsraîlê, vê biryarê bi vî awayî şirove kir ku Lînda Sarsûr yek ji serokên xwepêşandanên piştgirîkêşê Hamasê li Dewletên Yekbûyî piştî 7ê Cotmehê bûye.
Di bersiva vê gavê de, Sarsûr ragihand ku ew ji ber piştgiriya mafên mirovan hatîye qedexekirin ku bikeve Israelsrayê, û Israelsrayê wekî «rejîmek apartayîd û kujer» binav kir.
Wê zêde kir ku Amerîkî divê bi lez dev ji çekdarîkirin û fînankirina Îsraîlê berdin.
………….
Dawiya Peyam/
Your Comment