«Şandeyê ewlekariyê yê Pentagonê diçe Bakûyê: Erkeke taybet li ser milê balyozê nû yê Trump»

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Serokê Amerîkayê Donald Trump, di 1’ê hezîranê de Alîksander Alden ê ji eyaleta Vîrjînyayê wek balyozê sererast û xwedî-desthilat ê Amerîkayê li Komara Azerbaycanê namzed kir û lîsteya namzediya wî ji bo pesendkirinê şand senatoyê.
Di vê navberê de, balyozxaneya Amerîkayê li Bakûyê ji aliyê karbidestê demkî “Amy Carlon” ve tê birêvebirin. Balyozê berê Mark Libby, di dawiya sala 2024’an de destjikarberdana xwe ragihandibû.
Giringiya vê destnîşankirinê beriya her tiştî di dema wê de ye. Piştî parafkirina pêşîn a metna peymana aştiyê di civîna sêalî ya Azerbaycan, Ermenistan û Amerîkayê de bi amadebûna Trump li Waşingtonê di tebaxa 2025’an de, hîmên çarçoveya hevkariya stratejîk a navbera Amerîka û Komara Azerbaycanê hatin danîn, dûvre îstîsnayên têkildarî serrastkirina 907’an hatin dirêjkirin û di dawiyê de bi îmzekirina “Peymana Hevkariya Stratejîk” ji aliyê “JD Vance” ve li Bakûyê di sibata 2026’an de, balyozê nû êdî ne ji bo “vejandina peywendiyan” tê; belkî mîsyona wî veguhastina beşên siyasî, ewlekarî û teknolojik ên van peywendiyan bo qonaxa cîbicîkirinê ye.
Alîksander Alden kî ye? Dîplomatê klasîk an “mêşê” ewlekariyê?
Alden ne dîplomatekî profesyonel ê klasîk e, zêdetir destnîşankirineke siyasî ye ku ji ekosîstema ewlekarî û jeopolîtîk hatiye. Li gorî biyografiya wî, ew di kabîneya yekem a Trump de di ofîsa karûbarên Ewropa û Ewrasyayê de wek cîgirê alîkarê wezîr xebitiye û berpirsyarê peywendiyên Amerîka-Yekîtiya Ewropayê û “têkoşîna li hemberî bandora herêmî ya Çînê” bûye.
Piştre, wî wek serokê alîkarê wezîr di ofîsa pêşîgirtina li aloziyan û zêdekirina aramiya cîhanê de xebitiye. Her wiha berê jî rêveberê giştî yê teknolojiyên nûjen li Encûmena Ewlehiya Neteweyî, rêveberê siyaseta berevaniyê û stratejiyê û her wiha alîkarê taybet ê siyaseta berevaniyê li Pentagonê bûye. Alden xwediyê bawernameya masterê ji Zanîngeha Johns Hopkins û bawernameya zanîngehê ji Zanîngeha Illinois a Başûr e û bi zimanên Îtalî, Serbî, Kroatî û Bosnayî dizane.
Şopa şîrketên îstîxbaratî û ewlekariya sîber li Bakûyê
Profîla karê Alden du peyamên sereke dihewîne: Yekem, ew kesek e ku mijarên aramiya piştî aloziyan, ewlehiya sînoran û pêşbaziya hêzên mezin di çarçoveyeke yekgirtî de dibîne. Duyem, karê wî yê niha jî temamkerê vê nêrînê ye; ew niha şêwirmendê payebilind ê şîrketa “Palantir Technologies” e û li ser berfirehkirina hevkariyan bi dewletên hevalbend û şirîkên sektora taybet re kar dike.
Şîrketa Palantir bi xwe ragihandiye ku di destpêkê de bi mîsyona alîkariya saziyên îstîxbaratî ji bo karanîna ewletir û bi bandortir a daneyan hatiye damezrandin û îro nermalavên berevaniyê û îstîxbaratî pêşkêş dike. Nirxê kontraktên mayî yên vê şîrketê bi dewletan re di dawiya sala 2025’an de gihîştiye 4.4 mîlyar dolarî. Di heman demê de, Palantir ji ber hevkariya bi Rêxistina Koçberî û Gumrukê ya Amerîkayê (ICE), yekgirtina daneyan di asteke mezin de û xetereyên têkildarî daneyên tenduristiyê, ji aliyê saziyên wekî “Amnesty International” û hin sermayedarên din ve, ji nêrîna mafên mirovan û azadiyên medenî rastî rexneyan tê. Bi gotineke din, ew firsendên ku Alden ji bo Bakûyê giring dike, bi kêşeyên exlaqî û nakokiyên derdora wî re hatine.
Dimensionsên herêmî; Ji kontrolkirina Çîn û Rûsyayê heya dijberiya Îranê bi modelên korîdorê yên rojavayî
Bi çavdêriya serboriya Alden, bernameya wî ya muhtemel li Komara Azerbaycanê di sê meylên sereke de tê kurtkirin:
Meyla yekem: Rûniştandina rewşê û cîbicîkirina aştiyê ye. Ofîsa ku wî di Wezareta Derve de tê de xebitiye, bi taybetî li ser pêşîgirtina li aloziyan, çareserkirina wan û rûniştandina beşa ewlehiyê kar dikir. Ev nîşan dide ku Waşington peymana aştiyê bi rêya ewlehiya sînoran, rêveberiya bûyeran, çalakirina rêyên tranzîtê û avakirina mekanîzmayên nû yên hevkariyê cîbicî dike.
Meyla duyem: Teknolojî û zincîreyên dabînkirinê ne. Di karnameya Alden de ezmûna “têkoşîna li hemberî bandora herêmî ya Çînê” û kar bi teknolojiyên nûjen heye; di peymana ku navbera Amerîka û Azerbaycanê de hatiye îmzekirin, mijarên wekî îstîxbarata çêkirî (AI), binesaziyên dîjîtal û tranzîta madeyên xam ên stratejîk hatine bicihkirin ku giringiya destnîşankirina wî du qat dike.
Meyla sêyem: Pirsgirêkên girîng ên jeoaborî ne. Projeya “Rêya Trump ji bo Aştî û Refaha Navneteweyî” (TRIPP) û Korîdora Navîn, ji aliyekê ve wekî xetên peywendiyê bi dorxistina Rûsya û Îranê û ji aliyê din ve wekî baskê Qafqaza Başûr di bernameyên nû yên teknolojîk û pîşesazî yên Rojava de tên naskirin.
Paytextên herêmî dê bi awayekî cuda vê destnîşankirinê şîrove bikin. Ji bo Bakûyê, ev tê wateya berdewamiya saziyî ya xeta stratejîk a Waşingtonê piştî sala 2025’an. Ji bo Êrîvanê, pirsa sereke ev e ku xeta kûrkirî ya Amerîkayê bi Komara Azerbaycanê re, çawa bi belgeyên paralel ên bi Ermenistanê re û çarçoveya projeya “Rêya Trump” re dê were hevsengkirin.
Rûsya bi awayekî fermî pêşwazî li parafkirina peymana 2025’an kiribû, lê di bin siya nêzîkbûna Ermenistanê ya bo Rojava de, amûrên xwe yên zextê parastine. Îran her çend pêşwazî li peymana li ser metna aştî û aştiyê kiribû, lê paşê bi awayekî eşkere li hemberî modela korîdorê ya bi beşdariya Amerîkayê derket. Tirkiye bi awayekî fermî pîrozbahî li pêşveçûnên aştiyê yên li Washingtonê kir û piştgiriya peywendiyên herêmî dike. Yekîtiya Ewropayê jî prose erênî nirxandiye û amadebûna xwe ji bo piştgirîkirina cîbicîkirina asayîkirina peywendiyan ragihandiye.
Lewma, Alden heke têkeve Bakûyê, dê gav bavêje herêma pêşbaziya hestiyar a hêzên mezin û lîstikvanên herêmî.
Senato û çavdêriya pêşerojê; Balyozê cîbicîkar li şûna balyozê protokola
Ev namzedî niha ketiye rojeva senatoyê û di lîsteya Komîteya Peywendiyên Derve ya Senatoyê de ye. Lêbelê, di salnameya giştî ya vê komîteyê de hîn daxuyaniyên rûniştinên guhdarîkirinê yên cuda ji bo Alden nayên dîtin. Ev ne bi wateya derengmayînê ye, lê nîşan dide ku pesendkirina salahiya wî dê ne otomatîk be.
Di rewşa pesendkirinê de, Alden muhtemelen ne balyoze “protokolî” yê kevneşopî li Bakûyê be, belkî balyoze “cîbicîkar” be; qonaxa din a peymana aştiyê, hevahengiya siyasî-teknîk a projeya “Rêya Trump” (TRIPP), hevkariyên teknolojî û enerjiyê û her wiha rojeva ewlehiyê ya ku bi faktora Îran û Rûsyayê aloztir bûye, dê li ser maseya wî bin.
Ev prose dikare bibe sedema amadebûna kûrtir a Amerîkayê li Qafqaza Başûr bi berfirehkirina girêdanên aborî.
…………
Dawiya Peyam/
Your Comment