“Wezîrê tundrew ê rejîma Siyonîst daxwaza hilweşandina Rêveberiya Xweser û tevlêkirina tam a Kenara Rojava kir.”

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Nûçeyan a Ahlul-Beytê (s.x) ـ ABNA– Wezîrê Darayî yê rejîma Siyonîst daxwaza hilweşandina Rêveberiya Xweser a Filistînê û rakirina xêzên navçeyên «A», «B» û «C» li Kenara Rojava kir.
«Bezalel Smotrich» ragihand ku divê hemû axa Kenara Rojava bi rejîma Siyonîst ve were zeliqandin (ilhak kirin).
Her çend dabeşkirina Kenara Rojava bo sê navçeyên A, B û C di dema îmzekirina peymana Osloyê de di destpêka salên 1990î de pêk hat û hatibû plankirin ku ev rewş herî zêde pênc salan heta damezrandina dewleta Filistînê bimîne, lê kiryarên rêxistinkirî yên Îsraîlê li dijî Rêveberiya Xweser a Filistînê, ev rewşa demkî veguherand rewşeke mayînde.
Smotrich hişyarî da ku eger rewşa li Kenara Rojava biteqe, ev krîz dê mîna ya 7ê Cotmehê be û “Îsraîl” dê berdêlekê pir giran bide.
Wezîrê Darayî yê rejîma Siyonîst di berdewamiya axaftina xwe de got: «Yan em yan ew; tu çareseriya navîn nîne û em mijûlî tinekirina fikra damezrandina dewleta Filistînê ne.»
Peymana Oslo 2, Kenara Rojava ya ku ji aliyê Îsraîlê ve hatiye dagirkirin, bo sê beşên îdarî dabeş kir: Navçeyên di bin kontrola Filistînê de wekî navçeya A û B, û mayî jî, bi navçeyên niştecihbûnê yên Îsraîlî ve, wekî navçeya C.
Navçeyên di bin kontrola Filistînê de, bi pêvajoyeke cudakariyê û bi destberdan ji wan deverên ku ji bo Îsraîlê girîng bûn bo navçeya C, hatin avakirin. Bi vî awayî, piraniya zêde ya filistîniyên Kenara Rojava hatin şandin navçeyên ku bi hev re ne girêdayî ne (ne hevbeş in).
Navçeya C, xaka yekpare ye ku %61ê Kenara Rojava pêk tîne û tenê ji aliyê Îsraîlê ve, bi rêya Rêveberiya Cihûda û Samarayê, tê birêvebirin.
Li hemberî vê, navçeyên A û B, li 165 herêmên ku di nav axê de asê mane dabeş dibin û tu cîrantiya wan bi hev re nîne. Navçeya A, tenê ji aliyê Rêveberiya Xweser a Filistînê ve û navçeya B, bi awayekî hevbeş ji aliyê Rêveberiya Xweser û Îsraîlê ve tê birêvebirin. Navçeya A, nêzîkî %18ê tevahiya xaka Kenara Rojava û navçeya B jî, nêzîkî %22ê wê xakê dihewîne ku bi giştî, derdora 2.8 milyon filistînî tê de dijîn.
