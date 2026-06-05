perasyonên berxwedana Lubnanê li dijî çeperên rejîma siyonîst: Tanka Merkava û wesayîtên leşkerî hatin jinavbirin

Li Başûrê Lubnanê, Berxwedana Îslamî li hemberî êrîşên Îsraîlê bi rêze operasyonên rokêtî, topxane û balafirên bêmirov ên "Ababîl" ên teqemenî bersiv da.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Berxwedana Îslamî ya Lubnanê îro (Înî) di çend daxuyaniyên peyapeyî de ragihand ku li Başûrê Lubnanê rêzek operasyonên li dijî cih û komên hêz û alavên artêşa rejîma Siyonîst pêk aniye.
Di van daxuyaniyan de hate destnîşankirin ku ev operasyon li beramberî binpêkirina agirbestê ji aliyê Îsraîlê ve û êrîşên li ser gundên Başûrê Lubnanê – ku bûye sedema şehîdbûna hejmarek welatiyan û birîndarbûna çend kesên din – hatine kirin.
Di daxuyaniyan de hatiye gotin:
- Saet di 00:30ê şevê de, kombûneke alav û hêzên artêşa Îsraîlê li herêma "El-Balu'" li dora bajarokê "Hadassa" bi topan hate hedefgirtin.
- Saet di 01:45ê de, kombûneke din a hêz û alavên Îsraîlê li rojhilatê başûrê bajarokê "Zûtir Rojhilat" bi êrîşên rokêtî hate hedefgirtin.
- Saet di 02:00ê de, dîsa heman herêm bi êrîşeke rokêtî hate hedefgirtin.
- Saet di 03:15ê de, êrîşeke rokêtî ya din li ser kombûna hêzên Îsraîlê li rojhilatê başûrê "Zûtir Rojhilat" hate kirin.
- Saet di 03:20ê de, kombûna hêzên Îsraîlê li başûrê bajarokê "Yahmer El-Şeqîf" bi topan hate hedefgirtin.
- Saet di 03:45ê de, heman herêm dîsa bi êrîşeke rokêtî hate hedefgirtin.
- Di navbera saetên 07:15 û 07:30ê sibehê de, kombûna hêz û alavên Îsraîlê li rojhilatê başûrê "Zûtir Rojhilat" bi du êrîşên rokêtî hate hedefgirtin.
- Saet di 12:20ê nîvro de, otomobîleke ragihandinê li girê "El-Sel'e" li bajarokê "El-Qentere" bi balafira bêmirov a teqemenî "Ababîl" hate hedefgirtin û otomobîl bi agir ket.
- Saet di 12:50ê de, otomobîleke leşkerî ya "Nemera" li heman herêmê bi balafireke bêmirov a xwekujî hate hedefgirtin û hilweşiya.
- Saet di 13:10ê de, kombûneke alav û hêzên artêşa Îsraîlê li dora keleha dîrokî ya "El-Şeqîf" bi êrîşeke rokêtî hate hedefgirtin.
Di heman demê de, medyayên Îsraîlî ragihandin ku balafireke leşkerî ya helîkopterê li nexweşxaneya "Tel Haşomer" daketiye û wê balafirê leşkerên birîndar veguhastine nexweşxaneyê.
Her wiha, Berxwedana Lubnanê wêneyên operasyona di 1ê Hezîrana 2026an de, ku tê de kombûneke alavên artêşa Îsraîlê li derûdora başûrê bajarokê "El-Edeyse" li Başûrê Lubnanê bi baraneke rokêtî hate hedefgirtin, weşandin.
Di heman demê de, Hizbullahê Lubnanê wêneyên operasyona Berxwedana Îslamî di 1ê Hezîrana 2026an de, ku tê de tankeke "Merkava" ya artêşa Îsraîlê li derûdora başûrê bajarokê "Yahmer El-Şeqîf" li Başûrê Lubnanê bi balafirên bêmirov ên teqemenî "Ababîl" hate hedefgirtin, weşandin.
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Lubnan
- Hizbullah
- Berxwedan
- Rejîma Siyonîst
Your Comment