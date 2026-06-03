  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Rapora CPT li ser êrîşên Îranê li Herêma Kurdistanê: 751 êrîş û 22 kes kuştî di sê mehan de

3 June 2026 - 17:57
News ID: 1822075
Source: Kurdpress
Rapora CPT li ser êrîşên Îranê li Herêma Kurdistanê: 751 êrîş û 22 kes kuştî di sê mehan de

Xizmeta Iraq û Herêma Kurdistanê - Li gor raporta tîma Herêma Kurdistanê ya ser bi rêxistina Amerîkî CPT (Community Peacemaker Teams), Herêma Kurdistanê di sê mehên borî de bûye armanca 751 êrîşan ji aliyê Îranê û komên çekdar ên nêzîkî wê ve; êrîşên ku bûne sedema kuştina 22 kesan û birîndarbûna 112 kesên din, û beşeke mezin a van êrîşan bi rêya firokeyên bêmirov (drone) yên xwekuj hatine encamdan.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gor rapora tîmê Kurdistanê ya Iraqê yê girêdayî rêxistina Amerîkî CPT, Herêma Kurdistanê ya Iraqê di sê mehên borî de bi pêlêkê berdewam a êrîşên Îranê û komên çekdar ên girêdayî wê re rû bi rû maye.

Di vî raporê de tê gotin ku piştî destpêka şerê di navbera Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, Israêl û Komara Îslamî ya Îranê de di 28ê Sibata 2025an de, Sepaha Parastina Îranê û komên hevalbend ên wê li Iraqê êrîşên berfireh li dijî Herêma Kurdistanê dest pê kirine.

Li gor amarên pêşkêşkirî, di navbera 28ê Sibat û 28ê Gulanê de, bi tevahî 751 êrîş hatine tomar kirin ku di encamê de 22 kes hatine kuştin û 112 kesên din jî birîndar bûne.

Rapor destnîşan dike ku 60.3% ji êrîşan ji aliyê komên girêdayî Îranê li Iraqê ve hatine pêkanîn, û 39.7% yên mayî rasterast ji aliyê hêzên Îranî ve.

Herwiha 78.4% ji tevahî êrîşan bi bikaranîna firokeyên bêmirov yên xwekuj hatiye kirin.

Li gor vê raporê, parêzgeha Hewlêrê armanca sereke ya van êrîşan bûye û 78.3% ji êrîşan li qada vê parêzgehê hatine encamdan.

Di beşeke din a raporê de tê gotin ku 37.4% ji êrîşan navendên dîplomatîk û leşkerî yên Amerîkayê li Herêma Kurdistanê armanc kirine. Herwiha 31.7% ji êrîşan li dijî herêmên sivîl, pargîdaniyên aborî, baregehên Wezareta Pêşmerge û navendên leşkerî yên ne beşdar di şer de hatine kirin, û 30.9% yên din jî kampên penaberan û baregehên partiyên kurd ên dijî Îranê armanc kirine.

Tîmê CPT herwiha ragihand ku tevî daxuyaniya rawestandinê ya şer di 8ê Nîsanê de, êrîş nehatine rawestandin û di dewra rawestandinê de jî 104 êrîşên din tomar bûne.

Li gor vê raporê, di dewra rawestandinê de arasteya êrîşan guheriye û 82.7% ji wan li dijî partiyên Kurdistanê yên Îranê û kampên girêdayî wan hatine kirin. Herwiha hêzên Îranî bi qasî 89% ji êrîşên vê dewriyê hatine destnîşankirin.

Di vê raporê de hatinî gotin ku hemû kesên ku di dewra rawestandinê de hatine kuştin, bi tevahî 5 kes kuştî û 17 birîndar, hemû endamên partiyên kurd ên dijî Îranê bûn.

...........

Dawiya Peyam/

Your Comment

You are replying to: .
captcha