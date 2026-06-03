Skandaleke axlâqî bû sedema kûşîna/derketina serokê operasyona artêşa siyonîst.

Li gorî Nûçeyan a Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Serokê stafa artêşa rejîma siyonîst îstîfaya lezgîn a “Yisraîl Ziv” (serokê rêveberiya operasyonên artêşê) piştî lêpirsîneke li ser wî ya bi tohmeta “binpêkirinên exlaqî” pejirand; ev yek bû sedem ku dema xizmeta wî bi dawî bibe.
Berdevkê artêşa dagirker ragihand ku “Yisraîl Ziv” bi hinceta “sedemên şexsî” daxwaza dawîkirina xizmetê û teqawîdbûnê kiriye. Li gorî raporta kanala “El-Mayadeen”, “Eyal Zamir” serokê stafa artêşê tavilê ev daxwaz qebûl kir û serheng “A” bi awayekî demkî ev erk girt ser xwe.
Ev îstîfa di demekê de pêk hat ku çapemeniya îsraîlî dibêje, navborî ji aliyê beşa lêpirsînên tawanan a polîsên leşkerî ve hatiye lêpirsînkirin. Ew bi “bi kar anîna hêzê û têkiliyeke nexweş bi yek ji bin-destên xwe re” tê tohmetbarkirin.
Ev bûyer di nav saziyên leşkerî yên rejîma siyonîst de bû sedema şokê, ji ber ku Ziv yek ji namzedên sereke bû ji bo pileya serleşkerî û wergirtina postên bilind ên wekî serokê rêveberiya çavkaniyên mirovî (AKA), fermandarê fermandariya navendî û heta namzedê sekreterê leşkerî yê serokwezîr bû. Heta niha, ji ber vê pirsgirêkê sekreterê leşkerî yê serokwezîr nehatiye hilbijartin.
Digel ku tohmetên hanê pir giran in, berdevkê artêşa rejîma siyonîst red kir ku di vê qonaxê de derbarê hûrgiliyên dosyayê de ti şîroveyan bike.
…………..
Dawîya Peyam/
Your Comment