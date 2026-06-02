Îlhan Omar got: “Îsraîl nimûneyê Xezze derbasî Lubnanê kiriye.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Wekîlê Demokrat ê Kongreya Amerîkayê yê misilman, Îlhan Umar, di rexnegirtina kiryarên Îsraîlê li Lubnanê de, daxwaz kir ku alîkariya leşkerî ya Amerîkayê ji bo Îsraîlê demildest were rawestandin û got Tel-Aviv salan e bêyî ku biha bide, tawanên wek “qirkirin” û tawanên din pêk tîne.
Di peyamekê de li ser tora civakî ya X re nivîsî: “Lêkola ku Îsraîl çendcaran fêr bû ev e ku dikare qirkirin û tawanên din hema hema bi parastina têkûz pêk bîne.” Wî zêde kir ku nebûna berpirsyariyeke navneteweyî ya cidî, Îsraîl di domandina siyasetên xwe yên leşkerî de dîsa jî bêhtir delal kiriye.
“Îsraîl modela Xezze bo Lubnanê dikeve navxwe”
Ev nûnerê Kongreyê ya Amerîkayê tekez kir ku Îsraîl niha heman rêbazê ku berê di şerê Xezze de bikar anîbû, li Lubnanê jî bi kar tîne.
Bi îşaret kirina li ser encamên mirovî yên şerê li Lubnanê, wî got ku êrîşên Îsraîlê bi hezaran kesan xistin nav mirinê û zêdetir ji sed hezar kesan bi zorî derbazî cihên din kirin. Wî vê rewşê nîşana berfirehbûna krîza mirovî li herêmê nirxand.
Daxwaza rasterast ji bo qutkirina alîkariya leşkerî ya Amerîkayê
Nûnerê Demokrat ê Kongreya Amerîkayê di domandina helwesta xwe de bi şêwazekî rasterast nivîsî: “Tu alîkariya Amerîkî ji bo Îsraîlê divê nemîne.” Ev şîar di mehên dawî de bûye yek ji daxwazên beşeke ji hereketên pêşkeftî li Amerîkayê ku daxwaz dikin piştgirîya leşkerî ya Vaşîngtonê bo Tel-Avivê were rawestandin.
Pêncere:
Îlhan Umar
Kongreya Amerîkayê
êrîş li Lubnanê
Your Comment