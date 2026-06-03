  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

“Rawestandina geştên esmanî li Behreyn, Kuwêt û Îmaratê”

3 June 2026 - 10:45
News ID: 1821934
Source: kmr.abna24.com
“Rawestandina geştên esmanî li Behreyn, Kuwêt û Îmaratê”

Medyayên Erebî ragihandin ku ji ber rûdanê yên êrîşên hewayî, hemû çalakiyên firokexaneyan û hemû firînên li Behreyn, Kuwêt û Emîratên Yekbûyî yên Erebî bi tevahî hatine rawestandin.

Li gorî Nûçeyan a Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Medyaya erebî ragihand ku piştî êrîşên hewayî, hemû çalakiyên firokexaneyan û hemû firînên li Behreyn, Kuwêt û Emîratên Yekbûyî yên Erebî bi tevahî hatine rawestandin.

Piştî ku di berbanga îro çarşemê de êrîşên hewayî pêk hatin, firokexaneyên Behreyn, Kuwêt û Emîratên Yekbûyî yên Erebî bi tevahî hatin girtin û hemû firînên hatin û çûnê hatin sekinandin.

Medyaya erebî ragihand ku firînên li Firokexaneya Navneteweyî ya Behreynê, Firokexaneya Navneteweyî ya Kuwêtê û firokexaneyên Dubaî û Ebû Dabîyê heta daxuyaniyeke din hatine sekinandin.

Li gorî van raporan, ev biryar piştî wê hat girtin ku li gelek bajarên van welatan dengê sîrenên hişyariyê hatin bihîstin û sîstemên parastina hewayî (pêşîgirtinê) ji bo rûbirûbûna êrîşên hewayî ketin rewşa amadebaşiyê.

Şîrketên hewayî yên herêmê, di nav wan de Emirates, FlyDubai, Air Arabia û Kuwait Airways, di daxuyaniyên cuda de ji rêwiyan xwestin ku serdana firokexaneyan nekin û ji bo agahiyên zêdetir bi navendên têkiliyê yên şîrketan re bikevin nava têkiliyê.

Berbanga îro, piştî ku Amerîkayê agirbest binpê kir û êrîşî tankerekî îranî kir, baregehên Amerîkayê yên li welatên herêmê ketin ber agirê Îranê.

…………

Dawîya Peyam/

Your Comment

You are replying to: .
captcha