Firokeyên bêmirov ên berxwedanê qaîdeyên pevçûnan li başûrê Lubnanê guhertine

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Artêşa Îsraîlê di van rojên dawiyê de, li pey zêdebûna êrîşên bi firokeyên bêmirov ên teqîner li dijî hêzên xwe, nirxandinên xwe yên meydanî li başûrê Lubnanê zêdetir kirine.
Rojnameya Yediot Aharonot bi vegotina yek ji hêzên geştî yên lîwaya Givati nivîsand ku armanca girtina hêzan bi firokeyên bêmirov di şevê de, ji bo yekîneyên şerî ezmûneke bêserûber bûye û nîşan dide ku cureyê metirsiyê di guhertinê de ye.
Li gorî vê raporê, xemgîniya sereke ya artêşa Îsraîlê ev e ku gelo Hizbullah karîbûye firokeyên bêmirov ên teqîner, ku li ser rêberiya fiberê quwet digirin, bi amûrên çavdêrî û wênekêşiya germî ve amade bike; ev tişt dê imkanê bide ku operasyon di tarîtiyê de were kirin. Berê tê bawerkirin ku van firokeyan şiyana çavdêriya germî ya pêşkeftî tune ye, lê pêşveçûnên dawiyê nîşan didin ku karê wan di şevê de baştir bûye; herçiqas artêşa Îsraîlê dibêje ku zêdekirina amûran bi giştî bandorê li ser dûrbûna firînê û manevrakirinê dike.
Çavkaniyên leşkerî yên Îsraîlî vê rewşê wek “guhertineke cidî” pênase kirine û ji “pêvajoyeke fêrbûna berdewam” li aliyê dijber axivîne; pêvajoyek ku tenê bi bikaranîna firokeyên bêmirov sînordar nabe, belkî rastiya armancgirtinê jî dihewîne. Li ser vê bingehê, hêzên Îsraîlî hewl didin tevgera xwe li herêma ku ew bi navê “herêma ewlehiyê li ser xeta zer” dibînin zêde bikin û ji cihgirtina domdar li nuqteyên vekirî û çavdêrbar dûr bikevin.
Di berdewamiyê de, rapor dibêje ku Îsraîl bawer dike ku Hizbullah hêdî hêdî taktîkên xwe guhertine û piştî kêm bûna karîgeriya hin rêbazên berê, wek moşek û çekên dij-zirxî, zêdetir dest bi bikaranîna firokeyên bêmirov ên hilgirê madeyên teqîner kiriye. Di bersivê de, artêşa Îsraîlê li hin herêman bikaranîna amûrên giran wek buldozer û ekskavator kêm kiriye; ji ber ku ev amûr bûne armancên hêsan ji bo firokeyên bêmirov. Herwiha, yek ji armancên operasyona niha jî ew e ku şiyana firokeyên bêmirov ji bo gihîştinê bi bajarokên nêzîkî xeta pevçûnê were sînordarkirin û tevgera leşkerî ber bi herêmên nêzîkî Qilaya Şeqîf ve were firehkirin.
Di heman demê de, Yediot Aharonot bi vegotina leşkerên birîndar ên li nexweşxaneya Rambam li Hayfa rapor da ku ew şertan “zehmet û westandî” pênase dikin. Li gorî yek ji wan, tevî tiştê ku bi navê “agirbest” tê gotin, ziyan û windahî hîn jî tê tomar kirin û nîşaneyeke aramîya rastîn nayê dîtin; babetek ku li gorî wan bi guhertina şiyanên firokeyên bêmirov ên li meydanê têne bikaranîn bêpeyvendiye nîne.
Dawiya peyamê
Etîket:
- Lubnan
- Hizbullahê Lubnanê
- Başûrê Lubnanê
- Lubnan
- Şîeyên Lubnanê
- Îsraîl
Your Comment