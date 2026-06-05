Piştî hişyardariya misîlkên (mûşekên )hêzên leşkerî, navçe (eskortên) Amerîkî ji Deryaya Omanê derketin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di çarçoveya berdewamiya operasyona li dijî xerabî û astengiyên deryayî û revandina keştiyên bazirganî û tankerên neftê ji aliyê Hêza Deryayî ya Artêşa Terorîst a Amerîkayê ve, piştî guleavêtinên hişyariyê yên bi moşeka Qadîr û îhamên êrîşber ên nû yên "Şehîd Danayê Hêza Deryayî ya Artêşa Komara Îslamî ya Îranê", keştiyên şer ên dagirker ên DDG_103 û DDG_87, Deryaya Omanê ber bi Okyanûsa Hindî ve terikandin.
Li dû vê operasyonê û operasyonên rojên borî, ji bilî keştiyên şer ên dijminê Amerîkî-Siyonîst ku di navenda grûpa keştiyan a George W. Bush û navenda fermandariya Hêza Deryayî ya Terorîst a wî welatî de wekî sedema astengî û têkbirina bazirganî û ewlekariya deryayî ya herêmê bûn, helîkoptera êrîşber a deryayî ya Tripolî jî neçar ma ku Deryaya Omanê terikîne.
Navenda Fermandariya Kontrola Operasyonên Hêza Deryayî ya Artêşê, bi destnîşankirina pêwîstiya devjêberdana dizî û xerabiya deryayî ji aliyê dijminê Amerîkî-Siyonîst ve, ragihand: Tevî belavbûn û dûrketina keştiyên dijmin ji menzîla moşekên hatine bikaranîn, hewce be, moşekên vê hêzê yên bi menzîla dirêjtir dê werin bikaranîn.
.................
Dawiya peyamê
Your Comment