  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Piştî hişyardariya misîlkên (mûşekên )hêzên leşkerî, navçe (eskortên) Amerîkî ji Deryaya Omanê derketin

5 June 2026 - 16:40
News ID: 1822763
Source: Tasnim News
Piştî hişyardariya misîlkên (mûşekên )hêzên leşkerî, navçe (eskortên) Amerîkî ji Deryaya Omanê derketin

Hêza Deryayî ya Artêşa Îranê ragihand ku li Deryaya Omanê ji keştiyên şer ên Hêza Deryayî ya Amerîkayê re hişyarî daye û gule avêtiye.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di çarçoveya berdewamiya operasyona li dijî xerabî û astengiyên deryayî û revandina keştiyên bazirganî û tankerên neftê ji aliyê Hêza Deryayî ya Artêşa Terorîst a Amerîkayê ve, piştî guleavêtinên hişyariyê yên bi moşeka Qadîr û îhamên êrîşber ên nû yên "Şehîd Danayê Hêza Deryayî ya Artêşa Komara Îslamî ya Îranê", keştiyên şer ên dagirker ên DDG_103 û DDG_87, Deryaya Omanê ber bi Okyanûsa Hindî ve terikandin.

Li dû vê operasyonê û operasyonên rojên borî, ji bilî keştiyên şer ên dijminê Amerîkî-Siyonîst ku di navenda grûpa keştiyan a George W. Bush û navenda fermandariya Hêza Deryayî ya Terorîst a wî welatî de wekî sedema astengî û têkbirina bazirganî û ewlekariya deryayî ya herêmê bûn, helîkoptera êrîşber a deryayî ya Tripolî jî neçar ma ku Deryaya Omanê terikîne.

Navenda Fermandariya Kontrola Operasyonên Hêza Deryayî ya Artêşê, bi destnîşankirina pêwîstiya devjêberdana dizî û xerabiya deryayî ji aliyê dijminê Amerîkî-Siyonîst ve, ragihand: Tevî belavbûn û dûrketina keştiyên dijmin ji menzîla moşekên hatine bikaranîn, hewce be, moşekên vê hêzê yên bi menzîla dirêjtir dê werin bikaranîn.

.................

Dawiya peyamê

Your Comment

You are replying to: .
captcha