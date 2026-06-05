Ayetullah Remezanî diyar kir ku xwîna şehîdan û rêberê şehîd, Şoreşa Îslamî gihandiye qonaxeke nêzîktir a bi armancên wê yên mezin û bilind

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ayetullah Remezanî, Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x) û nûnerê xelkê Gîlanê li Meclisa Şewirmenden Rêberî, êvara îro înê, 15ê Hezîrana 1405an, di merasîma bîranîna şehîdên gundê Otsmavendan a ser bi navçeya Şeftê û rêzgirtina li şehîdên dawî yên şerê sêyem ê sepandî yê Amerîkî-Siyonîst de, bi amajeya bi cih û warê bilind ê şehîdan di hînkarên Îslamî de, diyar kir: “Derbarê şehîdan de divê mirov ji zimanê xwe şehîdan biaxive, ji ber ku ew ji her kesî çêtir dikarin behsa cih û meqamê xwe bikin.”
Wî bi piştrastkirina bi ayetên Qurana pîroz zêde kir: “Şehîd di binê efû û kerema xwedayî de ne û hêvî dikin ku nêzîkên wan bizanin ka Xwedê çi meqam û pile daye wan.”
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x) bi amajeya bi gotinên Îslamî yên derbarê meqamê şehîd de got: “Di gotinan de hatiye ku bi rijandina yekem dilopa xwîna şehîd, gunehên wî tên efûkirin û di roja qiyametê de jî wê xwediyê meqameke taybet be. Gelek kes di qiyametê de wê hewceyî şefaeta şehîdan bin.”
Şehîd hêj jî alîkarê civaka Îslamî ne
Ayetullah Remezanî bi vê yekê ku şehîd ne tenê girêdayî borî ne, tekez kir: “Îro jî em ji bereket, dua û keremên şehîdan sûdê dibînin û malbatên hêja yên şehîdan xwediyê lutfên taybet ên xwedayî ne.”
Wî bi amajeya bi wesyetên şehîdan zêde kir: “Gelek şehîdan xwe wek emanetekî xwedayî didîtin û şîret li malbatên xwe dikirin ku li hemberî şehadeta wan sebir bikin, ji ber ku ev emaneta xwedayî vegeriyaye xwediyê xwe yê rastîn.”
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x) tekez kir: “Em hewceyî van bîranînên şehîdan û hewara bi giyanên wan ên paqij in; şehîd ne hewceyî van civînan in, belkî em in ku ji bo berdewamiya riya xwe hewceyî bereketên wan in.”
Şoreşa Îslamî ji bo berdewamiya xwe berdêl daye
Wî bi amajeya bi şehadeta rêber, fermandar û ronakbîrên eniya berxwedanê got: “Me wisa texmîn dikir ku ala Şoreşa Îslamî ku pêşengê derketina (zuhûr) ya Hezretê Welî Esr (ec) e, wê ji aliyê Rêberê Şehîd ê Şoreşê ve radestî Îmam Zeman (ec) bibe, lê qedera xwedayî wisa xwest ku ew bixwe jî di nav refên şehîdên mezin ên vê şoreşê de cih bigire.”
Ayetullah Remezanî zêde kir: “Şoreşa Îslamî ji destpêkê heta niha ji bo parastina armancên xwe berdêlên giran daye; ji şehîdên serketina şoreşê û berevaniya pîroz (dema şerê Îran û Iraqê) bigire heta şehîdên berxwedanê, fermandarên mezin, zanyarên atomî û kesayetiyên wekî Şehîd Seyîd Hesen Nesrullah û fermandarên din ên eniya berxwedanê.”
Wî bal kişand ser vê yekê ku: “Xwîna van şehîdan ne tenê nebûye sedema paşveçûna şoreşê, belkî hêz û desthilata Komara Îslamî zêdetir kiriye.”
Komara Îslamî herî desthilatdar a pergalên olî yên cîhanê ye
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x) bi amajeya bi cih û warê Komara Îslamî li qada cîhanî got: “Îro Komara Îslamî ya Îranê desthilatdartirîn pergaleke olî ya cîhanê ye û tu pergaleke din a olî di asta cîhanê de xwedî vî rengî desthilat û bandorê nîne.”
Wî zêde kir: “Hêgemoniya pûç a Amerîka û pergala desthilatdar (nîzamê siltê) di şerê dawî de ji her demê zêdetir hat şikandin û gelê Îranê nîşan da ku bi piştrastbûna li ser bawerî, berxwedan û çanda ‘Allahuekber’ dikare li hemberî hêzên mezin bisekine.”
Ayetullah Remezanî tekez kir: “Çiqas baweriya gel û giyanê tewhîdî yê civakê bê bihêzkirin, desthilata pergala Îslamî jî dê zêdetir bibe.”
Hilbijartina rêberê nû ji şanaziyên Meclisa Xwendekaran (Xebregên) Rêberî bû
Wî di beşeke din a axavtina xwe de amaje bi proseya hilbijartina rêberê nû yê şoreşê ji aliyê Meclisa Xwendekarên (Xebregên) Rêberî ve kir û got: “Piştî şehadeta rêberê şoreşê, Meclisa Xwendekaran di şert û mercên dijwar de û di demekê de ku dijmin hewl dida bi armanckirina endam û navendên girêdayî, rê li ber lidarxistina civînan bigire, berpirsyariya xwe ya qanûnî û şerî pêk anî.”
Ayetullah Remezanî zêde kir: “Tevî bombebarankirina hin navendan û gefên ewlekariyê, endamên Meclisa Xwendekaran karîn civîna pêwîst pêk bînin û di encamê de Ayetullah Seyîd Mojteba Xaminêyî bi dengê yekdeng ê Xebregên Rêberî wekî rêberê şoreşê hat hilbijartin.”
Wî ev hilbijartin wekî duyemîn şanaziya mezin a Meclisa Xwendekaran piştî hilbijartina rêberê şehîd ê şoreşê zanî û diyar kir: “Pêşwaziya berfireh a xelkê û ronakbîran ji vê hilbijartinê, nîşaneya rastbûna biryara Xebregên Rêberî bû.”
Tewazû, feqahî û bîrdozî ji taybetmendiyên rêberê şoreşê ne
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x) bi vegotina hin taybetmendiyên rêberê şoreşê got: “Tewazû (nermbûn), edeb, feqahî, dadmendî, zêhd (parêzkarî), bîrdoziya kûr a siyasî û şarezatiya li ser pirsgirêkên mezin ên welat, ji taybetmendiyên berbiçav ên wî ne.”
Wî zêde kir: “Salên dûr û dirêj ên amadebûna li kêleka rêberê şehîd ê şoreşê û sûdwergirtina ji berhemên mamosteyên mezin ên hewzeyê, kesayetiyeke zanistî û kargerî ya kêm-hempa ji bo wî çêkiriye.”
Şoreşa Îslamî zemînesazê “bê’seta” (vejîna) gelan e
Ayetullah Remezanî di berdewamiya axavtina xwe de amaje bi têgîna “bê’seta gelan” kir û got: “Yek ji destkeftên giring ên Şoreşa Îslamî, afirandina kamûniya (blûxbûn) fikrî, siyasî û civakî di nav gelan de ye.”
Wî zêde kir: “Şoreşa Îslamî tenê ne guherîneke siyasî bû li Îranê, belkî bû sedema hişyarbûna gelên cîhanê û îro em şopên vê hişyariyê di piştgiriya cîhanî ya ji bo gelê Filistînê û dijberiya li hemberî cinayetên rejîma Siyonîst de dibînin.”
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x) destnîşan kir: “Gelê Îranê gihîştiye qonaxeke ji kamûniya siyasî ku dikare li hemberî zext û gefên cîhanî bisekine û ev taybetmendî bixwe, zemînesazê derketina (zuhûr) û pêkanîna civaka Mehdewî (serdema Îmamê Mehdi) dê be.”
Parastina yekîtiya neteweyî pêwîst e
Wî bi tekezî li ser pêwîstiya parastina yekrêziya neteweyî got: “Yekîtî û hevgirtina gelê Îranê, mezintirîn piştgiriya pergala Îslamî, dîplomasiya welat û hêzên berevankarên ewlekariyê ye.”
Ayetullah Remezanî zêde kir: “Dijmin hewl didin vê yekrêziyê qels bikin, lê divê gel û ronakbîr rê nedin ku zirar bigihîje yekîtiya neteweyî.”
Wî herwiha ji berpirsan xwest ku bi cidiyateke zêdetir li hemberî buhabûnê, qaçaxçîtî û sûdwergirtinên aborî bisekinin û got: “Dewlet, desthilata dadweriyê û saziyên din divê ji bo çareserkirina pirsgirêkên debarê yên gel hewleke zêde bidin.”
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x) di dawiyê de bi bilindkirina berxwedana gelê Îranê tekez kir: “Gelê Îranê bi pêşkêşkirina şehîdan û amadebûna li qadên cuda, îzzet û şanazî afirandin û bêguman ev şoreş bi feyza xwedayî dê riya xwe heta pêkanîna armancên bilind û zemînesazkirina ji bo zuhûra Hezretê Welî Esr (ec) berdewam bike.”
Dawiya peyamê /
Etîket:
Ayetullah Seyîd Mûçteba Xaminêyî
Ayetullah Remezanî
Merasîma bîranîna şehîdên gundê Otsmavendan a Şeftê
(s.x) Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlê Beytê
Your Comment