  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Nûnerê Hizbullahê got ku zêdetir ji hezar kes hatine kuştin an jî birîndar kirin û vê yekê li dijmin hatîye sepandin

3 June 2026 - 19:05
News ID: 1822105
Source: Tasnim News
Nûnerê Hizbullahê got ku zêdetir ji hezar kes hatine kuştin an jî birîndar kirin û vê yekê li dijmin hatîye sepandin

Endamên Komîsyona Ewlekariya Neteweyî ya Meclîsê bi Seyd Abdullah Safî ed-Dîn, nûnerê Hizbullahê Libnanê li Îranê, re civîn û axaftin kirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Endamên Komîsyona Ewlekariya Neteweyî û Siyaseta Derve ya Meclîsê, di çarçoveya pêşhatên dawî yên Libnanê û zêdebûna tansiyona ji aliyê “Israêl” ve, bi Seyd Abdullah Safî ed-Dîn, nûnerê Hizbullahê yê li Îranê re hevdîtinek pêk anîn.

Ebrahim Ezîzî, Serokê Komîsyonê:

Ewî tekez kir ku têkiliya navbera Îran û Hizbullahê “neteqandî” ye û got: “Hizbullah pira navbera me ye û beşek ji civaka Îranê ye. Em li hemberî her êrîşekê li dijî Libnanê, bi piştgiriyeke siyasî û leşkerî ya bihêz radiwestin.” Ezîzî her wiha anî ziman ku armanca wan a dawî “tunekirina Israêlê” ye.

Abdullah Safî ed-Dîn, Nûnerê Hizbullahê:

Safî ed-Dîn behsa taktîkên nû yên berxwedanê kir û got: “Tevî sansura agahiyan ya ji aliyê Israêlê ve, me zêdetirî hezar kuştî û birîndar li dijmin ferz kirine. Di rojekê de carinan heta 40 operasyonan li kûrahiya axa dagirkirî tên kirin.” Ewî destnîşan kir ku zextên siyasî û leşkerî yên Îranê, dijmin mecbûrî paşvekişînê kiriye û artêşa Israêlê di rewşeke “helweşînê” de ye.

…………..

Dawiya Peyam

Your Comment

You are replying to: .
captcha