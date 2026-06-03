Nûnerê Hizbullahê got ku zêdetir ji hezar kes hatine kuştin an jî birîndar kirin û vê yekê li dijmin hatîye sepandin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Endamên Komîsyona Ewlekariya Neteweyî û Siyaseta Derve ya Meclîsê, di çarçoveya pêşhatên dawî yên Libnanê û zêdebûna tansiyona ji aliyê “Israêl” ve, bi Seyd Abdullah Safî ed-Dîn, nûnerê Hizbullahê yê li Îranê re hevdîtinek pêk anîn.
Ebrahim Ezîzî, Serokê Komîsyonê:
Ewî tekez kir ku têkiliya navbera Îran û Hizbullahê “neteqandî” ye û got: “Hizbullah pira navbera me ye û beşek ji civaka Îranê ye. Em li hemberî her êrîşekê li dijî Libnanê, bi piştgiriyeke siyasî û leşkerî ya bihêz radiwestin.” Ezîzî her wiha anî ziman ku armanca wan a dawî “tunekirina Israêlê” ye.
Abdullah Safî ed-Dîn, Nûnerê Hizbullahê:
Safî ed-Dîn behsa taktîkên nû yên berxwedanê kir û got: “Tevî sansura agahiyan ya ji aliyê Israêlê ve, me zêdetirî hezar kuştî û birîndar li dijmin ferz kirine. Di rojekê de carinan heta 40 operasyonan li kûrahiya axa dagirkirî tên kirin.” Ewî destnîşan kir ku zextên siyasî û leşkerî yên Îranê, dijmin mecbûrî paşvekişînê kiriye û artêşa Israêlê di rewşeke “helweşînê” de ye.
…………..
Dawiya Peyam
Your Comment