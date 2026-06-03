  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Ketaîbê Îmam Eliy (s.x) gavên xwe ji bo şertkirina çekan di destê hikûmetê de dest pê kir

3 June 2026 - 12:15
News ID: 1821964
Source: kmr.abna24.com
Ketaîbê Îmam Eliy (s.x) gavên xwe ji bo şertkirina çekan di destê hikûmetê de dest pê kir

Ketaîbê Îmam Eliy (s.x) ji komên berxwedana Iraqê biryara xwe ya ji bo şertkirina çekan di destê hikûmetê de ragihand.

Li gorî Nûçeyan a Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ketaîbê Îmam Eliy (s.x) ji koma berxwedana îslamî ya li Iraqê îro, roja sêşemê, ragihand ku ew têkiliya xwe bi Heşd-ê Şa’bî re qut dike û dest bi gavên ku çek tenê di destê dewletê de bimîne dike.

Li gorî Ajansa Fermî ya Iraqê, vê koma berxwedanê ev biryar di çarçoveya daxwaza neteweyî û biryara Çarçoveya Hêmengî de şirove kir û tekez kir ku ew li vê axa paqij û parastina wê li hemû qadan de berpirsiyar dimîne.

Ketaîbê Îmam Eliy (s.x) diyar kir ku qada îro ya şer, avakirinêkî dewletê qewî û hêzdar e ku li ser ax û asimana xwe xwedî hukuk û yekgirtî be.

Vê koma عîraqî jî destnîşan kir ku berpirsiyariya wê ya niha ew e ku çek tenê di destê hikûmetê de bimîne, saziya ewlehiyê xurt bibe û desthilata qanûnê berfireh bibe.

Roja berê, Çarçoveya Hêmengî di civînekê de ku nûnerê serokwezîr û fermandarê giştî yê hêzên çekdar ên Iraqê, Elî El-Zeydî, jî tê de bû, piştgirîya xwe ji bo şertkirina çekan di destê hikûmetê de ragihand.

Dawiya peyamê

Etiket

Lîwayên Îmam Elî

Yekîneyên Seferberiya Gel

Iraq

Your Comment

You are replying to: .
captcha