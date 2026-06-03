Ketaîbê Îmam Eliy (s.x) gavên xwe ji bo şertkirina çekan di destê hikûmetê de dest pê kir

Li gorî Nûçeyan a Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ketaîbê Îmam Eliy (s.x) ji koma berxwedana îslamî ya li Iraqê îro, roja sêşemê, ragihand ku ew têkiliya xwe bi Heşd-ê Şa’bî re qut dike û dest bi gavên ku çek tenê di destê dewletê de bimîne dike.
Li gorî Ajansa Fermî ya Iraqê, vê koma berxwedanê ev biryar di çarçoveya daxwaza neteweyî û biryara Çarçoveya Hêmengî de şirove kir û tekez kir ku ew li vê axa paqij û parastina wê li hemû qadan de berpirsiyar dimîne.
Ketaîbê Îmam Eliy (s.x) diyar kir ku qada îro ya şer, avakirinêkî dewletê qewî û hêzdar e ku li ser ax û asimana xwe xwedî hukuk û yekgirtî be.
Vê koma عîraqî jî destnîşan kir ku berpirsiyariya wê ya niha ew e ku çek tenê di destê hikûmetê de bimîne, saziya ewlehiyê xurt bibe û desthilata qanûnê berfireh bibe.
Roja berê, Çarçoveya Hêmengî di civînekê de ku nûnerê serokwezîr û fermandarê giştî yê hêzên çekdar ên Iraqê, Elî El-Zeydî, jî tê de bû, piştgirîya xwe ji bo şertkirina çekan di destê hikûmetê de ragihand.
Dawiya peyamê
Etiket
Lîwayên Îmam Elî
Yekîneyên Seferberiya Gel
Iraq
Your Comment