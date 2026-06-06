Pîrozkirina Cejna Eyda Xedîr li Navenda Îslamî ya Moskowê + wêne

Li gorî Nûçeyan a Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Cejna mezin a Eyda Saîd a Xedîr Xum êvara Pêncşemê 14ê Xordadê 1405ê bi beşdariya bawermend û hezkerên Ehl-ul-beytê (s.x) li Navenda Îslamî ya Moskowê hate lidarxistin.
Ev merasîma ruhânî bi xwendina ayetan ji Kelama Xwedê ya Pîroz ji aliyê qariyê Qurana Pîroz Riza Safderî ve dest pê kir, û dû re Hucet-ul--îslam wel-Muslîmîn Dr. Mehdî Bext‑Awer, serokê Navenda Îslamî ya Moskowê, axaftinek pêşkêş kir.
Dr. Bext-Awer di destpêka axaftina xwe de bi analîzkirina rewşa giştî ya civaka Îranê, ruhê berxwedan, îsrar û aramîya gel wekî layiqê pesnandinê wesif kir û got: Tevî hemû zext û zehmetiyan, tu nîşanek ji bêhêvîbûn û lawazî di nav gelê Îranê de nayê dîtin; ji ber ku ev aramî ji dibistana Ehlibeyt (E), çanda Xedîr, fedakarî û bereketên xwîna şehîdan derketiye.
Wî yekîtî û hevgirtina neteweyî wekî yek ji girîngtirîn destkeftiyên bûyerên dawî da zanîn û got: Îro hemû beşên civakê, tevî cudahiyên di tama û dîtinan de, di parastina rûmet û serxwebûna welêt de yekdeng in, û ev yekîtî, bereketek Xwedê û encama rawestana li ser riya rastiyê ye.
Serokê Navenda Îslamî ya Moskowê li gorî vê mijarê felsefeya Xedîrê rave kir û bi îşaret bi ayeta pîroz «Ey Pêxember! Bigihîne wan tiştên ku ji Xwedayê te nîşanî te hatine» destnîşan kir: Pêxemberê Xwedê (s) di rojên dawî yên jiyana xwe ya pîroz de, berpirsiyarê ragihandina peywirek bû ku xelata 23 salan xebata wî bi wê ve girêdayî bû. Ev fermana Xwedê nîşan dide ku Xedîr ne tenê şîretek exlaqî ya hêsan e, lê mijarek bingehîn e ji bo berdewamiya dîn û rêberiya ummeta Îslamî ye.
Wî bûyera Xedîrê di berdewamiya rêberiya Xwedayî û domandina peywira pêxembertiyê de dît û bi bîr xist: Riya îmametê piştî Resûlê Xwedê (s) bi rêya îmamên pak (e) berdewam kir û her weha di dema xeybêtê (veşartîbûnê) de jî civaka Îslamî bêyî rêber nehatiye hiştin. Di vê çarçoveyê de, tevgera Îslamî ya hemdem bi rêberiya Îmam Xumeynî ® li ser bingeha van esasên welayetê ava bû da ku nirx, edalet û rêberiya dînî di civakê de werin parastin.
Di beşeke din a vê merasîmê de, Hucetulîslam Elî Mîrzabaqirzade bi ravekirina fezîlet û karên îbadetê yên vê rojê wekî rojîgirtin, diyarkirin, serlêdana xizm û nasan (sileyî rehm), xwarindana bawermendan û sedeqeyê, teqezî li ser hewcedariya zindîhiştina çanda Xedîrê kir.
Wî bi vebêjandinê ku rêberiya temam a mirov tenê di sîwana gihîştina hevdem a bi Qurana Pîroz û Ehlîbaytê (E) de pêkan dibe, bûyera Xedîrê wekî nîşankara riya saadet û pîrozbûna mirovan nas kir.
Piştî wê, Hucetulîslam Asif Baqirzade, yê din ji saxbendên vê merasîmê, li ser rôla dem û cîh di mayînbûnê bûyerên dîrokî de rave kir û Xedîrê wekî bûyerek herdemê di dîroka Îslamê de nas kir.
Wî tomarkirina bûyera Xedîrê di nava Qurana Pîroz de û nuzûla ayeta pîroz «Elyewma akmeltu lekum dînekum…» wekî girîngtirîn sedem ji bo herdemmayîya vê bûyerê nas kir û got: Heta ku Quran heye, peyama Xedîrê jî dê zindî bimîne. Tefsîrên pîşeng a Îslamî, welayeta Emîrê Mûmînan Alî (E) wekî rûmetdarîn mînak a tamamkirina dînê nîşan dikin; risteyek ronahî ku herdem di dîrokê de nexeşe û qet nayê mîrkirin.
Xwendina helbesta Elşen Xezir, helbestvanê Ehl-ul-beytê (s.x), û nîşandana vîdyoyek ji axavtinên mîmarê mezin ê şoreşa Îslamî, Îmam Xumeynî ® bi sernavê «Qîmeta Xedîrê di bin banê mezinbûna Alî (E) de», bi dublaja Rûsî, ji bernameyên din ên vê merasîmê li Navenda Îslamî ya Moskowê bû.
……
Dawiya peyamê
Etîketan:
- Navenda Îslamî ya Moskowê
- Hucetulîslam Bext‑Awer
- Eyda Xedîr
- Cejna Xedîr
- Şîayanê Moskowê
Your Comment