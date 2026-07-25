“Piştî bêdengiya çend rojan Erdogan axivî: Serokên NATOyê ji mazûvaniya me kêfxweş bûn + vîdyo”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA –"Serokkomarê Tirkiyeyê di berdewamiya axaftina xwe ya derbarê lûtkeya serokên NATOyê ya ku vê dawiyê li Enqereyê hat lidarxistin de, wiha got:
‘Wê pêşwazî û mêvandariya ku me di roja destpêkê de ji bo mêvanên xwe kir, bû sedema razîbûna wan. Hemû serokan, bi taybetî jî Donald Trump, hestên pir erênî hebûn. Wan ev hestên xwe hem di şîva xwarinê de, hem piştî wê û hem jî di wan bernameyên ku bi hevjînên xwe re beşdar bûn de, bi me re parve kirin.’
Erdogan her wiha anî ziman: ‘Em jî bi heman awayî kêfxweş bûn. Lidarxistina lûtkeya Enqereyê, 20 sal piştî lûtkeya Stenbolê, ji bo me destkefteke biqîmet û cihê kêfxweşiyê bû. Ez ji hemû serokên ku beşdarî lûtkeya NATOyê bûn, ji dil spas dikim.’"
Etîket
-
Tirkiye
-
Erdoğan
-
NATO
-
Donald Trump
-
KurdPress (yan Kurdpres)
Your Comment