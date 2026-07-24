“Ziyaretvanên Erb’înê di bin tîrêjên tavê yên şewatî de, bê navber ber bi Kerbelayê ve dimeşin + wêne”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Tevî germa zêde ya hewayê û bilindbûna pileyên germê, pêla mezin a ziyaretvanên Erb’înê hîn jî rêya xwe ya ber bi Kerbelaya Mu’ella ve didomîne.
Karwanên ziyaretvanan piştî ku ji parêzgehên Besra û Nasiriyê derbas bûn, gihîştine derdora û navenda bajarê Semawê û hejmareke wan xwe gihandiye bajarokê Remîseyê jî. Di heman demê de, tevgera ziyaretvanan li bajarên Deracî, Xizr, Semawê û Remîseyê bi awayekî berbiçav zêde bûye.
Ziyaretvan di çarçoveya konên (mûkebên) ala-hilgir, karwanên hesp-siwar, komên jin û mêran û her wiha di komên biçûk de, rêya meşê ya ber bi herema pîroz a Hezret Eba Ebdullah El-Husên (silav lê bin) ve diçin.
Di vê navberê de, konên (mûkebên) xizmetguzariyê jî bi seferberkirina hemû derfetên xwe, baştirîn xizmetê pêşkêşî ziyaretvanên peya dikin.
Ev seyla mirovî, tevî şert û mercên dijwar ên hewayê û germa bêhed, li ser berdewamkirina rêya xwe ya heta herema Seyîdûl-Şuheda (silav lê bin) bi israr e û tu guh nade rewşa hewayê.
Your Comment