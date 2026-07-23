Peyama dawî ya Îmamê Şehîd; Şîret li ser yekîtî, berxwedan û amadebûna ji bo rûbirûbûna dirêj

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA– «Letîfe Huseynî», rojnamevana Lubnanî, di noteke xwe de nivîsiye: Du axaftinên dawî yên giştî yên Îmamê Şehîd di meha Behman a sala 1404’an de, berî şehîdbûna wî, ji wê bêtir ku tenê helwesteke siyasî bin, rêya pêşeroja Komara Îslamî xêzkirine.
Li gorî nivîsa wê, ev her du axaftinên ku bi munasebeta salvegera serkeftina Şoreşa Îslamî û hevdîtina gelê Azerbaycana Rojhilat hatin îradekirin, çarçoveya têkbirina Amerîka û rejîma siyonîst rave kirine û li ser domandina vê rêyê tekez kirine.
Tekez li ser yekîtiya neteweyî û xurtkirina eniya navxweyî
Ev analîz bi îşareta şîretên Îmamê Şehîd derbarê parastina yekitiya navxweyî de, diyar dike ku wî yekîtiya gel wekî merca sereke ya serkeftinê li ber gefên derveyî dizanî û her tim li ber belavbûna nakokiyên siyasî, partî û civakî hişyar dikir. Herwiha wî li ser berpirsiyariya ducar a kargêr û berpirsan ji bo zêdekirina karîgeriyê, çareserkirina pirsgirêkan û xurtkirina baweriya giştî wekî bingehê xurtkirina eniya navxweyî tekez dikir.
Têkbirina dirêj-dirêj a bi Amerîka û rejîma siyonîst re
Li gorî baweriya nivîskar, ji girîngtirîn peyamên axaftinên dawî yên Îmamê Şehîd ew bû ku tekez kir ku li beramberî Amerîka û rejîma siyonîst ne rûbirûbûneke demkî ye, belkî şerekî stratejîk û dirêj-dirêj e ku hewcedarî amadebûna siyasî, leşkerî, aborî û çandî ye. Di vê çarçoveyê de, wî her hêviyeke ji bo guherîna polîtîkayên Amerîkayê bi guherîna hikûmetan ve red kiribû û li ser pêwîstiya parastina hêza berçavkirinê û berxwedanê tekez kiribû.
Xatirxwestina bi Qur’anê re; dawiya rêya têkoşîna jiyanekê
Nivîskar di dawiyê de bi îşareta amadebûna dawî ya giştî ya Îmamê Şehîd li civîna însa bi Qur’anê re, vê dîmenê wekî «xatirxwestineke Qur’anî» yê rêberê Şoreşa Îslamî şirove kiriye û nivîsiye ku wî demên dawî yên amadebûna di nav gel de li kêleka ayetên Xwedê û bi xwendin û guhdarkirina Qur’anê derbas kirine; dîmenek ku ji nêrîna wî, sembola dawiya rêya rêberekî bû ku tevaya jiyana xwe li ser bingeha Qur’anê, bawerî û berxwedanê ava kiribû.
.........
Dawiya peyam
Etîket:
Naft, Dolar, Îran, Amerîka, Encamên aborî yên şerê li dijî Îranê
Your Comment