Zarara 20 milyar dolarî ya Îranê li Amerîkayê di şerê dawî yê du hefteyan de.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x.) – ABNA– Serdar Mohibî، berdevkê Sipaha Pasdaranê ya Şoreşa Îslamî، di hevpeyvînek taybetî de bi Tasnimê re hûrgiliyên berfireh derbarê zirarên ku gihîştine binesazî û amûrên artêşa Amerîkayê li herêmê di navbera 17 heta 31’ê Tîrê mehê de eşkere kir.
Li gorî van hejmaran، dehan navendên fermandariyê، pergalên berevanî yên esmanî، radarên hişyariya pêşîn، navendên ragihandinê، depoyên cebilxaneyê، binesaziyên lojîstîkî، hangarên balafiran، şervanên cengî، dron û amûrên piştgirî bûne armanca êrişên hêzên çekdar ên Komara Îslamî ya Îranê.
Her çend heta niha tu saziyek fermî ya Amerîkayê vê hejmarê ne piştrast kiriye û ne jî red kiriye، û derfeta piştrastkirina serbixwe ya hemû mijaran tune ye، lê dikare nirxa nêzîk a amûr û binesaziyên hatine ragihandin li gorî bihayên ku di budceya Wezareta Parastinê ya Amerîkayê، peymanên firotina leşkerî ya derve (FMS)، belgeyên Kongreya Amerîkayê û peymanên şîrketên mezin ên parastinê wekî Boeing، Lockheed Martin، Northrop Grumman û RTX de hatine belavkirin، were texmînkirin.
Ev texmîn nîşan dide ku nirxa veguhastin û nûkirina amûr û tesîsên hatine îdîakirin، bi tevahî dikare bigihîje nêzîkî 20 milyar dolarî؛ hejmarek ku ji aliyê aborî û leşkerî ve mezinahiya zirara îhtîmalî nîşan dide.
............................
Dawîya peyamê/
Your Comment