PKK bi nehênî ji Tirkiyeyê derdikeve; vê carê diçe kû?

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Malpera “National Context” (Context National) balê dikişîne ser wê yekê ku ligel destpêkirina qonaxeke nû û pêvajoya bêçekkirin û valakirina baregehên PKK’ê yên li seranserê sînorê Tirkiyê, delîl û raporên hatine weşandin nîşan didin ku PKK mijûlî bihêzkirin û rêxistinkirina hebûna xwe ya leşkerî li Herêma Kurdistanê ye. Ev dibe ku nîşaneya plana vê komê be ji bo cihgirkirina mayînde piştî çil salan.
Li gorî zanyariyên dawî, PKK li devera Helebceyê tunelên nû çêdike. Ev herêm di çend mehên borî de bûye şahidê çalakiyên çekdarî; eger ev rapor bên piştrastkirin, ev dê bibe xeleka dawî ya pêvajoya veguhestina hêdî-hêdî ya binesaziya leşkerî ya PKK’ê ber bi rojhilatê Herêma Kurdistanê ve. Ev guhertin di maweya zêdetirî deh salan de, bi awayekî qonaxber hatiye kirin. PKK’ê ji baregehên xwe yên sereke yên li Çiyayê Qendîlê, hebûna xwe fireh kiriye bo deverên Qeladizê, Asos, Mawat, Pêncewên û niha jî Helebceyê.
Herwiha, zincîreçiyayên berdewam ên di navbera Qendîl û Helebceyê de, rê dide tevgera hêzan bêyî ku hewcedarî bi cihgirkirina mayînde li seranserê rêyê be. Di salên 1980’î de, hemû baregehên PKK’ê li seranserê sînorê Iraq û Tirkiyê, ji Heftanin û Amadêyê heta Xakurk, Garê û Qendîlê bûn. Lê belê, bi berfirehbûna hebûna leşkerî ya mayînde ya Tirkiyê li bakurê Iraqê û damezrandina dehan baregehên leşkerî, ew kom gav bi gav ber bi başûr û rojhilat ve, ango nav Herêma Kurdistanê, hatiye kişandin.
Li gorî raporê, ji sala 2012’an ve, bi zêdebûna nifûza Lahûr Şêx Cengî ya di pêkhateya ewlekariya YNK’ê de, têkiliyên wê partiyê bi PKK’ê re gihîştiye asteke nêzî hevkariya stratejîk. Ev yek rê li ber PKK’ê vekir da ku amadebûna xwe li navçeyên di bin bandora YNK’ê de firehtir bike.
Danûstandinên li ser Sînorê Tirkiyê dijwar dibin
Li gorî agahiyan, di çarçoveya pêvajoya aştiyê de, divê PKK cihên xwe yên li seranserê sînorê Tirkiyê vala bike. Niha beşeke mezin a wan navçeyan di bin kontrola artêşa Tirkiyê de ye û tê pêşbînîkirin ku bi berdewamiya pêvajoya aştiyê, ew baregehên ku mane jî bên radestkirin. Di heman demê de, ti nîşanek tune ku Enqere daxwaza vekişîna PKK’ê ji navçeyên wekî Asos, Mawat, Pêncewîn an Helebçeyê bike. Malper vê yekê wekî nîşanekê dibîne ku pêşîniya Tirkiyê ewlehiya sînorên wê û damezrandina amadebûna leşkerî li kerta sînoran e, ne ku bi temamî jinavbirina PKK’ê li Iraqê ye.
Yekbûn ligel YNK’ê
Herwiha, şîrove balê dikişîne ser başbûna têkiliyên di navbera Tirkiyê û Yekîtiya Nîştimaniya Kurdistanê (YNK) de, tevî ku têkiliyên wan ên nêzîk ên ligel PKK’ê jî dewam dikin. Civînên dawî yên di navbera berpirsên ewlehî û siyasî yên her du aliyan de, di nav de gotûbêjên ligel Bafil Talebanî û Qubad Talebanî, nîşaneyên wê yekê ne ku kanalên têkiliyê yên di navbera Enqere û YNK’ê de li gorî berê çalaktir bûne.
Rêxistinkirina Jeopolîtîk a PKK’ê
Şîrove bi vî encamî digihîje: Eger pêvajoya aştiyê serkeftî be, PKK bi tenê ji rêxistineke çekdarî veneguheze partiyeke siyasî li Tirkiyê, lê belê dê berdewam bike li ser parastina pêgeha xwe wekî aktorekî herêmî bi rêya parastina binesaziya xwe ya li herêma rojhilatê Kurdistanê. Bi vî awayî, dibe ku pêvajoya aştiyê ne dawiya rola leşkerî û herêmî ya PKK’ê be, belkî destpêka rêxistinkirina jeopolîtîk a wê komê be, ku tê de navenda giraniya leşkerî ya PKK’ê ji sînorên Tirkiyê ber bi rojhilatê Herêma Kurdistanê ve diguhere.
……………
Dawîya Nûçeyî/
Your Comment