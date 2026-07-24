Dîroka cuda ya Şam û Neteweyên Yekbûyî derbarê tevlêbûna avahiya Kurdan di hikûmeta Şamê de

Li gorî ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî Kurdpressê, balyozê Sûriyeyê li Neteweyên Yekbûyî ragihand ku pêvajoya yekgirtinê di navbera Şam û herêmên bakur-rojhilatê Sûriyeyê de di gelek waran de, wek dayîna welatîbûnê, hevkariya ewlehiyê û tevlêkirina beşek ji hêzan, pêşde diçe. Wî vê pêvajoyê wekî **"mucîzeyek"** bi nav kir. Lê belê, wî qebûl kir ku li ser awayê tevlêkirina Yekîneyên Parastina Jin (YPJ) û asta temsîlkirina kêmînekan hîn jî nakokî hene. Îbrahim Olabî, balyozê Sûriyeyê li Neteweyên Yekbûyî, di hevpeyvînekê de bi kovara The Amargi re got ku "deh hezaran kesan ji bo cara yekem daxwaza welatîbûn û hemwelatîtiya Sûriyeyê kiriye". Wî zêde kir ku jin û mêrên Kurd niha di parlamentoya Sûriyeyê de cih digirin û parêzgarê Hesekê jî bi piştgiriya cîgirê xwe karê baş pêk tîne. Olabî herwiha bi amajekirina hebûna yek ji fermandarên berê yên Hêzên Sûriya Demokratîk di posta cîgirê wezîrê parastinê yê Sûriyeyê de got: "Bi giştî, pêvajo li ser rêya rast dimeşe. Tişta ku niha diqewime, mucîzeyek e." Di bersiva pirsê derbarê rêjeya temsîlkirina kêmînekan di parlamentoyê de, Olabî tekez kir ku hukûmeta Sûriyeyê vê mijarê ji aliyê "piraniyê û kêmîneyê" ve naxebitîne. Li gorî wî, dewlet hemû welatiyan, bêyî cudahiya nasnameya etnîkî û olî, wekî Sûrî dihesibîne. Wî got ku serokkomar jî hewl daye ku hemû pêkhateyên civakê di avahiya siyasî de werin temsîl kirin. Di heman demê de, wî qebûl kir ku ev mijar hîn jî cihê nîqaşê ye û got: "Her tim derfet ji bo baştirkirinê heye. Hin kes dibêjin asta temsîlkirinê têr e, hin kes jî vê nêrînê parve nakin, lê ev mijar niha li Sûriyeyê dikare were nîqaşkirin." Derbarê çarenûsa Yekîneyên Parastina Jin (YPJ) de, balyozê Sûriyeyê got ku beşek ji endamên vê hêzê niha di nav strukturên girêdayî Wezareta Navxwe de tên yekgirtin, lê yekgirtina wan di Wezareta Parastinê de hîn nehatî dawîkirin û danûstandin li ser vê mijarê berdewam in. Olabî zêde kir ku hebûna jinan di saziyên hikûmetê yên Sûriyeyê de zêde dibe û ew, ji bilî parlamentoyê û dadgeha destûrî, niha di hêzên ewlehiyê de jî kar dikin. Li gorî wî, akademiyek taybet ji bo perwerdekirina jinan ji bo polîs û hêzên ewlehiyê jî hatiye avakirin. Wî herwiha piştrast kir ku di serdana pêşeroja Antonio Guterres, Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî, bo Sûriyeyê de dê bi wî re here. Olabî got ku Guterres dê di vê serdanê de bi berpirsên hikûmetê, rêxistinên civaka sivîl, saziyên girêdayî Neteweyên Yekbûyî û hêzên çavdêriyê yên Neteweyên Yekbûyî li Girê Golanê (UNDOF) bicive. Lê bernameya dawî ya serdanê hîn tê amadekirin. Li gorî balyozê Sûriyeyê, ev dê bibe yekemîn serdana Antonio Guterres bo Sûriyeyê ji dema ku ew bûye Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî ve. Li gorî nêrîna Şamê, ev serdan nîşana ketina Sûriyeyê bo qonaxeke nû piştî gelek salên krîzê ye. Digel nirxandina erênî ya balyozê Sûriyeyê, Claudio Cordone, cîgirê nûnerê taybet ê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî ji bo karûbarên Sûriyeyê, roja borî di civîna Encûmena Ewlehiyê de ragihand ku çend mijarên bingehîn di navbera Şam û Hêzên Sûriya Demokratîk de hîn bêçareser mane. Li gorî Cordone, danûstandin li ser avahiya fermandariyê, yekgirtina Yekîneyên Parastina Jin, awayê rêvebirina herêman, tayînkirinên îdarî û rêveberiya çavkaniyên xwezayî berdewam in. Her du alî hîn jî li ser awayê pêkanîna peymanan hêviyên cuda hene, her çend pêvajoya gotûbêjan nehatiye rawestandin
……………
Dawîya Peyam/
Etîket: Kurd — Neteweyên Yekbûyî — Ehmed El-Şera — Mezlûm Ebdî — Îbrahim Olabî
Xizmeta Cîhanê – Di heman demê de ku balyozê Sûriyeyê pêvajoya tevlêbûnê wekî "mucîzeyek" binav kir, Neteweyên Yekbûyî ragihand ku danûstandinên li ser girîngtirîn mijarên di navbera Şam û Hêzên Sûriya Demokratîk (QSD) de hîn jî didomin.
Li gorî ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî Kurdpressê, balyozê Sûriyeyê li Neteweyên Yekbûyî ragihand ku pêvajoya yekgirtinê di navbera Şam û herêmên bakur-rojhilatê Sûriyeyê de di gelek waran de, wek dayîna welatîbûnê, hevkariya ewlehiyê û tevlêkirina beşek ji hêzan, pêşde diçe. Wî vê pêvajoyê wekî **"mucîzeyek"** bi nav kir. Lê belê, wî qebûl kir ku li ser awayê tevlêkirina Yekîneyên Parastina Jin (YPJ) û asta temsîlkirina kêmînekan hîn jî nakokî hene. Îbrahim Olabî, balyozê Sûriyeyê li Neteweyên Yekbûyî, di hevpeyvînekê de bi kovara The Amargi re got ku "deh hezaran kesan ji bo cara yekem daxwaza welatîbûn û hemwelatîtiya Sûriyeyê kiriye". Wî zêde kir ku jin û mêrên Kurd niha di parlamentoya Sûriyeyê de cih digirin û parêzgarê Hesekê jî bi piştgiriya cîgirê xwe karê baş pêk tîne. Olabî herwiha bi amajekirina hebûna yek ji fermandarên berê yên Hêzên Sûriya Demokratîk di posta cîgirê wezîrê parastinê yê Sûriyeyê de got: "Bi giştî, pêvajo li ser rêya rast dimeşe. Tişta ku niha diqewime, mucîzeyek e." Di bersiva pirsê derbarê rêjeya temsîlkirina kêmînekan di parlamentoyê de, Olabî tekez kir ku hukûmeta Sûriyeyê vê mijarê ji aliyê "piraniyê û kêmîneyê" ve naxebitîne. Li gorî wî, dewlet hemû welatiyan, bêyî cudahiya nasnameya etnîkî û olî, wekî Sûrî dihesibîne. Wî got ku serokkomar jî hewl daye ku hemû pêkhateyên civakê di avahiya siyasî de werin temsîl kirin. Di heman demê de, wî qebûl kir ku ev mijar hîn jî cihê nîqaşê ye û got: "Her tim derfet ji bo baştirkirinê heye. Hin kes dibêjin asta temsîlkirinê têr e, hin kes jî vê nêrînê parve nakin, lê ev mijar niha li Sûriyeyê dikare were nîqaşkirin." Derbarê çarenûsa Yekîneyên Parastina Jin (YPJ) de, balyozê Sûriyeyê got ku beşek ji endamên vê hêzê niha di nav strukturên girêdayî Wezareta Navxwe de tên yekgirtin, lê yekgirtina wan di Wezareta Parastinê de hîn nehatî dawîkirin û danûstandin li ser vê mijarê berdewam in. Olabî zêde kir ku hebûna jinan di saziyên hikûmetê yên Sûriyeyê de zêde dibe û ew, ji bilî parlamentoyê û dadgeha destûrî, niha di hêzên ewlehiyê de jî kar dikin. Li gorî wî, akademiyek taybet ji bo perwerdekirina jinan ji bo polîs û hêzên ewlehiyê jî hatiye avakirin. Wî herwiha piştrast kir ku di serdana pêşeroja Antonio Guterres, Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî, bo Sûriyeyê de dê bi wî re here. Olabî got ku Guterres dê di vê serdanê de bi berpirsên hikûmetê, rêxistinên civaka sivîl, saziyên girêdayî Neteweyên Yekbûyî û hêzên çavdêriyê yên Neteweyên Yekbûyî li Girê Golanê (UNDOF) bicive. Lê bernameya dawî ya serdanê hîn tê amadekirin. Li gorî balyozê Sûriyeyê, ev dê bibe yekemîn serdana Antonio Guterres bo Sûriyeyê ji dema ku ew bûye Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî ve. Li gorî nêrîna Şamê, ev serdan nîşana ketina Sûriyeyê bo qonaxeke nû piştî gelek salên krîzê ye. Digel nirxandina erênî ya balyozê Sûriyeyê, Claudio Cordone, cîgirê nûnerê taybet ê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî ji bo karûbarên Sûriyeyê, roja borî di civîna Encûmena Ewlehiyê de ragihand ku çend mijarên bingehîn di navbera Şam û Hêzên Sûriya Demokratîk de hîn bêçareser mane. Li gorî Cordone, danûstandin li ser avahiya fermandariyê, yekgirtina Yekîneyên Parastina Jin, awayê rêvebirina herêman, tayînkirinên îdarî û rêveberiya çavkaniyên xwezayî berdewam in. Her du alî hîn jî li ser awayê pêkanîna peymanan hêviyên cuda hene, her çend pêvajoya gotûbêjan nehatiye rawestandin
Your Comment