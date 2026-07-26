“120 hevpeyvînên KurdPress’ê ligel pisporên rojavayî; şirovekirina ‘banê şûşîn’ (sînorê nehênî) yê piştgiriya rojavayiyan ji kurdan re”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ajansa KurdPress di navbera salên 2014 û 2026’an de, di çarçoveya zêdetirî 120 hevpeyvînên taybet de ligel mamosteyên zanîngehan, lêkolînerên navendên ramanê (think-tanks) û pisporên payebilind ên pirsgirêka kurdî li Amerîka û Ewropayê, guhertinên siyaseta Amerîka û Rojava ya li hember kurdan nirxandine. Vekolîna vê berhevoka hevpeyvînan nîşan dide ku her çend hikûmetên cuda yên Amerîkayê di taktîkan de ji hev cuda bûbin jî, lê di xalekê de hevfikir in: Nêrîna Washington û hevalbendên wê yên rojavayî ya li hember kurdan, bi giranî girêdayî berjewendiyên ewlekarî û jeopolîtîk e, ne soz û pabendiyeke mayînde ya ji bo daxwazên siyasî yên kurdan.
Îro, ev hevpeyvînên taybet ligel hejmarek ji nasdartirîn lêkolînerên pirsgirêka kurd û têkiliyên navneteweyî – bi berçavgirtina destpêkirina pêvajoya nû ya aştiyê di navbera Tirkiye û PKK’ê de, guhertinên Sûriyê, kêmbûna hebûna leşkerî ya Amerîkayê li herêmê û ji nû ve pênasekirina siyaseta derve ya Washingtonê – wêneyekî balkêş ji nêrîna Rojava ya li ser pirsgirêka kurd pêşkêş dikin.
Di vê heyamê de, KurdPressê ligel kesayetiyên payebilind ên wekî David Romano (Zanîngeha Missouri), Thomas Jeffrey Miley (Zanîngeha Cambridge), Gunay Yildiz (Enstîtuya Rojhilata Navîn), Ben Priest (Zanîngeha Indiana), Vera Acarous-Kelly (Zanîngeha Siena ya Îtalyayê), Nicholas Heras (Navenda Ewlekariya Nû ya Amerîkayê - CNAS), Wim Zwijnenburg (Enstîtuya PAX a Hollandayê), Gina Lennox (Lêkolînera Avusturalyayî) û Timur Akhmetov (Encûmena Têkiliyên Derve ya Rûsyayê) hevpeyvîn kirine. Ev berhevok yek ji mezintirîn arşîvên farisî yên derbarê nirxandina pisporên rojavayî ya li ser pirsgirêka kurd pêk tîne.
Amerîka; Hevalbendekî girîng lê ne garantorê pêşeroja kurdan
Vekolîna van hevpeyvînan nîşan dide ku hema hema hemû pispor, tevî cûdahiya di awayê analîzên xwe de, li ser mijarekê hevrê ne: Amerîka qet ne amade bûye piştgiriya ji bo kurdan bike soz û pabendiyeke dirêj-dem û derveyî berjewendiyên xwe yên ewlekariyê.
Thomas Jeffrey Miley û Gunay Yildiz bawer dikin ku ti garantiyek ji bo berdewamiya hebûna Amerîkayê li bakurê Sûriyê tune ye û tecrubeya derketina ji Efxanistanê divê hişyariyeke cidî be ji bo kurdan. Ew şîretê li kurdên Sûriyê dikin ku li şûna girêdana temam bi Washingtonê ve, têkiliyên xwe ligel aktorên herêmî û dewletên cîran jî rêk bixin.
Ben Priest jî di çend hevpeyvînên xwe yên cuda ligel KurdPressê de tekez kiriye ku tewra hikûmeta Joe Biden jî serxwebûn an pêşxistina xweseriya kurdan nexistiye pêşîniyên siyaseta derve ya Amerîkayê û pêşîniyên Washingtonê hîn jî Îran, Rûsya, Çîn û ewlekariya herêmî ya wê ne. Wî her wiha hişyarî da derbarê îhtîmala dubarebûna senaryoya Efxanistanê li Sûriye û Iraqê.
Ji aliyekî din ve, David Romano bawer dike ku siyaseta Amerîkayê li Sûriyê ji destpêkê ve bêyî stratejiyeke dirêj-dem bûye û Washington bi giranî ji bo têkbirina DAIŞ’ê ligel kurdan hevkariyê kiriye. Li gorî wî, pêşeroja destkeftên kurdên Sûriyê zêdetir ji her tiştekî din, girêdayî berdewamiya hebûna Amerîkayê û rêgirtina li êrîşên Tirkiyê ye.
Berjewendiyên Jeopolîtîk; Faktora diyarker a siyaseta Rojava
Di vê berhevoka hevpeyvînan de, Vera Acarous-Kelly gelek caran tekez dike ku sedema bêhêviya Ewropa û Amerîkayê ji bo ketina cidî di pirsgirêka kurdên Tirkiyê de, ne ji ber bêxemiya safî ye, lê belê ji ber pêşîniya mijarên wekî NATO, şerê Ûkraynayê, astengkirina Rûsyayê, ewlekariya enerjiyê û têkiliyên aborî ligel Tirkiyê ye. Li gorî nêrîna wê, di rewşeke wisa de, pirsgirêka kurd û tewra mafên mirovan jî dikevin paş.
Wim Zwijnenburg, berpirsê dosyeyên girîng ên Enstîtuya PAX a Hollandayê jî heman nêrînê ji goşeyeke din ve piştrast dike. Ew bawer dike ku endametiya Tirkiyê di NATO’yê de û hebûna PKK’ê di lîsteya rêxistinên terorîst ên Amerîkayê de, sedema sereke ya berteka tixûbdar a Washington û Ewropayê ye li hember operasyonên leşkerî yên Tirkiyê li Herêma Kurdistanê.
Kurd; Şirîkê ewlekarî an aktorê stratejîk?
Dibe ku zelaltirîn encamgirtin Nicholas Heras pêşkêş kiribe. Ew di hevpeyvîna xwe ligel KurdPressê de tekez dike ku Amerîka û Rûsya heta dema ku kurd xwedî hebûneke siyasî ya serbixwe nebin, wan wekî aktorê derece duyem di hevsengiyên herêmî de dibînin û têkiliyên xwe ligel dewletên hatine damezrandin, li ser daxwazên neteweyî yên kurdan tercîh dikin.
Di heman çarçoveyê de, Gina Lennox jî bawer dike ku her çend Amerîka di qonaxên cuda de rola girîng di parastina Herêma Kurdistanê û şerê dijî DAIŞ’ê de lîstibe, lê di encamê de giraniya jeopolîtîk a welatên wekî Tirkiye, Iraq û Îranê ji bo Washingtonê pir zêdetir maye ji Herêma Kurdistanê.
(Piştre nivîs li ser 5 xalên sereke yên ku di bersiva min a berê de hatibûn rêzkirin, bi hûrgilî disekine)
Encam:
Ji nêrînên van pisporan derdikeve holê ku ji nêrîna Rojava û Amerîkayê ve, kurd şirîkên taktîkî, hêja di dema krîzên ewlekariyê de (wek şerê li dijî terorê) û amûrek in ji bo hevsengkirina hêzê; lê di amadekirina stratejiyên mezin û dirêj-dem de, Rojava her dem berjewendiyên xwe, têkiliyên ligel dewletên desthilatdar û parastina nîzama navneteweyî li ser daxwazên siyasî yên berfireh ên kurdan tercîh dike.
Your Comment