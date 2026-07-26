Dema ku niştecihên başûrê Yemenê jî piştgirî dan operasyona artêşa Yemenê li dijî Erebistana Siûdî

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x.) – ABNA– Niştecihên parêzgehên başûrî yên Yemenê yên ku niha di bin kontrola hikûmeta Edenê ya ku ji aliyê Erebistana Siûdî ve tê piştgirî kirin de ne, reaksiyoneke berçav nîşan dan û piştgiriya xwe ji operasyona leşkerî ya roja derbas a artêşa Yemenê ya girêdayî hikûmeta Sanayê re eşkere kirin.
Ev operasyon li bersiva êrîşên hewayî yên Erebistana Siûdî li ser binesaziyên ragihandinê û Girava Kemaran a li parêzgeha Hodeydê de hat kirin û tesîsên jiyanî yên pargîdaniya Aramko li Cîzan û Yenbu' hedef girtin.
Li gorî rapora Mesapress, torên civakî şahidê beşdariya berfireh a çalakvanên parêzgehên başûrî di belavkirina nûçeyên vê operasyonê de bûn; wan ev operasyon wekî bertekeke helwêsta hemî Yemeniyan binav kir; ev peyamek e ku balê dikişîne ser asta piştgiriya gel ji bo hewldana Sanayê ya şikandina ablokeyê.
Analîstên siyasî destnîşan kirine ku piştgiriya bêhempa ya gel di parêzgehên başûrî de ji operasyona Sanayê li ser axa Erebistana Siûdî, rehê xwe di faktorên bingehîn de digire; bi taybetî avabûna vê baweriya gelemperî ku rola Erebistana Siûdî xwezayeke neyînî heye. Rama giştî ya Yemenê, çi li bakur û çi li başûr, gihîştiye vê baweriyê ku Erebistana Siûdî dixwaze bi sernav û hincetên cihêreng, qeyûmiyeta xwe li ser tevahiya Yemenê ferz bike.
Herwiha komeke qeyranên sîstematîk ji pirsgirêkên aborî bigire heta xerabûna şert û mercên jiyanê yên ku di salên dawî de ketine ber parêzgehên di bin kontrola hikûmeta li Edenê de, gel neçar kiriye ku ji her cureyê xwe dispêrdana Erebistana Siûdî dev berde. Ew bi vê baweriyê ne ku Erebistana Siûdî li pey firehkirina tesîra xwe ye bi bahayê binpêkirina berjewendî û canê Yemeniyan û di heman demê de, tu ji sozên xwe yên salên dawî pêk neaniye.
Vê dawiyê artêşa Yemenê li bersiva destdirêjiya Erebistana Siûdî li parêzgehên vî welatî, tesîsên pargîdaniya Aramko li Cîzan û Yenbu' hedef girt.
............................
Dawîya peyamê/
Your Comment