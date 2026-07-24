Rostemî: Divê herêmên azad ên Bane û Merîwanê bibin sedema geşbûna aborî û afirandina derfetên kar

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA —Mamoste Fayiq Rostemî di xutbeyên nimêja înê ya vê hefteyê li Sineyê de, ku li Mizgefta Mezin a bajêr hat lidarxistin, got: Herêmên azad ên Bane û Merîwanê di nav kapasîteyên girîng ên aborî yên parêzgeha Kurdistanê de ne û gel hêvî dike ku encamên bicihanîna van projeyan di jiyan û debara wan de bêne dîtin.
Wî xwest ku derbarê pêvajoya bicihanîna projeyên têkildarî herêmên azad de zelalî bê dayîn û got: Divê çalakiyên van herêman bi awayekî bin ku zemîna geşbûna bazirganiyê, afirandina derfetên kar û zêdekirina refaha giştî amade bikin û gel bandorên wan bi awayekî berbiçav hîs bike.
Pêwîstiya baldana li ser kar û debara gel
Îmamê Înê yê Sineyê di berdewamiya axaftina xwe de, bi îşaret bi pirsgirêkên aborî û debara civakê, rakirina cudakariyê û pêkanîna dadmendiyê di nav daxwazên girîng ên gel de bi nav kir û got: Bikaranîna kapasîteya rewşenbîr, pispor û hêzên jêhatî dikare ji bo derbasbûna ji rewşa aborî ya heyî alîkariya pêşkêşkirina çareseriyên bi bandor bike.
Rostemî anî ziman ku welat û parêzgeha Kurdistanê di beşên cuda de xwedî kapasîteyên girîng in û got: Tevî hebûna van kapasîteyan, divê gel bi zextên berfireh ên aborî re rû bi rû nemîne. Pêwîst e planên zanistî û pratîk ji bo baştirkirina rewşa debara gel û kêmkirina pirsgirêkên aborî bêne bicihanîn.
Wî herwiha bi îşaret bi bilindbûna bihayê xanî, dabînkirina xaniyan, afirandina derfetên kar û amadekirina zemîna zewaca ciwanan di nav erkên herî girîng ên berpirsan de bi nav kir û got: Baldana cidî li ser van mijaran dikare di kêmkirina gelek zirar û pirsgirêkên civakî de bi bandor be.
Fêrbûna pîşeyî rêya ketina ciwanan a bazara kar e
Îmamê Înê yê Sineyê di beşeke din a axaftina xwe de, bi pîrozkirina Hefteya Şarezayî û Perwerdeyên Teknîkî û Pîşeyî, bal kişand ser rola perwerdeyên pîşeyî di xurtkirina kapasîteya ciwanan de.
Wî got: Pêşxistina fêrbûna pîşeyî dikare zemîna ketina ciwanan a bazara kar amade bike û di kêmkirina rêjeya bêkariyê de bi bandor be. Divê binesazî û kapasîteyên heyî yên vî warî bi awayê herî baş bêne bikaranîn.
Rostemî, bi diyarkirina ku divê çanda kar, xebat û xizmetê di civakê de bê xurtkirin, got: Divê hikûmet zemînên pêwîst ji bo karkirina ciwanan amade bike û ciwan jî bi bidestxistina şarezayiyan û bi xebatê, ji bo gihîştina xwebesiyê û pêşketinê gav bavêjin.
Mamoste Rostemî di berdewamiya xutbeyên nimêja înê ya Sineyê de, bi şermezarkirina sûcên li dijî gelê Xezzeyê û gelên din ên misilman, got: Ya ku îro li Xezzeyê diqewime, nimûneyeke vekirî ya binpêkirina mafên mirovan e. Bêparkirina gel ji xwarinê û hewcedariyên bingehîn ên jiyanê, pîvanên vê karesata mirovî berfirehtir kiriye.
Wî got: Ew kesên ku xwe wekî parêzvanên mafên mirovan û azadiyê didin nasîn, li hember şer, dorpêç û gefên li dijî gelên bindest bêdeng mane. Ev helwest bi tu pîvanên mirovî û exlaqî re li hev nayê.
Îmamê Înê yê Sineyê tekez kir: Divê civaka navneteweyî ji bo bidawîkirina kuştina sivîlan û pêşîgirtina li dubarebûna karesatên bi vî rengî, bi berpirsiyarî bikeve tevgerê û li hember sûcên li dijî gelên bindest bêdeng nemîne.
Tekez li ser bikaranîna kapasîteyên parêzgehê
Rostemî herwiha, bi îşaret bi veguhastina desthilatdariyên zêdetir bo parêzgaran, tekez kir ku divê hemû kapasîteyên heyî yên parêzgehê ji bo çareserkirina pirsgirêkên aborî û debara gel bêne bikaranîn.
Wî got: Bikaranîna kapasîteyên rêveberî, pisporî û aborî yên parêzgehê dikare rêya çareserkirina gelek pirsgirêkan hêsantir bike. Divê hemû hêz û derfetên heyî ji bo pêşxistin û geşepêdana Kurdistanê bêne bikaranîn.
………..
Dawîya Peyam/
Your Comment