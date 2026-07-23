«Mesrefên giran ên propagandayê yên rejîma siyonîst li Amerîkayê/ Çima raya giştî ya Amerîkayê hîn jî li dijî Tel Avîvê diguhere?»

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA –Anîye, bi hûrgiliyên darayî yên ku Omer Ben Yaakov di Haaretz de nivîsiye, piştrast dike ku em bi bêencamîya budçeyên mezin re rû bi rû ne.
Li vir çend xalên girîng ên ku ji van daneyan derdikevin hene:
1. Mezinahiya Budçeyê: “Zêdebûneke teqemenî”
- Bilindbûna Budgeta Dîplomasiya Giştî: Dema em dibînin ku budçeya cîhanî ya Îsraîlê ji 178 milyon dolaran (2025) derketiye 730 milyon dolaran (2026), em fêm dikin ku Îsraîl vê rewşê ne tenê wekî “pirsgirêkek demkî”, belkî wekî krîzeke hebûnî ya li ser asta cîhanî dibîne.
- Rêjeya bo Amerîkayê: Dabeşkirina pereyan li ser platformên wekî Google, YouTube, X, Outbrain û Taboola, nîşan dide ku ew hewl didin “bazara hişmendiyê” (Attention Economy) ya Amerîkayê bi temamî dagir bikin.
2. “Bandora Berevajî” (The Backfire Effect)
Çima evqas pere diçû, lê encam berevajî dibe?
- Wêneyê “Destkird”: Dema ku bi dehan mîlyon dolar ji bo reklamên “nerm” an jî “propagandaya amadekirî” tên xerc kirin, lê di heman demê de dîmenên ku bi telefonên sivîlan tên kişandin (rastiya şer) belav dibin, reklamên Îsraîlê di çavê temaşevan de wekî “derew” an “manipulasyon” xuya dikin.
- Rola Nifşên Nû: Ciwanên Amerîkî (Nifşê Z), bi taybetî li ser platformên wekî TikTok, zêdetir ji “naratîvên fermî” re şik û guman in. Dema ew dibînin ku reklamên Îsraîlê bi awayekî organîze li ber wan tên, ew vê yekê wekî hewldana “şûştina mêjî” dibînin û ev jî dibe sedema bertekeke berevajî.
3. Siyaseta Navxweyî ya Amerîkayê
- Jiyana Siyasî: Nîşana herî xeternak ji bo Îsraîlê ew e ku ev nakokî êdî ne tenê di medyaya civakî de ye, belkî ketiye nav Kongreya Amerîkayê û sindoqên dengdanê. Ev tê wê wateyê ku “lobîkirin” êdî nikare wekî berê bi hêsanî polîtîkayên Amerîkayê bi temamî li gorî berjewendiyên wan biguherîne.
Pirs ev e: Gelo ev hemû xercên mezin, di rastiyê de îşaret bi tirsê dikin?
Wekî ku ji raporê xuya dike, Îsraîl di rewşeke “vêxistina agir bi avê” de ye; her çiqas pereyan dirijîne nav vê agirê, ewqas pêbaweriya raya giştî ya Amerîkayê ji dest dide.
Tu çawa difikirî? Gelo ev siyaseta “kirîna naratîvê” dê di paşerojê de bibe sedema kûrbûna şikestinên civakî yên li nav Amerîkayê bixwe jî?
Your Comment